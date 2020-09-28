Гороскоп на жовтень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на жовтень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в другий місяць осені!

Зодіакальний гороскоп на жовтень, чого очікувати у десятий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував другий місяць осені 2020 року, вам необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на місяць жовтень 2020

Другий місяць осені продовжує осінню пору року, але все ще в умовах карантину. І поки деякі гадають, що ж їх очікуватиме у жовтні, інші – читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірки та планети у жовтні.

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 9, 12, 17, 30

9, 12, 17, 30 Несприятливі дні: 3, 6, 15, 27

Овни, у жовтні відбудуться події, які перевернуть ваш світогляд з ніг на голову. У цьому місяці у більшості представників цього знака зміняться пріоритети та система життєвих цінностей. Якщо раніше для вас важливо було комусь щось довести, то зараз ви будете жити своїм життям, насолоджуючись кожним прожитим моментом. Ви зрозумієте, що щастя полягає не в тому, щоб усім подобатися і жити так, щоб інші заздрили, а в тому, щоб було добре вам самим. Вам потрібно зняти з себе маску, яку ви носите для навколишніх, і почати жити за своїми правилами. Жовтень піднесе вам шанс почати життя з чистого аркуша, але ваша схильність брати все близько до серця і засмучуватися через дрібниці буде раз у раз заважати вирватися з цього замкнутого кола. В кінці жовтня Овни будуть навмисно відштовхувати думки про роботу на другий план, а самі будуть шукати пригод і романтики. Самотнім представникам зірки не радять шукати своє щастя десь за морями чи за горами. Їм варто лише озирнутися навколо і пильно придивитися до осіб протилежної статі, які їх оточують. Напевно, серед них є такі, які будуть не проти познайомитися з вами ближче.

Сприятливі дні: 3, 8, 19, 20

3, 8, 19, 20 Несприятливі дні: 14, 22, 30, 31

Тельці, у жовтні ви матимете багато роботи. У цьому місяці варто зайнятися справами по дому: пересадити квіти, наклеїти нові шпалери, розібрати комору, відвезти на дачу старі речі. Крім домашніх справ вас чекають і нововведення на роботі, які зажадають багато часу і сил для їх вивчення і реалізації. Деякі з представників знаку в цей період подадуться на курси або на професійну перепідготовку. Проте навіть коли все складається чудовим чином, ви можете самі собі влаштувати ряд перешкод і випробувань, оскільки спокійно жити для вас нудно. З кожним пройденим випробуванням, подоланою перешкодою зростає ваша самооцінка, ваша впевненість у власних силах і можливостях.

Зірки радять амбітним Тельцям залишатися вірним своїм принципам і переконанням, але при цьому приборкувати свою імпульсивність і різкість, а всі рішення приймати обдумано, відключивши емоції. У цей період вашим життям буде управляти фактор раптовості. Раптово приїдуть гості, раптово з'явиться новий проєкт, раптово почнеться реорганізація на службі, раптовий роман замакітрить вас. Негативним або позитивним буде цей фактор, залежить від того, як ви його сприймете. Пам'ятайте, все, що з нами відбувається – нам на користь, головне – зберегти емоційний спокій і прийняти мінливу дійсність.

Сприятливі дні: 4, 18, 26, 31

4, 18, 26, 31 Несприятливі дні: 1, 9, 16, 20

Близнюки, цьогорічний жовтень піднесе вам можливість проявити свою волю та силу духу. Вам простіше, коли вами хтось керує і направляє. Вам складно дається прийняття серйозних рішень, але під впливом аспектів планет в жовтні цього року ви зможете подолати цей страх перед відповідальністю і почнете отримувати задоволення від своєї самостійності. У цьому місяці вам потрібно буде приймати важливі рішення, від яких буде залежати те, як складеться не тільки ваше подальше життя, а й життя залежать від вас людей. Зірки не радять перекладати з себе відповідальність на своїх близьких, тому не варто питати поради у них. Рішення доведеться приймати самостійно.

