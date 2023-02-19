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Млинці з пшона – Клопотенко показав автентичний рецепт з центра України
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування млинців, проте не звичайних, а з пшона. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смакоту!
Євген Клопотенко пропонує приготувати млинці з пшоном на молоці.
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Золотаві кульки пшона знані та кохані в Україні вже багато-багато років. Та коли ми думаємо про пшоно, то частіше за все це каша, інколи у поєднанні з гарбузом. Та нещодавно мені розповіли дуже цікавий рецепт з центра України, що об’єднує дві наші улюблені страви в одну – приготуймо млинці з пшоном. Досить неочікувано, правда ж? Коли я скуштував ці млинці вперше, я відчув неймовірне задоволення, тому хочу передати це відчуття і вам", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 200 г пшона
- 2 ст. л. борошна
- 200 мл молока
- 2 яйця
- 1 ст. л. цукру
- 50 г вершкового масла
- дрібка солі
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 150 г абрикосового варення (для подачі)
Потрібно спочатку добре розігріти суху пательню, потім вилити на неї тісто й одразу трохи зменшити температуру. І так повторювати з кожним млинцем.
Рецепт:
- Промийте 200 г пшона, перекладіть у сотейник і залийте окропом. Проваріть 5 хвилин і знімайте з плити. Зайву рідину злийте.
- Перекладіть пшоно у чашу блендера, влийте 100 мл молока і перебийте в однорідну масу.
- Вбийте у миску 2 яйця, всипте 1 ст. л. цукру і збийте віничком до утворення невеликої піни.
- Додайте до яєць перебите пшоно, 2 ст. л. борошна, 2 ст. л. соняшникової олії, дрібку солі, влийте 100 мл молока, що залишились. Ретельно перемішайте.
- Розігрійте суху пательню та черпаком вилийте на неї тісто. Смажте кілька хвилин, поки млинець не буде легко перевернути. Посмажте ще хвилину з іншого боку. Так зробіть з усім тістом.
- У невеличкій каструлі розтопіть 50 г вершкового масла і полийте ним готові млинці. Подавайте з абрикосовим варенням.
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