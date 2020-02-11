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Mitsubishi розробила лампи у вигляді вікон в стелі, які імітують денне світло: фото

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Лампи Misola від Mitsubishi - фото 1
Лампи Misola від Mitsubishi / siecledigital

Mitsubishi запропонувала незвичайне рішення для підняття тонусу офісних співробітників. Японська компанія розробила лампи Misola, що імітують природне денне світло.

Лампи Misola виконані у вигляді вікон у стелі. Основну площу пристрою займає спеціальна блакитна пластина, яка імітує колір неба. Відмінною рисою проєкту Mitsubishi є те, що ця система є динамічною. Всі елементи лампи протягом дня змінюють освітлення в залежності від заданих параметрів. Вона може імітувати сонячне світло на світанку, денне світло, а також захід.

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Це не перша спроба симулювати природне денне світло за допомогою офісних ламп. Стверджується, що у більшості аналогічних систем освітлення, лампи поширюють світло у всіх напрямках. Система Mitsubishi є розумнішою – вона моделює направлене світло. Таким чином постійно освітлюються тільки три сторони з чотирьох, що більше схоже на сонячне світло.

Лампи надійдуть у продаж в жовтні 2020 року. Пристрої будуть продаватися у двох варіаціях: з ручним перемиканням і автоматичним. Перша обійдеться у 6200 доларів, а друга коштуватиме 6800 доларів.

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Джерело: gizmodo
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