Зірки радять вам віддати перевагу тихим сімейним вечорам з коханою людиною, ніж гучним тусовкам і багатолюдним вечіркам. Але якщо душа вимагає свята, так чому б не вибратися на вихідні за місто в тісному колі друзів, не організувати шашлики з посиденьками біля багаття і піснями під гітару? Ні в якому разі вам не можна в цей період залишатися наодинці зі своїми думками, в гордій самоті. Це може призвести до занепаду сил! Активний відпочинок, тепле щире спілкування, кохані та рідні люди поруч – те, що потрібно, щоб подолати кризовий період.

Сприятливі дні: 6, 10, 24, 29

6, 10, 24, 29 Несприятливі дні: 8, 13, 19, 25

Раки, у жовтні вас не залишатиме відчуття, що щось має статися таке, після чого життя потече в зовсім іншому напрямку. У цьому місяці ви станете більш рішучими та відважними, але ваша легковажність в словах в сукупності з цими якостями може зіграти з ними злий жарт. Зірки рекомендують бути обережнішими у висловлюваннях, а також застерігають від надмірної довірливості. Навколо вас будуть крутитися підозрілі особи, які без запрошення будуть лізти в душу чи вивідуватимуть інформацію про особисте життя, даватимуть згубні поради. Уникайте таких людей, а ще краще, дайте зрозуміти їм, що вони пхають ніс не у свою справу. Це вбереже вас від можливих проблем в майбутньому.

Щоб не втратити мотивацію і бажання рухатися вперед, вам потрібно якось відірватися, чимось зайняти себе. Вас буде переповнювати море почуттів і емоцій, в голові буде повно всяких ідей, тож чому б не спробувати втілити хоч кілька з них в життя. Все, що зроблено з душею і любов'ю, виходить чудово. Будь-які, навіть найнезначніші зміни надихають, наповнюють енергією, покращують настрій і мотивують на більш рішучі кроки. Зірки радять в кінці жовтня відпочивати в тиші наодинці з самим собою. Почитайте, займіться своїм хобі або захопленням, або просто пройдіться в парку або лісі. Природа відновить ваше здоров'я і психіку.

Сприятливі дні: 5, 14, 21, 23

5, 14, 21, 23 Несприятливі дні: 2, 12, 24, 29

Леви, ваше життя у жовтні буде досить непросте: перешкоди на роботі, затримки в справах, непорозуміння з близькими вдома. Перш за все, необхідно вирішити, що важливіше – задоволення власного его або ж спокій і задоволеність всіх членів сім'ї. Самотнім представникам цього знаку в цьому плані простіше, адже перед ними не стоїть вибір або собі, або рідним людям. Вони самі по собі, але при цьому не варто акцентувати всю увагу на собі коханому, інакше ризикуєте стати закінченим егоїстом. Навіть якщо у вас немає, кого порадувати, зробіть добру справу, займіться благочинністю. Не потрібно боятися змін. Будьте мудрішими.

Під впливом Венери Леви будуть вельми розсіяні, літатимуть у хмаринках. Романтичний настрій і жага пригод будуть заважати їм сконцентруватися на роботі, тому краще в цей період не починати нові справи та проєкти. Краще потихеньку завершувати почате або, принаймні, хоча б удавати, що ви чимось зайняті. В кінці місяця ваше життя буде досить насиченим. Вас постійно будуть запрошувати в гості, кликати з собою на гучні заходи, зустрічі. Такий спосіб життя Леви виберуть не дарма. Це їх відверне від повсякденної рутини та дасть можливість знову насититися багатогранністю життя і її можливостями, забувши на деякий час про турботи.

Сприятливі дні: 1, 7, 11, 23

1, 7, 11, 23 Несприятливі дні: 4, 10, 21, 28

Діви, у жовтні ви будете перебувати в оптимістичному настрої. У цьому місяці ви не станете чекати, коли хоч хтось підніме вам настрій, урізноманітнить ваше життя і розфарбує його яскравими фарбами. Ви самі почнете активно діяти та робити своє життя яскравішим. У цей період Дівам не варто надто завантажувати себе роботою, навіть якщо це прості завдання. Є ризик не встигнути їх виконати в термін, що негативно позначиться на репутації. Не бійтеся відмовляти в допомозі, якщо це суперечить вашим власним інтересам, інакше ви ризикуєте зіпсувати своє ставлення до тому, хто просить.

Ще Дівам варто навести порядок у своїх справах вдома і на роботі, завершити розпочаті справи, віддати борги своїм позичальникам і підбити підсумки, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухатися далі. Прохолодне осіннє повітря і м'які промені сонця потрібні вам для запасу енергією на довгий період холодів. Прийшла пора дорослішати та бути відповідальними за себе, за своє життя, за життя тих, хто залежить від вас.

Сприятливі дні: 2, 15, 22, 28

2, 15, 22, 28 Несприятливі дні: 7, 17, 21, 26

Терези, у жовтні ви будете зайняті осмисленням того, що відбувається з вами в цьому році. Вам потрібно заздалегідь вирішити для себе, чи готові ви будь-якою ціною досягти того, до чого прагнете або, може, краще залишити все як є, або пошукати щось скромніше, яке при цьому буде вимагати менше жертв. Вся ідилія швидко відпаде, як тільки на поверхню спливе правда, а вона обов'язково проявить себе. Будьте розсудливі і підвищуйте свою самооцінку реальними способами: самоосвітою, саморозвитком, роботою над своїми недоліками тощо.

Будьте самі собою і не потрібно здаватися краще, ніж ви є насправді. В іншому випадку вас чекає розчарування і втрати. Якщо ви будете намагатися здаватися ідеальними, то і відносини з коханими будуть несправжніми, фальшивими. Вплив Венери на вас буде двояким. З одного боку, ви станете більш м'якими, сентиментальними і чуттєвими. З іншого боку, пристрасті в особистому житті і зайва емоційність можуть вибити грунт з-під ніг і стати причиною необдуманих рішень і нелогічності у вчинках.

Сприятливі дні: 13, 16, 25, 27

13, 16, 25, 27 Несприятливі дні: 5, 11, 18, 23, 28

Скорпіони, жовтень цього року стане сприятливим періодом для отримання нових знань і перспектив. Якщо ви раніше мріяли змінити вид діяльності або навчитися чомусь новому, то зараз саме час реалізувати свої бажання. У цей період у вас буде досить добре розвинена пам'ять і шосте відчуття, завдяки чому ви зможете легко вирішувати навіть найскладніші питання. Краще скерувати свою енергію на суміжний з професією розвиток і не зупинятися на досягнутому. Якщо немає бажання освоювати щось нове, і у вас є якесь захоплення, в якому вам немає рівних, є сенс подумати про те, щоб самим організувати майстер-класи або набрати групу бажаючих освоїти цей творчий напрямок.

У цей період особливо варто звернути увагу на здоров'я, адже є ризик захворіти. На тлі загальної перевтоми ви будете подумки далекі від роботи, від повсякденних справ, від домашніх турбот. Хтось із Скорпіонів буде шукати якийсь сенс і логіку в своїх вчинках і в житті в цілому, а у когось всі думки поглинуть мрії про світле і безтурботне майбутнє. Варто спуститися з небес на землю і зайнятися відновленням сил, взяти кілька днів відпустки і провести їх з користю для здоров'я духовного і фізичного.

Сприятливі дні: 3, 7, 19, 29

3, 7, 19, 29 Несприятливі дні: 1, 13, 20, 25

Стрільці, у жовтні вам потрібно бути гранично обережними і обачними. Навколо вас будуть люди, охочі втертися в довіру і використати вас у своїх корисливих цілях. На перший погляд здаватиметься, що вони щиро бажають допомогти і випадково виявляються поруч. Але такі "збіги" зовсім не випадкові. Будьте обережні і по можливості намагайтеся вирішувати свої проблеми самі або ж просити допомоги у тих, кого давно знаєте і кому довіряєте, як самим собі. Краще засукайте рукави і вперед в бій! Працьовитість, цілеспрямованість в сукупності з рішучістю дозволять вам розв'язувати проблеми.

У третій декаді місяця ви будете мрійливі та будете витати десь в хмарах, але ситуація складеться таким чином, що вам доведеться опуститися на землю, оскільки з'являться нагальні проблеми і від них нікуди не подітися. Проте цей період не назавжди, він не триватиме довго. Намагайтеся не затримуватися на роботі і відключайте телефон, коли ви вдома. Життя не закінчується, якщо ви пропустите один-два дзвінка в позаробочий час, зате зможете відключитися від роботи і відпочити хоча б вночі.

