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День молоді 2019 у Львові: програма заходів на неділю
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В Україні 30 червня відзначають День молоді. Читайте далі, щоб дізнайтеся, куди піти та як весело відсвяткувати цей день у Львові.
Святкування Дня молоді актуальне для всіх, віком від 18 до 35 років. Проте, якщо ви старші, але молоді душею, то теж обирайте вечірку, на яку підете святкувати!
До вашої уваги найкращі події Львова, які припадають на 30 червня – День молоді.
І ще: День молоді 2019 у Києві: афіша, куди піти в неділю
День молоді у Львові
Коли: у неділю, 30-го червня, з 13:00
Де: у сквері "На валах", між вулицями Винниченка та Підвальною у Львові
Ціна: вхід вільний
У програмі: різноманітні локації та активності, битва "на купинах", 10-метровий надувний скеледром, інтелектуально-розважальна гра "Mind Game", міжнародний фестиваль культур, дитяче містечко тощо. Також протягом свята будуть працювати туристична кухня Львівщини, пластове містечко та квести. Ще співатиме Оксана Муха – переможниця проєкту "Голос країни".
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