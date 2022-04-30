Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Магнітні бурі у травні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні

  • 149
магнітні бурі у травні 2022 - фото 1
магнітні бурі у травні 2022

Травень 2022 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у травні!

У травні 2022 року очікуються магнітні бурі, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати впродовж всього місяця. Триватимуть магнітні бурі по кілька днів.

І ще: Вихідні і свята у травні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у травні:

1 травня розпочнеться перше магнітне коливання місяця. Це буде середня за потужністю магнітна буря.

7-8 травня буде сильне магнітне коливання, яке буде відчутне та впливатиме на здоров'я та фізичний стан. Може боліти голова, змінюватиметься тиск, відчуєте слабкість, будуть проблеми зі сном.

Магнітні бурі у травні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні - фото 504309

14 травня магнітна буря торкнеться літніх людей та тих, у кого є серцево-судинні захворювання. За потужністю ця буря буде середньою.

Наступне магнітне коливання буде незначним за потужністю. Триватиме вона впродовж кількох днів – 17-18 травня.

Ще магнітне коливання ви можете відчути 20-21 травня, а також 26-27 травня. Проте ці магнітні бурі будуть слабкими й вплинуть на ваш стан, якщо ви дуже метеочутливі. У іншому випадку ви можете нічого й не помітити.

Календар магнітних бур на травень 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Магнітні бурі у травні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні - фото 504310

Поради, як пережити магнітні бурі у травні 2022:

  • Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.
  • Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.
  • Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.
  • Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.
  • Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.
  • Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.
  • Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

Це цікаво: Церковний календар на травень 2022 року: православний і греко-католицький

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини