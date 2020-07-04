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Мобільні відеографи оцінять: на Kickstarter став хітом продажів кишеньковий стабілізатор
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Для екшн-камер і смартфонів існує цілий клас пристроїв, що дозволяють знімати плавну картинку на ходу. Найчастіше вони виконані у вигляді монопода. Однак всі вони покладаються на акумулятор, тому з нульовим зарядом їх корисність сходить нанівець.
Новий стабілізатор GravGrip не тільки має просунуті характеристики, але і взагалі не вимагає живлення.
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GravGrip – кишеньковий водонепроникний стабілізатор для смартфонів і екшн-камер. Він оснащений гідравлічною системою, що ідеально підходить для більшості сучасних пристроїв. Головною ж його особливістю називається низька ціна, також повна відмова від будь-якої електроніки і залежності від акумулятора.
Перший прототип GravGrip був виготовлений вручну понад 5 років тому. Те, що починалося як побічний проєкт у коледжі, тепер стало готовим продуктом, яким я готова поділитися зі світом, – розповідає творець пристрою.
Стабілізатор має ручну корекцію швидкості підвісу, регульовану за допомогою будови конструкції у вигляді шайби. Завдяки цьому пристрій відмінно працює з камерами, що мають зміщений центр ваги, на зразок GoPro. В цьому випадку стабілізатор самостійно утримує горизонт, дозволяючи міняти положення монопода у руці і навіть рухати ним, зберігаючи плавну картинку.
Спочатку творці GravGrip планували зібрати на Kickstarter 20 000 доларів, але у результаті аксесуар виявився настільки популярним, що понад 13 тисяч осіб заплатили понад 800 000 доларів – у 40 разів більше, ніж очікувалося. Вартість стабілізатора складає 50 доларів, а відвантаження очікується у серпні 2020 року.
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