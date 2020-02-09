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Citroen презентувала свій найбюджетніший електрокар
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Компанія Citroen у 2020 році показала новий найбюджетніший електрокар. Вигляд нового електричного авто буде значно відрізнятися від звичного.
І хоча в лінійці Citroen не так багато електромобілів і їх не так просто знайти, компанія все ж чекала 2020 рік, щоб представити повноцінного електричного конкурента колегам по концерну. Так, у поточному році компанія заявила, що зробить електричний транспорт, який буде доступний для всіх. З їхніх слів можна зрозуміти, що електрокар стане доступним для багатьох автомобілістів.
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Але на сьогодні про нову модель Citroen відомо дуже мало. Основна частина інформації буде представлена в кінці лютого, але і зараз, судячи з тизеру, можна сказати, що дизайн буде дуже незвичайним. Панель на місці решітки традиційно буде пофарбована в основний колір кузова. Передні фари будуть мати круглу форму, а зовнішній вигляд новинки буде досить агресивним.
Якого розміру буде кузов поки не відомо, однак, швидше за все, він стане компактним міським авто схожим на Citroen Ami One. Також нічого не сказано і про формфактор кузова новинки.
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