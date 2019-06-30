Митрополит Єпіфаній закликав молодь заглядати у Біблію стільки ж раз, як і в Google

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній привітав українців з Днем молоді та порадив частіше читати Біблію. Про це він написав у себе в Facebook.

"Вітаю всіх молодих за віком і духом людей зі святом – Днем молоді! Як спраглий потребує води, так і молоді люди шукають відповідей. Спробуйте заглянути у Біблію стільки ж разів, як і в Google, і ви зможете знайти ті відповіді, які не знайдете в мережі. Відповіді про внутрішній світ, про вічні речі, які з плином історії залишаються незмінними", – йдеться у зверненні митрополита.

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Митрополит Єпіфаній також порадив більше часу присвячувати реальному спілкуванню, а не тільки спілкуванню через соцмережі.

"Живе спілкування, емоції, тепло почуттів і приємні враження – без цього життя не буде таким повним, яким його створив Господь", – зазначає митрополит.

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