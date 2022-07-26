Місячний посівний календар на серпень 2022: коли і що садити

У серпні літо у самому розпалі й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у серпні 2022.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У серпні триває сезон активної роботи на городі.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на серпень 2022!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у серпні 2022 року – 2, 3, 10 серпня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у серпні 2022 року – 26, 27 серпня!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 серпня, понеділок Зростаюча (4, 5 день) Діва Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, редиска, редька, дайкон, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок 2 серпня, вівторок Зростаюча (5, 6 день) Діва/Терези Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, редиска, редька, дайкон, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок 3 серпня, середа Зростаюча (6, 7 день) Терези Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини 4 серпня, четвер Зростаюча (7, 8 день) Терези/Скорпіон Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини 5 серпня, п'ятниця Перша чверть (8, 9 день) Скорпіон Не дуже родючий день 6 серпня, субота Зростаюча (9, 10 день) Скорпіон/Стрілець Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 7 серпня, неділя Зростаюча (10, 11 день) Стрілець Огірки, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок 8 серпня, понеділок Зростаюча (11, 12 день) Стрілець/Козоріг Огірки, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок 9 серпня, вівторок Зростаюча (12, 13 день) Козоріг Редиска, редька, дайкон, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 10 серпня, середа Зростаюча (13, 14 день) Козоріг/Водолій Редиска, редька, дайкон, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 11 серпня, четвер Зростаюча (14, 15 день) Водолій Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини 12 серпня, п'ятниця Повний місяць (15, 16 день) Водолій/Риби Не рекомендується працювати з рослинами 13 серпня, субота Спадаюча (16, 17 день) Риби Не рекомендується працювати з рослинами 14 серпня, неділя Спадаюча (17, 18 день) Риби/Овен Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редиска, редька, дайкон, огірки, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 15 серпня, понеділок Спадаюча (18, 19 день) Овен Не рекомендується працювати з рослинами 16 серпня, вівторок Спадаюча (19, 20 день) Овен Не рекомендується працювати з рослинами 17 серпня, середа Спадаюча (20, 21 день) Овен/Телець Не рекомендується працювати з рослинами 18 серпня, четвер Спадаюча (21, 22 день) Телець Редиска, редька, дайкон, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 19 серпня, п'ятниця Третя чверть (22, 23 день) Телець/Близнюки малопродуктивний знак Зодіаку 20 серпня, субота Спадаюча (23, 24 день) Близнюки малопродуктивний знак Зодіаку 21 серпня, неділя Спадаюча (24, 25 день) Близнюки малопродуктивний знак Зодіаку 22 серпня, понеділок Спадаюча (25, 26 день) Близнюки/Рак малопродуктивний знак Зодіаку 23 серпня, вівторок Спадаюча (26 день) Рак Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редиска, редька, дайкон, огірки, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 24 серпня, середа Спадаюча (26, 27 день) Рак/Лев Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редиска, редька, дайкон, огірки, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 25 серпня, четвер Спадаюча (27, 28 день) Лев Не рекомендується працювати з рослинами 26 серпня, п'ятниця Спадаюча (28, 29 день) Лев Не рекомендується працювати з рослинами 27 серпня, субота Молодик (29, 30, 1 день) Лев/Діва Не рекомендується працювати з рослинами 28 серпня, неділя Зростаюча (1, 2 день) Діва Не рекомендується працювати з рослинами 29 серпня, понеділок Зростаюча (2, 3 день) Діва/Терези Не рекомендується працювати з рослинами 30 серпня, вівторок Зростаюча (3, 4 день) Терези Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини 31 серпня, середа Зростаюча (4, 5 день) Терези/Скорпіон Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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