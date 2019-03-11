Чому коти так люблять дивитися телевізор

Такий самий об'єм інформації, що і людина, кішка не сприймає, але чому тоді вихованці дивляться телевізор?

Зір кішки і зір людини відрізняються. У кішок теж бінокулярний, об'ємний зір, але завдяки особливій будові зіниці у сутінках хвостаті бачать набагато краще за людину.

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Хвостаті – природжені мисливці, а отже, будь-який рухомий предмет сприймається ними як дичина. Вперше побачивши на екрані швидкі об'єкти, кіт негайно вирішить їх зловити. Щоправда, кішки дуже розумні, щоб потрапити на цю вудку більше двох-трьох разів. Вихованці досить легко можуть збагнути, що жадана дичина живе всередині дивного ящика, а тому ганятися за нею – безперспективна справа.

Вчені з'ясували, що кішки розрізняють рух на екрані живих і неживих предметів. Падаюче листя хвостатих навряд чи привабить, до речі, як і політ м'яча, а ось футболісти, які бігають за цим м'ячем, або полювання гепарда інтерес точно викличуть.

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