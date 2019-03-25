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Дивіться, як електрокари BMW дрифтують за полярним колом

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BMW iX3 та інші моделі пройшли випробування лютим холодом - фото 1
BMW iX3 та інші моделі пройшли випробування лютим холодом / iXBT

Компанія BMW опублікувала ролик з випробувань електричних моделей iX3, i4 і iNEXT на полігоні у шведському Ар'єплузі. Майданчик розташований на кордоні Північного полярного кола і часто використовується виробниками для перевірки роботи бортової електроніки в умовах екстремально низьких температур.

На випробувальному полігоні інженерам BMW належить перевірити, як поводяться в холодному кліматі електромотори, високовольтні батареї та силова електроніка. Крім того, тут вони зможуть отримати дані про роботу підвіски: надійність її компонентів і стабільність характеристик при різких перепадах температур і зміні рівня зчеплення з дорогою.

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Першим на ринок вийде кросовер BMW iX3. Відбудеться це у наступному році. Електрокар з приводом eDrive п'ятого покоління зможе проїжджати без підзарядки понад 400 кілометрів. Складання моделі буде налагоджено на заводі BMW Brilliance Automotive у Китаї.

Чотирьохдверне купе BMW i4 з'явиться роком пізніше. Спорткар буде розганятися до "сотні" за чотири секунди і досягати 200 кілометрів на годину. Запас ходу – понад 600 кілометрів. Позашляховик iNEXT стане найбільш інноваційною моделлю BMW. Він буде постійно підключений до мережі й отримає автопілот третього рівня.

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Джерело: Motor
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