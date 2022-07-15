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Модель Ірина Шейк зганьбилась через фото з символом Z

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Ірина Шейк втрапила у скандал через символ Z - фото 1
Ірина Шейк втрапила у скандал через символ Z / instagram.com/irinashayk

Російська модель Ірина Шейк потрапила у скандал через фото, на яких використала букву Z у слові "росіяни". Знаменитість, яка нещодавно жертвувала кошти у Червоний хрест, обрала не найкращий спосіб нагадати про свою національність.

Відома модель Ірина Шейк поділилась з фанатами кадрами, на яких насолоджується відпочинком "по-російськи": баня, салат Олів'є та навіть символи Z у слові "росіяни". Тож тепер зірку вимагають "скасувати" та нагадують їй, що російські військові з такими знаками вбивають українців, пише Радіо MAXIMUM.

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Шейк доволі часто любить нагадувати шанувальникам про те, звідки вона родом. Але у такому форматі це має недоцільний вигляд.

Особливо, якщо зважати на те, що модель на початку війни передала гроші на допомогу постраждалим у Червоний Хрест. Тож тепер чимало прихильників зірки засипають її гнівними коментарями та прагнуть, щоб світові бренди розірвали з нею контракт. Є й ті фанати, які вважають, що Ірина не до кінця розуміє сенс літери Z, оскільки вже чимало років живе не в РФ.

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