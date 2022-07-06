Міжнародний рейтинг оголосив другу половину ТОП 100 найкращих ресторанів світу

Міжнародний рейтинг The World's 50 Best Restaurants оприлюднив список з 50 ресторанів світу (місця від 51 по 100), які вважаються найкращими 2022 році. Читайте далі та дізнайтеся, які заклади увійшли в цей перелік!

Відомо, що цей рейтинг публікують щорічно в журналі Restaurant від 2002 року. Перелік ресторанів формують після опитування понад 1 000 незалежних експертів з різних країн світу.

І ще: Не просто кухар: Клопотенко несподівано вирішив стати фермером

Церемонія нагородження найкращих ресторанів відбудеться 18 липня у Лондоні, де присутні й дізнаються про перші заклади (від 1 до 50 місця) у цьогорічному рейтингу.

Ресторани, які потрапили у рейтинг The World's 50 Best Restaurants:

Найкраща десятка ресторані з цього рейтингу – від 51 по 61 місце:

Alcande (Гвадалахара, Мексика)

Sud 777 (Мехіко Сіті, Мексика)

D.O.M. (Сан Паулу, Бразилія)

Lyle's (Лондон, Велика Британія)

Azurmendi (Ларрабецу, Іспанія)

Trèsind Studio (Дубай, Об’єднані Арабські Емірати)

Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Париж, Франція)

Sazenka (Токіо, Японія)

Rosetta (Мехіко Сіті, Мексика)

La Grenouillère (Ла-Маделен-су-Монтрей, Франція)

До теми: Шеф-кухар розповів, як приготувати компот "полуничний мохіто" на зиму