Місячний посівний календар на жовтень 2024 – коли і що садити

У жовтні роботи на городі менше не стає. Але всі знають, що постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у жовтні 2024.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У жовтні сезон роботи на городі все ще триває, адже ми не лише збираємо урожай, а і здійснюємо посадки.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на жовтень 2024!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у жовтні 2024 року – 4 – 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у жовтні 2024 року – 1 – 3, 12, 13, 17, 31 жовтня.

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 жовтня, вівторок Спадає (28 день) Діва Невдалий день для роботи на городі 2 жовтня, середа Молодик (29, 1 день) Терези Невдалий день для роботи на городі 3 жовтня, четвер Зростає (2 день) Терези Невдалий день для роботи на городі 4 жовтня, п'ятниця Зростає (3 день) Терези Редис, петрушка на корінь, цибуля на зелень, часник, зернові, міцелій, салат, шпинат, кріп, петрушка, кінза, материнка, розмарин, лікарські і чайні культури, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, виноград 5 жовтня, субота Зростає (4 день) Скорпіон Цибуля на зелень, зернові, салат, шпинат, рукола, крес, кріп, петрушка, кінза, суниця, полуниця, глід, малина, ожина, смородина, аґрус, виноград 6 жовтня, неділя Зростає (5 день) Скорпіон Рукола, крес, цибуля на зелень, салат, шпинат, кріп, петрушка, кінза, суниця, полуниця, глід, малина, ожина, смородина, аґрус, виноград. 7 жовтня, понеділок Зростає (6 день) Стрілець Виноград, обліпиха, калина, шипшина, горобина, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, яблуня, кріп, петрушка, кінза, цибуля на зелень, зернові 8 жовтня, вівторок Зростає (7 день) Стрілець Цибуля на зелень, зернові, кріп, петрушка, кінза, яблуня, абрикос, вишня, слива, персик, калина, шипшина, горобина, обліпиха, виноград 9 жовтня, середа Зростає (8 день) Козоріг Аґрус, смородина, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, яблуня, кріп, петрушка, кінза, зернові, цибуля на зелень 10 жовтня, четвер Перша чверть (9 день) Козоріг Цибуля на зелень, зернові, салат, шпинат, кріп, петрушка, кінза, яблуня, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, смородина, аґрус 11 жовтня, п'ятниця Зростає (10 день) Козоріг Зернові, аґрус, смородина, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, яблуня, кріп, петрушка, кінза, цибуля на зелень, 12 жовтня, субота Зростає (11 день) Водолій Невдалий день для роботи на городі 13 жовтня, неділя Зростає (11, 12 день) Водолій Невдалий день для роботи на городі 14 жовтня, понеділок Зростає (12, 13 день) Риби Цибуля на зелень, кріп, петрушка, кінза, мікрозелень, обліпиха, смородина, виноград 15 жовтня, вівторок Зростає (12, 13 день) Риби Мікрозелень, цибуля на зелень, кріп, петрушка, кінза, обліпиха, смородина, виноград 16 жовтня, середа Зростає (13, 14 день) Овен Мікрозелень, цибуля на зелень, салати, шпинат, рукола, крес, щавель, лікарські та чайні культури, мікрозелень 17 жовтня, четвер Зростає (14, 15 день) Овен Невдалий день для роботи на городі 18 жовтня, п'ятниця Повня (15, 16 день) Телець Морква, редиска, петрушка, цибуля ріпчаста, часник, міцелій, суниця, полуниця, яблуня, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, черешня, волоський горіх, калина, шипшина, горобина, обліпиха, глід, малина, ожина, смородина, аґрус, виноград, фундук 19 жовтня, субота Спадає (16, 17 день) Телець Виноград, аґрус, смородина, малина, ожина, глід, обліпиха, калина, шипшина, горобина, волоський горіх, фундук, черешня, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, яблуня, суниця, полуниця, морква 20 жовтня, неділя Спадає (18, 19 день) Близнюки Неродючий знак Зодіаку 21 жовтня, понеділок Спадає (19, 20 день) Близнюки Неродючий знак Зодіаку 22 жовтня, вівторок Спадає (20, 21 день) Рак Редис, материнка, розмарин, лікарські та чайні культури, мікрозелень, суниця, полуниця, калина, шипшина, горобина, обліпиха, малина, ожина, смородина, аґрус, виноград 23 жовтня, середа Спадає (21, 22 день) Рак Материнка, розмарин, лікарські та чайні культури, мікрозелень, суниця, полуниця, калина, шипшина, горобина, обліпиха, малина, ожина, смородина, аґрус, виноград 24 жовтня, четвер Остання чверть (22, 23 день) Лев Черешня, смородина 25 жовтня, п'ятниця Спадає (23 день) Лев Черешня, смородина 26 жовтня, субота Спадає (24 день) Лев Черешня, смородина 27 жовтня, неділя Спадає (25 день) Діва Материнка, розмарин, лікарські та чайні культури 28 жовтня, понеділок Спадає (26 день) Діва Материнка, розмарин, лікарські та чайні культури 29 жовтня, вівторок Спадає (27 день) Терези Материнка, розмарин, лікарські та чайні культури, виноград, абрикос, слива, вишня, персик, груша, айва, часник, цибуля ріпчаста, морква 30 жовтня, середа Спадає (28 день) Терези Материнка, розмарин, лікарські та чайні культури, виноград, абрикос, слива, вишня, персик, груша, айва, часник, цибуля ріпчаста, морква 31 жовтня, четвер Спадає (29 день) Терези Невдалий день для роботи на городі

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.



Посівний календар на жовтень 2024 року / Фото prostooleh Посівний календар на жовтень 2024 року / Фото prostooleh

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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