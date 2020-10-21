Модель COVID-19 претендує на звання найкращого дизайн-проєкту року

У шорт-лист премії Beazley Designs of the Year увійшла 3D-модель коронавірусу, створена командою співробітників Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Її представили ​​31 січня – наступного дня після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про загрозу глобального поширення COVID-19.

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"Замість того, щоб говорити про нього як про "невидимку", ми хотіли створити реалістичний вірус, який люди зможуть собі уявити, перебуваючи у громадських місцях або вступаючи у контакт з незнайомцями. Зображення, яке говорить про те, що цей вірус справжній і його потрібно сприймати серйозно", – розповів ілюстратор Ден Хіггінс виданню Dezeen.

Також на звання кращого дизайн-проєкту року претендують відтінок "вмираючого корала", колекція IKEA з рисової соломи, валіза зі старих кросівок, будинок з фільму "Паразити", а також TikTok-танець The Renegade, що привабив майже 30 мільйонів користувачів сервісу.

Переможці у шести номінаціях будуть оголошені 26 листопада.

Зараз роботи з шорт-листа можна побачити на виставці у лондонському Музеї дизайну. Вона триватиме до 28 березня 2021 року. Премія Beazley Designs of the Year присуджується проєктам, які надали реальний вплив на цифровий, модний, графічний і промисловий дизайн, транспорт і архітектуру.

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