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Модель Барбара Палвін показала нові фото в купальниках

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Барбара Палвін у купальнику - фото 1
Барбара Палвін у купальнику

Популярна модель Барбара Палвін захопила фанатів новими фото у купальниках, показавши, що ангел Victoria's Secret не обов'язково має бути неймовірно худою. Тут спекотно!

25-річна угорська модель та ангел Victoria's Secret Барбара Палвін зачаровує своєю вродою не лише з модних подіумів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів прихильників. Дівчина відома не лише своєю ідеальною фігурою, а й тим, що вчить жінок по всьому світу з любов'ю ставитись до свого тіла. Річ у тому, що Барбара не зовсім вписується в давні рамки моделей, але все одно залишається затребуваною у цьому бізнесі.

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Нещодавно красуня похизувалась формами у новій рекламі купальників бренду Calzedonia. Ця дівчина не тільки готова до пляжного сезону, а й надихає інших не соромитись себе.

instagram.com/realbarbarapalvin - фото 333219
instagram.com/realbarbarapalvin
instagram.com/calzedonia - фото 333218
instagram.com/calzedonia
instagram.com/calzedonia - фото 333217
instagram.com/calzedonia
instagram.com/calzedonia - фото 333216
instagram.com/calzedonia

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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