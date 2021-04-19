Місячний посівний календар на травень 2021: коли і що садити

У травні продовжується весна й з'являється робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай, проте вже потрібно готуватися до посіву. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у травні.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У травні готують землю до нового сезону посадки і починається новий активний сезон.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на травень 2021!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у травні 2021 року – 5, 12, 25 травня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у травні 2021 року – 3, 9, 31 травня!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 травня, субота Спадаюча (19, 20 день) Козоріг Цибуля, часник, коренеплід, капуста, картопля, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, плодові дерева, аґрус, смородина, полуниця, суниця 2 травня, неділя Спадаюча (20, 21 день) Водолій Аґрус, смородина, полуниця, суниця, плодові дерева, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти 3 травня, понеділок Третя чверть (21, 22 день) Водолій Несприятливий час для робіт пов'язаних з рослинами у городі. Можна обробляти ґрунт, боротися з бур'янами, прибирати ділянку, проріджувати, обприскувати рослини від хвороб і шкідників. Не рекомендується посадка та посіви більшості культур, поливи та підживлення. Можна розпушувати ґрунту, робити прополювання та прищіпку молодих пагонів. 4 травня, вівторок Спадаюча (22, 23 день) Водолій Несприятливий час для робіт пов'язаних з рослинами у городі. Можна обробляти ґрунт, боротися з бур'янами, прибирати ділянку, проріджувати, обприскувати рослини від хвороб і шкідників. Не рекомендується посадка та посіви більшості культур, поливи та підживлення. Можна розпушувати ґрунту, робити прополювання та прищіпку молодих пагонів. 5 травня, середа Спадаюча (23, 24 день) Водолій/Риби Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, коренеплоди, цибуля, картопля, огірки, зелень різна, баклажани, перець, томати, капуста 6 травня, четвер Спадаюча (24, 25 день) Риби Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, коренеплоди, цибуля, картопля, огірки, зелень різна, баклажани, перець, томати, капуста 7 травня, п'ятниця Спадаюча (25, 26 день) Риби/Овен Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, коренеплоди, цибуля, картопля, огірки, зелень різна, баклажани, перець, томати, капуста 8 травня, субота Спадаюча (26, 27 день) Овен У городі це несприятливий день для посіву, посадки та пересадки, висадки розсади. Перекопування, розпушування сухого ґрунту. Прополювання. Боротьба з бур'янами, шкідниками та хворобами. Проріджування. Не рекомендується обрізка та формування, пікіровка, пересадка, укорінення, пасинкування, полив, підживлення. В саду – санітарна обрізка дерев і чагарників (вирізка сухих гілок), вирізка порослі. Скошування газону для уповільнення зростання. 9 травня, неділя Спадаюча (27, 28 день) Овен У городі це несприятливий день для посіву, посадки та пересадки, висадки розсади. Перекопування, розпушування сухого ґрунту. Прополювання. Боротьба з бур'янами, шкідниками та хворобами. Проріджування. Не рекомендується обрізка та формування, пікіровка, пересадка, укорінення, пасинкування, полив, підживлення. В саду – санітарна обрізка дерев і чагарників (вирізка сухих гілок), вирізка порослі. Скошування газону для уповільнення зростання. 10 травня, понеділок Спадаюча (28, 29 день) Овен/Телець У період Молодик всі рослини стають вкрай уразливими, тому не рекомендується працювати з рослинами в ці три дні. 11 травня, вівторок Молодик (29, 30, 1 день) Телець У період Молодик всі рослини стають вкрай уразливими, тому не рекомендується працювати з рослинами в ці три дні. 12 травня, середа Зростаюча (1, 2 день) Телець/Близнюки У період Молодик всі рослини стають вкрай уразливими, тому не рекомендується працювати з рослинами в ці три дні. 13 травня, четвер Зростаюча (2, 3 день) Близнюки У городі можлива посадка рослин, які мають довге та в'юнке стебло: дині, кавуни, гарбузи, горох, квасоля. Видаляти непотрібні зав'язі. Підгортання, проріджування, прополювання, обприскування від шкідників і хвороб Квітникарям – посадка ампельних і витких рослин: клематисів, дівочого винограду та інших. Не рекомендується пересадка. В саду можна займатися розпушуванням ґрунту, викорчовування пнів, прибиранням зайвої порослі. Обрізування вусів у суниці, формування, санітарна обрізка, пасинкування, прищіпка і щеплення. 