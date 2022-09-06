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Місячний посівний календар на вересень 2022: коли і що садити
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У вересні розпочинається осінь й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у вересні 2022.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У вересні триває сезон активної роботи на городі.
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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на вересень 2022!
Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у вересні 2022 року – 1, 6, 28 вересня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у вересні 2022 року – 12 вересня!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 вересня, четвер
|
Зростаюча (5, 6 день)
|Скорпіон
|
Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
2 вересня, п'ятниця
|
Зростаюча (6, 7 день)
|Скорпіон
|
Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
3 вересня, субота
|
Перша чверть (7, 8 день)
|Скорпіон/Стрілець
|
малопродуктивний знак Зодіаку
|
4 вересня, неділя
|Зростаюча (8, 9 день)
|Стрілець
|
малопродуктивний знак Зодіаку
|
5 вересня, понеділок
|Зростаюча (9, 10 день)
|Стрілець/Козоріг
|
малопродуктивний знак Зодіаку
|
6 вересня, вівторок
|Зростаюча (10, 11 день)
|Козоріг
|
Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
7 вересня, середа
|
Зростаюча (11, 12 день)
|Козоріг/Водолій
|
Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
8 вересня, четвер
|Зростаюча (12, 13 день)
|Водолій
|
не рекомендується працювати з рослинами
|
9 вересня, п'ятниця
|Зростаюча (13, 14 день)
|Водолій/Риби
|
не рекомендується працювати з рослинами
|
10 вересня, субота
|Повний місяць (14, 15 день)
|Риби
|
Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редиска, редька, дайкон
|
11 вересня, неділя
|Спадаюча (15, 16 день)
|Риби/Овен
|
Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редиска, редька, дайкон
|
12 вересня, понеділок
|Спадаюча (16, 17 день)
|Овен
|
не рекомендується працювати з рослинами
|
13 вересня, вівторок
|Спадаюча (17, 18 день)
|Овен/Телець
|
не рекомендується працювати з рослинами
|
14 вересня, середа
|Спадаюча (18, 19 день)
|Телець
|
Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
15 вересня, четвер
|Спадаюча (19, 20 день)
|Телець/Близнюки
|
Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
16 вересня, п'ятниця
|Спадаюча (20, 21 день)
|Близнюки
|
малопродуктивний знак Зодіаку
|
17 вересня, субота
|
Спадаюча (21, 22 день)
|Близнюки
|
малопродуктивний знак Зодіаку
|
18 вересня, неділя
|
Третя чверть (22, 23 день)
|Близнюки/Рак
|
малопродуктивний знак Зодіаку
|
19 вересня, понеділок
|
Спадаюча (23, 24 день)
|Рак
|
Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редиска, редька, дайкон
|
20 вересня, вівторок
|
Спадаюча (24, 25 день)
|Рак/Лев
|
Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редиска, редька, дайкон
|
21 вересня, середа
|
Спадаюча (25 день)
|Лев
|
неродючий знак Зодіаку
|
22 вересня, четвер
|
Спадаюча (25, 26 день)
|Лев
|
неродючий знак Зодіаку
|
23 вересня, п'ятниця
|Спадаюча (26, 27 день)
|Лев/Діва
|
неродючий знак Зодіаку
|
24 вересня, субота
|Спадаюча (27, 28 день)
|Діва
|
не рекомендується працювати з рослинами
|
25 вересня, неділя
|Спадаюча (28, 29 день)
|Діва/Терези
|не рекомендується працювати з рослинами
|
26 вересня, понеділок
|Молодик (29, 1, 2 день)
|Терези
|не рекомендується працювати з рослинами
|
27 вересня, вівторок
|Зростаюча (2, 3 день)
|Терези
|не рекомендується працювати з рослинами
|
28 вересня, середа
|Зростаюча (3, 4 день)
|Терези/Скорпіон
|Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
29 вересня, четвер
|Зростаюча (4, 5 день)
|Скорпіон
|
Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
30 вересня, п'ятниця
|Зростаюча (5, 6 день)
|Скорпіон/Козоріг
|Капуста (цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
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