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Художниця виграла суд у порностудії: який стосунок мисткиня має до фільмів для дорослих

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Жінка просто здала свій будинок в оренду, а в ньому просто зняли порно - фото 1
Жінка просто здала свій будинок в оренду, а в ньому просто зняли порно

Американська порностудія порушила авторські права художниці, помістивши її картину у кадр без згоди. Але це лише квіточки. Розповідаємо, як витвори мистецтва потрапили у фільм для дорослих і що взагалі відбувається.

А все почалося з того, що у 2014 році Лія Бассет з Массачусетсу здала в оренду свій будинок. Пізніше виявилося, що там знімали гей-порно: за 7 місяців Gamma Entertainment випустили щонайменше 24 фільми, зняті в інтер'єрах вілли.

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Будинок залишили у жахливому стані: у пральні була гора брудної білизни, а на поверхнях – багато плям невідомого (тоді ще) походження. Орендар не попередив дівчину, для чого буде використаний будинок насправді.

Художниця виграла суд у порностудії: який стосунок мисткиня має до фільмів для дорослих - фото 423985
Художниця виграла суд у порностудії: який стосунок мисткиня має до фільмів для дорослих - фото 423984

Виявилось, що у її будинку знімали гей-порно

Правда, Лія виграла суд зовсім не через це. У десяти фільмах кіностудії з'являються її картини. Згідно з американським законодавством, авторські права порушені у тому випадку, якщо робота з'являється в кадрі довше, ніж на 30 секунд. Gamma Entertainment намагалися оскаржити його, заявляючи, що роботи художниці не є оригінальними. Суд визнав студію винною.

Тепер Gamma Entertainment виплатить штраф – розмір встановлять протягом наступного місяця.

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Джерело: MV Times
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