14 травня, п'ятниця Зростаюча (3, 4 день) Близнюки У городі можлива посадка рослин, які мають довге та в'юнке стебло: дині, кавуни, гарбузи, горох, квасоля. Видаляти непотрібні зав'язі. Підгортання, проріджування, прополювання, обприскування від шкідників і хвороб Квітникарям – посадка ампельних і витких рослин: клематисів, дівочого винограду та інших. Не рекомендується пересадка. В саду можна займатися розпушуванням ґрунту, викорчовування пнів, прибиранням зайвої порослі. Обрізування вусів у суниці, формування, санітарна обрізка, пасинкування, прищіпка і щеплення. 15 травня, субота Зростаюча (4, 5 день) Близнюки/Рак Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, огірки, зелень різна, баклажани, перець, томати, капуста 16 травня, неділя Зростаюча (5, 6 день) Рак Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, огірки, зелень різна, баклажани, перець, томати, капуста 17 травня, понеділок Зростаюча (6, 7 день) Рак/Лев Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, огірки, зелень різна, баклажани, перець, томати, капуста 18 травня, вівторок Зростаюча (7, 8 день) Лев У городі не рекомендується проводити роботи пов'язані з рослинами, можна підпушити суху землю, проріджувати. Обробка від хвороб і шкідників. Не рекомендується підживлення, поливи, пророщування насіння. В саду – покіс газону, вирізка вусів суниці, санітарна обрізка дерев. Обробка інсектицидами. Заготівля насіння і квітів цілющих рослин. 19 травня, середа Перша чверть (8, 9 день) Лев У городі не рекомендується проводити роботи пов'язані з рослинами, можна підпушити суху землю, проріджувати. Обробка від хвороб і шкідників. Не рекомендується підживлення, поливи, пророщування насіння. В саду – покіс газону, вирізка вусів суниці, санітарна обрізка дерев. Обробка інсектицидами. Заготівля насіння і квітів цілющих рослин. 20 травня, четвер Зростаюча (9, 10 день) Лев/Діва Однорічні квіти 21 травня, п'ятниця Зростаюча (10, 11 день) Діва Однорічні квіти 22 травня, субота Зростаюча (11, 12 день) Діва/Терези Плодові дерева, виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, огірки, зелень різна, капуста, картопля 23 травня, неділя Зростаюча (12, 13 день) Терези Плодові дерева, виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, огірки, зелень різна, капуста, картопля 24 травня, понеділок Зростаюча (13, 14 день) Терези/Скорпіон Плодові дерева, виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, баклажани, перець, томати, цибулю, часник, огірки, зелень різна, капуста, картопля 25 травня, вівторок Зростаюча (14, 15 день) Скорпіон Плодові дерева, виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, баклажани, перець, томати, цибулю, часник, огірки, зелень різна, капуста, картопля 26 травня, середа Повний місяць (15, 16 день) Скорпіон/Стрілець Місячний календар садівників, городників, квітникарів не рекомендує працювати з рослинами в повний місяць 27 травня, четвер Спадаюча (16, 17 день) Стрілець Полуниця, суниця, плодові дерева, цибулинні та бульбові квіти, цибуля, часник 28 травня, п'ятниця Спадаюча (17, 18 день) Стрілець/Козоріг Плодові дерева, аґрус, смородина, полуниця, суниця, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, капуста, картопля, цибуля, часник, коренеплоди 29 травня, субота Спадаюча (18 день) Козоріг Плодові дерева, аґрус, смородина, полуниця, суниця, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, капуста, картопля, цибуля, часник, коренеплоди 30 травня, неділя Спадаюча (18, 19 день) Козоріг/ Водолій Несприятливі дні для будь-яких робіт у городі, пов'язаних з рослинами. Можна обробляти ґрунт, боротися з бур'янами та шкідниками, прибирати ділянку, проріджувати. Не рекомендуються посадки більшості культур, поливи та підживлення. 31 травня, понеділок Спадаюча (19, 20 день) Водолій Несприятливі дні для будь-яких робіт у городі, пов'язаних з рослинами. Можна обробляти ґрунт, боротися з бур'янами та шкідниками, прибирати ділянку, проріджувати. Не рекомендуються посадки більшості культур, поливи та підживлення.

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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