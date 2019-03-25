Ferrari представила унікальний суперкар, але його не можна купити

Компанія Ferrari представила нову роботу відділення Special Projects – натхненний естетикою спортпрототипів екстремальний P80/С. Дизайн побудованого в єдиному екземплярі суперкара розроблений з натяком на радикальні для свого часу моделі: 330 P3/P4 і Dino 206 S.

Робота над Ferrari P80/C почалася ще у 2015 році. У компанії говорять, що співробітникам відділення спеціальних проектів потрібно чимало часу на опрацювання не тільки стилістики майбутньої машини, але і інженерної складової. Кожен елемент, що впливає на показники потужності й аеродинамічні характеристики суперкара, був ретельно проаналізований, що дозволило переконатися в їх максимальній ефективності.

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В основу P80/C ліг гоночний 488 GT3 (3.9 V8, 650 сил). Команді така продуктивність та довга колісна база дозволили більш креативно підійти до питань дизайну автомобіля. При цьому їм вдалося привнести в образ новинки спільні з Dino 206 S і 250 LM елементи. Крім того, форма лобового скла відсилає до культових спортивних прототипів Ferrari минулого, а фари схожі на повітрозабірники в бампері 330 P3/P4.

Кузов Ferrari P80/C цілком виконаний з карбону. Там, де композит має чисто технічне призначення, його вирішили не фарбувати. Ззаду міститься величезне антикрило та дифузор. Для поліпшення відводу тепла від двигуна тут практичні немає кузовних панелей. Така архітектура продиктована винятково трековим призначенням суперкара.

Ferrari P80/C буде випущений в єдиному екземплярі. Його розробку замовив один з давніх клієнтів марки.

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