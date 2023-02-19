Млинці з пшона – Клопотенко показав автентичний рецепт з центра України

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування млинців, проте не звичайних, а з пшона. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смакоту!

Євген Клопотенко пропонує приготувати млинці з пшоном на молоці.

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Золотаві кульки пшона знані та кохані в Україні вже багато-багато років. Та коли ми думаємо про пшоно, то частіше за все це каша, інколи у поєднанні з гарбузом. Та нещодавно мені розповіли дуже цікавий рецепт з центра України, що об’єднує дві наші улюблені страви в одну – приготуймо млинці з пшоном. Досить неочікувано, правда ж? Коли я скуштував ці млинці вперше, я відчув неймовірне задоволення, тому хочу передати це відчуття і вам", – коментує кухар.

Інгредієнти:

200 г пшона

2 ст. л. борошна

200 мл молока

2 яйця

1 ст. л. цукру

50 г вершкового масла

дрібка солі

2 ст. л. соняшникової олії

150 г абрикосового варення (для подачі)

Потрібно спочатку добре розігріти суху пательню, потім вилити на неї тісто й одразу трохи зменшити температуру. І так повторювати з кожним млинцем.

Рецепт:

Промийте 200 г пшона, перекладіть у сотейник і залийте окропом. Проваріть 5 хвилин і знімайте з плити. Зайву рідину злийте. Перекладіть пшоно у чашу блендера, влийте 100 мл молока і перебийте в однорідну масу. Вбийте у миску 2 яйця, всипте 1 ст. л. цукру і збийте віничком до утворення невеликої піни. Додайте до яєць перебите пшоно, 2 ст. л. борошна, 2 ст. л. соняшникової олії, дрібку солі, влийте 100 мл молока, що залишились. Ретельно перемішайте. Розігрійте суху пательню та черпаком вилийте на неї тісто. Смажте кілька хвилин, поки млинець не буде легко перевернути. Посмажте ще хвилину з іншого боку. Так зробіть з усім тістом. У невеличкій каструлі розтопіть 50 г вершкового масла і полийте ним готові млинці. Подавайте з абрикосовим варенням.

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