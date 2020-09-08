Міжнародний день грамотності: Перевір, наскільки ти вправний в українській мові

З нагоди Міжнародного дня грамотності, підготували для тебе питання, які визначать, наскільки добре ти володієш українською мовою. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Те, що людина спілкується українською, ще не є запорукою її грамотності. Дійсно, раніше вважали грамотними тих, хто вміє писати та читати будь-якою мовою. Проте зараз, у сучасному світі, грамотний – це той, хто послуговується мовою згідно з чинними нормами граматики й правопису.

Перевір, наскільки добре ти знаєш правила української мови!

ТЕСТ: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями:

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку.

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