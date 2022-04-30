Місячний посівний календар на травень 2022: коли і що садити

Посівний календар для городника на травень 2022

У травні закінчується весна й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у травні 2022.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У травні триває сезон активної роботи на городі.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на травень 2022!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у травні 2022 року – 5 травня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у травні 2022 року – 22, 30 травня!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 травня, неділя Зростаюча (1, 2 день) Телець Не рекомендується працювати з рослинами. 2 травня, понеділок Зростаюча (2, 3 день) Телець/Близнюки Не рекомендується працювати з рослинами. 3 травня, вівторок Зростаюча (3, 4 день) Близнюки Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з кучерявими стеблами, горох, боби, квасоля, суниця, полуниця 4 травня, середа Зростаюча (4, 5 день) Близнюки Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з кучерявими стеблами, горох, боби, квасоля, суниця, полуниця 5 травня, четвер Зростаюча (5, 6 день) Близнюки/Рак Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редис, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), морква, буряк, ріпа, селера (корінь) 6 травня, п'ятниця Зростаюча (6, 7 день) Рак Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редис, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), морква, буряк, ріпа, селера (корінь) 7 травня, субота Зростаюча (7, 8 день) Рак/Лев Неродючий знак зодіаку 8 травня, неділя Зростаюча (8, 9 день) Лев Неродючий знак зодіаку 9 травня, понеділок Перша чверть (9, 10 день) Лев Неродючий знак зодіаку 10 травня, вівторок Зростаюча (10, 11 день) Лев/Діва Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з кучерявими стеблами, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редис, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь) 11 травня, середа Зростаюча (11, 12 день) Діва Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з кучерявими стеблами, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редис, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь) 12 травня, четвер Зростаюча (12, 13 день) Діва/Терези Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з кучерявими стеблами, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редис, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь) 13 травня, п'ятниця Зростаюча (13, 14 день) Терези Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з кучерявими стеблами 14 травня, субота Зростаюча (14, 15 день) Терези/Скорпіон Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з кучерявими стеблами 15 травня, неділя Зростаюча (15, 16 день) Скорпіон Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, морква, буряк, ріпа, селера (корінь) 16 травня, понеділок Повний місяць (16, 17 день) Скорпіон/Стрілець Не рекомендується працювати з рослинами. 17 травня, вівторок Спадаюча (17, 18 день) Стрілець Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур 18 травня, середа Спадаюча (18 день) Стрілець/Козоріг малопродуктивний знак Зодіаку 19 травня, четвер Спадаюча (18, 19 день) Козоріг Баштанні, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редис, редька, дайкон, горох, боби, квасоля, морква, буряк, ріпа, селера (корінь) 20 травня, п'ятниця Спадаюча (19, 20 день) Козоріг/Водолій знак Зодіаку середньої родючості 21 травня, субота Спадаюча (20, 21 день) Водолій знак Зодіаку середньої родючості 22 травня, неділя Третя чверть (21, 22 день) Водолій/Риби Несприятливі дні для посадки та посіву насіння 23 травня, понеділок Спадаюча (22, 23 день) Риби Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редис, редька, дайкон, суниця, полуниця, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) 24 травня, вівторок Спадаюча (23, 24 день) Риби Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редис, редька, дайкон, суниця, полуниця, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) 25 травня, середа Спадаюча (24, 25 день) Риби/Овен неродючий знак Зодіаку 26 травня, четвер Спадаюча (25, 26 день) Овен неродючий знак Зодіаку 27 травня, п'ятниця Спадаюча (26, 27 день) Овен/Телець неродючий знак Зодіаку 28 травня, субота Спадаюча (27, 28 день) Телець неродючий знак Зодіаку 29 травня, неділя Спадаюча (28, 29 день) Телець/Близнюки Несприятливі дні для посадки та посіву насіння 30 травня, понеділок Молодик (29, 30, 1 день) Близнюки Несприятливі дні для посадки та посіву насіння 31 травня, вівторок Зростаюча (1, 2 день) Близнюки неродючий знак Зодіаку

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

До теми: Погода у травні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць