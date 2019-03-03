Мобільна версія Microsoft Excel отримала дуже корисну функцію

Компанія Microsoft поділилася подробицями про майбутні зміни у пакеті фірмових офісних додатків. Одне з найбільш несподіваних і корисних нововведень торкнулося мобільної версії Excel. Дізнайтесь, що ж змінилося, і яку користь це принесе активним користувачам.

Прийдешнє оновлення редактора таблиць дозволить заощадити багато часу студентам, офісним співробітникам і всім тим, хто стикається з набором великих обсягів тексту.

І ще: Як захистити очі від впливу гаджетів

Більшість додатків вже давно вміють розпізнавати текст на фото і переводити його в електронний вигляд, але з таблицями ця функція коректно не працювала. Тому Microsoft використовувала технології штучного інтелекту, щоб виправити упущення.

Нова функція під назвою Insert Data from Picture дозволяє перетворити надруковані таблиці в електронні. Для цього достатньо сфотографувати аркуш паперу, а потім вибрати область, яку потрібно розпізнати. Після невеликої обробки таблиця з'явиться в Excel зі збереженням всіх стовпців і рядків з можливістю подальшого редагування.

Наразі функція ще тестується і поки доступна тільки в бета-версії Excel для Android. Крім того, для її роботи потрібно підписка на Office 365.

Читайте також: Redmi Note 7 Pro: найпотужніший бюджетник компанії