Миттєва карма: хлопець задивився на красуню та отримав прочуханку

Жіноча краса – страшна сила, яка може збивати з ніг та захоплювати. І через це частенько страждають чоловіки, як трапилось і з головним героєм цього відео.

На платформі Reddit користувач з ніком Aztery поділився кумедним відео з ресторану, яке стрімко підіймається у тренди. За лічені години допис зібрав понад 15 тисяч балів та майже тисячу коментарів, передає Радіо MAXIMUM.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як відвідувачка у чорній коротенькі сукні прямує до виходу. І за цим уважно спостерігає хлопець за одним за сусіднім столиком. Здається, у цей момент він забув, що поряд з ним сидить його власна дівчина. Звісно ж, на карму не довелось чекати довго.

Тим часом у коментарях не всі з гумором поставились до ситуації, хтось навіть наголосив, що це фізичне знущання у легкій формі. Тому головний герой міг спокійно б розійтись одразу ж на місці. Також чимало людей уявили, якби ситуація відбувалась з боку дівчини, то такої реакції точно не було б.

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