Мобільний стиліст: ТОП-5 додатків, які допоможуть тримати гардероб під контролем

Про найпопулярнші та найбільш корисні додатки, присвячені моді і красі, – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.

У сучасному світі смартфон є не тільки засобом зв'язку, але і відмінним помічником у багатьох питаннях – наприклад, при виборі одягу, створенні стильних образів та пошуку найвигідніших пропозицій інтернет-магазинів.

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Додатки для гаджетів, пов'язані з модою, – далеко не новина. Їх випускають сотнями і тисячами, тому знайти по-справжньому потрібні і корисні досить складно. Тому Радіо МАКСИМУМ підібрало 5 найбільш корисних додатків, які допоможуть тримати твій гардероб під контролем.

Cloth

Найзручніший додаток для менеджменту гардероба згідно The NY Times і Wired. Тобі потрібно сфотографувати наряд і вказати, до якої категорії він відноситься: одяг для повсякденності, роботи, вечора, відпустки або спорту. Також можна додати інформацію про лук і теги (наприклад, тип речі – кросівки, джинси, пальто, а також можна вказувати бренд одягу). У додатку є ще одна корисна функція – поєднання наряду з погодою: кожен лук можна прив'язати до певної температури, дощу, вітру або снігу. Тоді Cloth буде пропонувати комплект одягу згідно поточній погоді.

Cloth

Goodlook

Стрічка додатку для створення модних образів складається з колажів модних нарядів. Їх можна зберігати, коментувати і лайкати, а також відразу купувати вподобану річ. Є ще дві вкладки з фото: "Натхнення" і "Селфі". Там вже зібрані реальні фото з прямим посиланням у Instagram власників луків. Загалом, додаток Goodlook розрахований у прямому сенсі на те, щоб ділитися хорошими ідеями поєднання одягу. І він підходить як жінкам, так і чоловікам: вгорі є опція перемикання статі користувача. До речі, у додатку можна почитати статті на модну тематику.

Goodlook

Mix Me

Творці цього додатку підійшли до завдання з трохи іншої сторони. Щоб створити свій віртуальний гардероб, користувачеві пропонують фотографувати одяг на собі, а нагородою за цю тяжку процедуру стануть неймовірні можливості. Тепер гардероб буде з вами завжди, а думати, що одягти на вечірку, свято або в поїздку можна буде, наприклад, по дорозі з роботи додому.

Додаток створює не луки, як багато інших аналогів, а дозволяє подивитися, як буде виглядати наряд безпосередньо на тобі. Після нескладної процедури відзначення, де розташовані лінії шиї і талії, можна швидко складати колажі і переглядати цілісний образ. Крім того, під час шопінгу нові речі можна наочно комбінувати з іншими предметами гардеробу.

Mix Me

Fashism

Часто бувають такі моменти під час шопінгу, коли ти невпевнений, чи варто купляти ту чи іншу річ. Додаток Fashism відмінно допомагає у таких ситуація, особливо, коли немає нікого поруч для поради. Так, користувачі додатку запитують, чи підходить їм обраний наряд і чи варто купувати певну річ. Він працює просто: тобі потрібно завантажити фотографію лука, і ком'юніті Fashism розповість, що воно думає. Часом поради у додатку дають редактори модного журналу Lucky.

Fashism

Cool Guy

За задумом розробників, Cool Guy дає можливість по-новому поглянути на гардероб. Користувач завантажує фотографії своїх речей і шукає незвичні способи міксувати їх. Також він може попросити модної поради у друзів. У додатку є календар луків і перелік покупок онлайн. Мабуть, найбільш корисна функція Cool Guy – можливість зібрати валізу у телефоні: так ти точно нічого не забудеш і не візьмеш зайвого.

Cool Guy

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