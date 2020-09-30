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Місячний посівний календар на жовтень 2020: коли і що садити
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У жовтні продовжується осінь й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай, проте вже потрібно готуватися до зими. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у жовтні.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У жовтні збирають врожай та активно доглядають за землею, готують теплиці до зими.
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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на жовтень 2020!
Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у жовтні 2020 року – 21, 22 та 27 жовтня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у жовтні 2020 року – 3 та 16 жовтня!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 жовтня, четвер
|Зростаюча (14, 15 день)
|Овен
|
—
|
2 жовтня, п'ятниця
|Повний місяць (15, 16 день)
|Овен
|
—
|
3 жовтня, субота
|Спадаюча (16, 17 день)
|Овен
|
Сходи з'являються швидко, але урожай буде середнім і погано зберігатиметься, а також буде непридатним на насіннєві цілі.
|
4 жовтня, неділя
|Спадаюча (17, 18 день)
|Телець
|
Баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, коренева селера, перець, петрушка коренева, морква, буряк, салат, огірки, редис, редька.
|
5 жовтня, понеділок
|Спадаюча (18, 19 день)
|Телець
|
Плодові дерева і чагарники, огірки, редис, редька.
|
6 жовтня, вівторок
|Спадаюча (19, 20 день)
|Близнюки
|—
|
7 жовтня, середа
|
Спадаюча (20, 21 день)
|Близнюки
|
—
|
8 жовтня, четвер
|Спадаюча (21, 22 день)
|Близнюки
|
Морква, буряк.
|
9 жовтня, п'ятниця
|Спадаюча (22, 23 день)
|Рак
|
Морква, буряк, огірки, редис, редька.
|
10 жовтня, субота
|Третя чверть (23, 24 день)
|Рак
|
Баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, коренева селера, перець, петрушка коренева, морква, буряк, салат, редис, редька.
|
11 жовтня, неділя
|Спадаюча (24, 25 день)
|Лев
|
Плодові дерева і чагарники.
|
12 жовтня, понеділок
|Спадаюча (25 день)
|Лев
|
—
|
13 жовтня, вівторок
|Спадаюча (25, 26 день)
|Діва
|
—
|
14 жовтня, середа
|Спадаюча (26, 27 день)
|Діва
|
—
|
15 жовтня, четвер
|Спадаюча (27, 28 день)
|Терези
|
—
|
16 жовтня, п'ятниця
|Молодик (28, 29, 1 день)
|Терези
|Цей день вважається найважчим днем місячного циклу. У цей день земля перестає дихати, завмирають майже всі процеси, що відбуваються в рослинах. Вся життєва сила та енергія рослин концентрується в коренях і біля основи стебла і стовбура.
|
17 жовтня, субота
|Зростаюча (1, 2 день)
|Скорпіон
|
Баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, коренева селера, перець, петрушка коренева, салат, огірки.
|
18 жовтня, неділя
|Зростаюча (2, 3 день)
|Скорпіон
|
Цибулини квітів, огірки.
|
19 жовтня, понеділок
|Зростаюча (3, 4 день)
|Стрілець
|
—
|
20 жовтня, вівторок
|Зростаюча (4, 5 день)
|Стрілець
|
Морква, буряк, огірки, редис, редька.
|
21 жовтня, середа
|Зростаюча (5, 6 день)
|Козоріг
|
Огірки.
|
22 жовтня, четвер
|
Зростаюча (6, 7 день)
|Козоріг
|—
|
23 жовтня, п'ятниця
|Перша чверть (7, 8 день)
|Козоріг
|
Баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, коренева селера, перець, петрушка коренева, морква, буряк, салат, огірки, редис, редька.
|
24 жовтня, субота
|Зростаюча (8, 9 день)
|Водолій
|—
|
25 жовтня, неділя
|Зростаюча (9, 10 день)
|Водолій
|—
|
26 жовтня, понеділок
|
Зростаюча (10, 11 день)
|Риби
|Цибулини квітів, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, коренева селера, перець, петрушка коренева, морква, буряк, огірки, редис, редька.
|
27 жовтня, вівторок
|Зростаюча (11, 12 день)
|Риби
|Цибулини квітів, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, коренева селера, перець, петрушка коренева, морква, буряк, огірки, редис, редька.
|
28 жовтня, середа
|Зростаюча (12, 13 день)
|Овен
|—
|
29 жовтня, четвер
|Зростаюча (13, 14 день)
|Овен
|—
|
30 жовтня, п'ятниця
|Зростаюча (14, 15 день)
|Овен
|
—
|
31 жовтня, субота
|Повний місяць (15, 16 день)
|Телець
|Цибулини квітів, плодові дерева і чагарники, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, коренева селера, перець, петрушка коренева, огірки.
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
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