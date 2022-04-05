Міжнародні евакуаційні поїзди на 5 квітня: графік рейсів за кордон

З 24 лютого Укрзалізниця виконує щоденні евакуаційні рейси з зони бойових дій. Зокрема, потяги курсують не лише в межах України, а й прямують за кордон.

Графік міжнародних евакуаційних поїздів на сьогодні, 5 квітня, опублікувала пресслужба компанії.

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Зверніть увагу! Розклад рейсів в інші країни оновлюється щоденно.

Евакуаційні рейси Укрзалізниці за кордон

Польща

07:10 – №35/36 Львів – Перемишль*

08:30 – №715/716 Київ – Пас-Вінниця * (11:25) – Пшемисль *

10:30 – № 901/902 Дніпро-Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 – №814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

18:22 – №35/36 Одеса Перемишль*

19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм*

Словаччина

11:35 – №8661 Чоп-Чієрна над – Тисоу-Кошице (прибуття 13:49)

16: 50 – № 961 Чоп-Чієрна над – Тисоу-Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

Чоп-Захонь – протягом усього дня курсуватимуть вісім поїздів з інтервалом три години

12:30 – №33 Мукачево – Будапешт

16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт

Румунія

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча

Австрія

14:07 – №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*

Важливо! На рейси з позначкою "*" відкритий продаж квитків.

Усі країни ЄС, які межують з Україною, пропускають через кордон за наявності внутрішнього паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

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