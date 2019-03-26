Mitsubishi представила екстремальний пікап L200

Компанія Mitsubishi Motors представила на автосалоні в Бангкоку утилітарну версію пікапа Triton (відомий як L200) під назвою Absolute. Концепт може отримати серійне продовження, але тільки в разі належної зацікавленості з боку клієнтів марки.

Від звичайного L200 концепт Mitsubishi Triton Absolute відрізняється збільшеним на 50 міліметрів дорожнім просвітом (до 270 міліметрів). Для пікапа розширили колію, встановили амортизатори зі збільшеним ходом штока та колеса з позашляховими покришками Falken Wildpeak.

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Екстремальний L200 Absolute

Крім того, позашляховик отримав захисні пластини, накладку на дах і вантажну платформу з інтегрованими рогачами для рук і додатковим освітленням, а також кузовні панелі з вуглепластика.

Двигун, ймовірно, не змінився. Серійний Triton/L200 оснащується або бензиновим атмосферним двигуном 2.4 потужністю 128 кінських сил, або турбодизелем 4N15 об'ємом 2,4 літра і потужністю 181 сил. Коробка передач – шестиступінчаста "механіка" або шестидіапазонний "автомат"

Ціна Mitsubishi L200 в Україні – від 31 200 доларів. Топова версія пікапа обійдеться у 45 700 доларів.

Екстремальний L200 Absolute

Екстремальний L200 Absolute

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