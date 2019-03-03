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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Мобільна версія Microsoft Excel отримала дуже корисну функцію

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Microsoft Excel отримав дуже круту можливість - фото 1
Microsoft Excel отримав дуже круту можливість / Android Central

Компанія Microsoft поділилася подробицями про майбутні зміни у пакеті фірмових офісних додатків. Одне з найбільш несподіваних і корисних нововведень торкнулося мобільної версії Excel. Дізнайтесь, що ж змінилося, і яку користь це принесе активним користувачам.

Прийдешнє оновлення редактора таблиць дозволить заощадити багато часу студентам, офісним співробітникам і всім тим, хто стикається з набором великих обсягів тексту.

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Більшість додатків вже давно вміють розпізнавати текст на фото і переводити його в електронний вигляд, але з таблицями ця функція коректно не працювала. Тому Microsoft використовувала технології штучного інтелекту, щоб виправити упущення.

Нова функція під назвою Insert Data from Picture дозволяє перетворити надруковані таблиці в електронні. Для цього достатньо сфотографувати аркуш паперу, а потім вибрати область, яку потрібно розпізнати. Після невеликої обробки таблиця з'явиться в Excel зі збереженням всіх стовпців і рядків з можливістю подальшого редагування.

Мобільна версія Microsoft Excel отримала дуже корисну функцію - фото 311178

Наразі функція ще тестується і поки доступна тільки в бета-версії Excel для Android. Крім того, для її роботи потрібно підписка на Office 365.

Мобільна версія Microsoft Excel отримала дуже корисну функцію - фото 311179

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Джерело: Fonearena
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