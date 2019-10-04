Модель Демі Роуз вразила надто глибоким декольте

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантний образ без білизни. Ця дівчина зовсім не соромиться своїх форм.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно Демі, яка зовсім не соромиться демонструвати публіці свою ефектну фігуру, показала, як виглядає справді глибоке декольте. Дівчина приміряла обтислу смарагдову сукню на голе тіло, вразивши реально екстремальним вирізом. А 370 тисяч лайків та понад 2 тисячі коментарів з компліментами говорять самі за себе.

Джерело фото: instagram.com/demirosemawby

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