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Модель Ірина Шейк зганьбилась через фото з символом Z
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Російська модель Ірина Шейк потрапила у скандал через фото, на яких використала букву Z у слові "росіяни". Знаменитість, яка нещодавно жертвувала кошти у Червоний хрест, обрала не найкращий спосіб нагадати про свою національність.
Відома модель Ірина Шейк поділилась з фанатами кадрами, на яких насолоджується відпочинком "по-російськи": баня, салат Олів'є та навіть символи Z у слові "росіяни". Тож тепер зірку вимагають "скасувати" та нагадують їй, що російські військові з такими знаками вбивають українців, пише Радіо MAXIMUM.
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Шейк доволі часто любить нагадувати шанувальникам про те, звідки вона родом. Але у такому форматі це має недоцільний вигляд.
Особливо, якщо зважати на те, що модель на початку війни передала гроші на допомогу постраждалим у Червоний Хрест. Тож тепер чимало прихильників зірки засипають її гнівними коментарями та прагнуть, щоб світові бренди розірвали з нею контракт. Є й ті фанати, які вважають, що Ірина не до кінця розуміє сенс літери Z, оскільки вже чимало років живе не в РФ.
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