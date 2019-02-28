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Митрополит Епіфаній офіційно зареєструвався в Instagram

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Митрополит Епіфаній офіційно зареєструвався в Instagram - фото 1

У митрополита Київського і всієї України Епіфанія з'явився офіційний акаунт у соціальній мережі Instagram. Справжню сторінку митрополита створили, щоб запобігти поширенню фейкової інформації.

"Оскільки невідомі особи зареєстрували в соціальній мережі Instagram фальсифіковану сторінку Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнішого Епіфанія, вважаємо за доцільне створити і регулярно оновлювати справжню сторінку митрополита", – йдеться в повідомленні.

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Також у повідомленні закликають відписатися від несправжніх сторінок Епіфанія у Instagram, щоб не стати жертвою дезінформації.

Нікнейм офіційного акаунта Єпіфанія – @metropolitanepiphanius.

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