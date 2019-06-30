Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Митрополит Єпіфаній закликав молодь заглядати у Біблію стільки ж раз, як і в Google

  • 21
Митрополит Єпіфаній - фото 1
Митрополит Єпіфаній / volynnews

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній привітав українців з Днем молоді та порадив частіше читати Біблію. Про це він написав у себе в Facebook.

"Вітаю всіх молодих за віком і духом людей зі святом – Днем молоді! Як спраглий потребує води, так і молоді люди шукають відповідей. Спробуйте заглянути у Біблію стільки ж разів, як і в Google, і ви зможете знайти ті відповіді, які не знайдете в мережі. Відповіді про внутрішній світ, про вічні речі, які з плином історії залишаються незмінними", – йдеться у зверненні митрополита.

І ще: Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською

Митрополит Єпіфаній також порадив більше часу присвячувати реальному спілкуванню, а не тільки спілкуванню через соцмережі.

"Живе спілкування, емоції, тепло почуттів і приємні враження – без цього життя не буде таким повним, яким його створив Господь", – зазначає митрополит.

Читайте також: День молоді 2019 у Львові: програма заходів на неділю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 81132
Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
  • 25 червня, 12:14
  • 728
Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
  • Вчора, 14:19
  • 218
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна