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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Модель Даутцен Крус вразила фото у стилі Єви (18+)

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Даутцен Круз роздяглась - фото 1
Даутцен Круз роздяглась / instagram.com/doutzen

Популярна модель Даутцен Крус шокувала фанатів відвертими фото без одягу. Білявка вирішила перевтілитись у Єву в райському саду.

34-річна нідерландська супермодель та ангел Victoria's Secret Даутцен Крус завжди відзначалась доволі стриманою поведінкою, однак нещодавно вона опинилась у центрі уваги мережі через гарячі фото без одягу. Красуня поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї більш як 6 мільйонів підписників, пікантними голими фото. Даутцен "приміряла" образ Єви у райському саду, яка намагається зірками яблуко. І важко не погодитись, що нове версія Єви виглядає розкішно!

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"Як кажуть у нас у Нідерландах, "зірвала цей день", - грайливо відзначила зірка у коментарях.

Модель Даутцен Крус вразила фото у стилі Єви (18+) - фото 351499

Модель Даутцен Крус вразила фото у стилі Єви (18+) - фото 351500

Джерело фото: instagram.com/doutzen

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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