Сприятливі дні: 1, 8, 12, 23

1, 8, 12, 23 Несприятливі дні: 7, 15, 29, 31

Козероги, у жовтні вам потрібно зібрати всю волю в кулак і почати рішуче діяти. У вас накопичилося занадто багато справ, які потрібно терміново привести до ладу. На перший погляд може здатися, що це практично неможливо, але не все так сумно. Найскладніше – почати. Просто постарайтеся систематизувати свої дії і складіть покроковий план. Почніть з простого і легкого. Перші позитивні результати додадуть вам впевненості і надихнуть на подальші кроки. І крок за кроком ви зумієте розгребти величезну купу справ на роботі та вдома. Звільніть простір для нових подій, вражень та пустіть у своє життя нову енергію.

Ділові і прагматичні Козероги дадуть волю почуттям і емоціям. Цей період стане трепетним і найромантичнішим за останні кілька місяців. Пора згадати і про свою сутність. Кожній людині властиво любити і дарувати свою любов. Тому вам треба відсунути справи і роботу на задній план і зайнятися своїм особистим життям. Почніть більше часу проводити з сім'єю, придумайте і заведіть собі традиції, які стануть чимось таємним для вас і членів вашої родини. Якщо у вас є діти і ви постійно перебуваєте в їхньому товаристві, то знайдіть справу, якою ви змогли б зайнятися всі разом із задоволенням.

Сприятливі дні: 9, 18, 21, 26

9, 18, 21, 26 Несприятливі дні: 6, 11, 20, 27

Водолії, у цьому місяці вас чекають різні непередбачені події, а також зустрічі з людьми, з якими вони давно не бачилися. Серед нових знайомств будуть і такі, з яких зав'яжуться міцні дружні стосунки, але більшість з них будуть носити короткочасний характер. Вам також доведеться зіткнутися з труднощами в професійній і фінансовій сфері, доведеться шукати додаткові джерела доходу, оскільки витрати перевищуватимуть рівень доходів. У найважчі часи вам не варто шукати допомоги і підтримки ззовні. Тільки рідні і близькі люди зуміють зрозуміти і підтримати. В іншому випадку допомога буде надана, але далеко не безкорисливо.

Вас може здолати лінь, а все тому, що все відразу навалилося – осіння депресія, фінансові труднощі, проблеми на роботі і втома. Водолії вміють ефективно вирішувати проблеми і завдання, але їм потрібен хороший поштовх, мотивація. І всі зусилля і старання будуть марними, якщо ви не візьмете тайм аут і не відпочинете від усього, що оточує на роботі, вдома, в сім'ї. Вашій другій половині, так само як і вам, дуже не вистачає уваги, ніжності і ласки. Не обов'язково для цього купувати шампанське і запалювати десятки ароматизованих свічок, можна просто прогулятися тихим осіннім вечором по місту, поговорити, поділитися своїми планами, розповісти про свої почуття.

Сприятливі дні: 3, 8, 14, 24

3, 8, 14, 24 Несприятливі дні: 5, 17, 21, 31

Риби, жовтень принесе нотки ностальгії та меланхолійний настрій. Хоча ви і будете почувати себе прекрасно, бадьоро, але все ж будете шкодувати про минулі теплі дні. Тому вам необхідно компенсувати цю втрату теплом душевних бесід з близькими і рідними людьми, які наповнять життя сенсом, радістю і веселощами. Зірки радять Рибам більше часу проводити в родинному колі або товаристві друзів. Не відмовляйтеся від можливості прийти в гості або зустрітися зі старими знайомими. Рибам в цьому місяці краще уникати самотності, оскільки залишившись наодинці зі своїми думками, вони ризикують тільки погіршити ситуацію і довести себе до депресивного стану.

Вплив Меркурія в цей період буде сприятливим: красномовство зросте, швидкість розуму теж. Щодо роботи, то такі внутрішні зміни не залишаться без змін і на зовнішньому плані. Вас ще більше почнуть поважати в колективі, тому в цей період у вам з'явиться ще кілька нових друзів. Будьте готові до того, що в середині жовтня вас можуть відправити на курси підвищення кваліфікації або в короткострокове відрядження. Не відмовляйтеся. Це прекрасна можливість змінити обстановку і розвіятися.

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