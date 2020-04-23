Місячний посівний календар на травень 2020: коли і що садити

У травні настає справжня весна і з'являється робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом, а коли не варто поратися у землі у травні.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У травні активно сіють та засаджують землю. У цьому місяці радять висаджувати кущі та дерева.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще всього висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки.

Найкраще у травні садити картоплю, коренеплоди, цибулю та баштанні. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на травень 2020!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 травня, п'ятниця Зростаюча (9, 10 день) Лев Картопля, коренеплоди, всі сорти цибулі 2 травня, суботи Зростаюча (10, 11 день) Лев/Діва У цей день займіть травою та газоном. 3 травня, неділя Зростаюча (11, 12 день) Діва Пострижіть газон та видаліть бур'яни. 4 травня, понеділок Зростаюча (12, 13 день) Діва/Терези Картопля, всі сорти цибулі 5 травня, вівторок Зростаюча (13, 14 день) Терези Обробіть все від шкідників. 6 травня, середа Зростаюча (14, 15 день) Терези/Скорпіон Займіться домашніми квітами у горщиках. 7 травня, четвер Повний місяць (15, 16 день) Скорпіон Не рекомендується нічого садити чи обробляти. 8 травня, п'ятниця Спадаюча (16, 17 день) Скорпіон/Стрілець Огірки, помідори, перець, кабачки, гарбуз, баштанні, плодові дерева, декоративні дерева 9 травня, субота Спадаюча (17, 18 день) Стрілець Огірки, помідори, спеції, капуста, квіти, плодові кущі, декоративні кущі 10 травня, неділя Спадаюча (18 день) Стрілець/Козоріг Огірки, помідори, спеції, капуста, баштанні 11 травня, понеділок Спадаюча (18, 19 день) Козоріг Не пересаджуйте декоративні квіти. 12 травня, вівторок Спадаюча (19, 20 день) Козоріг/Водолій Доглядайте за деревами, додайте добрив у землю. 13 травня, середа Спадаюча (20, 21 день) Водолій Прополіть грядки, але нічого не саджайте. 14 травня, четвер Третя чверть (21, 22 день) Водолій Займіться станом землі: прополіть, додайте добрив, розрихліть. 15 травня, п'ятниця Спадаюча (22, 23 день) Водолій/Риби Перець, кабачки, гарбуз, квіти, плодові дерева, декоративні дерева, плодові кущі, декоративні кущі 16 травня, субота Спадаюча (23, 24 день) Риби Огірки, помідори, спеції 17 травня, неділя Спадаюча (24, 25 день) Риби/Овен Перець, спеції, кабачки, гарбуз, капуста, баштанні, плодові дерева, декоративні дерева 18 травня, понеділок еСпадаюча(25, 26 день) Овен Огірки, помідори, кабачки, гарбуз, капуста, квіти, плодові кущі, декоративні кущі 19 травня, вівторок Спадаюча (26, 27 день) Овен Пострижіть газон. Нічого не можна садити. 20 травня, середа Спадаюча (27, 28 день) Овен/Телець Картопля, всі сорти цибулі 21 травня, четвер Спадаюча (28, 29 день) Телець Коренеплоди, всі сорти цибулі 22 травня, п'ятниця Молодик (29, 30, 1 день) Телець/Близнюки Всі сорти цибулі 23 травня, субота Зростаюча (1, 2 день) Близнюки Картопля, коренеплоди 24 травня, неділя Зростаюча (2, 3 день) Близнюки Бобові, зелень 25 травня, понеділок Зростаюча (3, 4 день) Близнюки/Рак Займіться пересадкою рослин та розсаду. 26 травня, вівторок Зростаюча (4, 5 день) Рак Всі сорти цибулі 27 травня, середа Зростаюча (5, 6 день) Рак/Лев Коренеплоди 28 травня, четвер Зростаюча (6, 7 день) Лев Картопля, коренеплоди 29 травня, п'ятниця Зростаюча (7, 8 день) Лев/Діва Не висаджуйте рослини, але можна посіяти траву. 30 травня, субота Перша чверть (8, 9 день) Діва Обробіть рослини, які вже висадили. 31 травня, неділя Зростаюча (9, 10 день) Діва/Терези Всі сорти цибулі

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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