54-річна Елізабет Херлі вразила сексуальними фото

Відома акторка Елізабет Херлі не припиняє тішити фанатів гарячими знімками своєї ідеальної фігури. Ця красуня точно знає секрет вічної молодості.

54-річна англійська акторка та модель Елізабет Херлі не збирається поступатись позиціями молодому поколінню. Зірка активно займається власним брендом купальників, які із радістю демонструє на собі. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад мільйон осіб. І це не дивно, адже Ліз ділиться майже всім, що відбувається у її житті та не любить зловживати фоторедакторами.

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Нещодавно Херлі знову викликала шквал компліментів спекотними фото у купальнику. Здається, у Моніки Беллуччі з'явилась англійська конкурентка!

Джерело фото: instagram.com/elizabethhurley1

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