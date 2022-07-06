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Міжнародний рейтинг оголосив другу половину ТОП 100 найкращих ресторанів світу

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Міжнародний рейтинг оголосив другу половину ТОП 100 найкращих ресторанів світу - фото 1

Міжнародний рейтинг The World's 50 Best Restaurants оприлюднив список з 50 ресторанів світу (місця від 51 по 100), які вважаються найкращими 2022 році. Читайте далі та дізнайтеся, які заклади увійшли в цей перелік!

Відомо, що цей рейтинг публікують щорічно в журналі Restaurant від 2002 року. Перелік ресторанів формують після опитування понад 1 000 незалежних експертів з різних країн світу.

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Церемонія нагородження найкращих ресторанів відбудеться 18 липня у Лондоні, де присутні й дізнаються про перші заклади (від 1 до 50 місця) у цьогорічному рейтингу.

Ресторани, які потрапили у рейтинг The World's 50 Best Restaurants:

Міжнародний рейтинг оголосив другу половину ТОП 100 найкращих ресторанів світу - фото 508926

Найкраща десятка ресторані з цього рейтингу – від 51 по 61 місце:

  • Alcande (Гвадалахара, Мексика)
  • Sud 777 (Мехіко Сіті, Мексика)
  • D.O.M. (Сан Паулу, Бразилія)
  • Lyle's (Лондон, Велика Британія)
  • Azurmendi (Ларрабецу, Іспанія)
  • Trèsind Studio (Дубай, Об’єднані Арабські Емірати)
  • Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Париж, Франція)
  • Sazenka (Токіо, Японія)
  • Rosetta (Мехіко Сіті, Мексика)
  • La Grenouillère (Ла-Маделен-су-Монтрей, Франція)

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