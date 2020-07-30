Місячний посівний календар на серпень 2020: коли і що садити

У серпні триває літо й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у серпні.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У серпні збирають врожай та активно доглядають за землею. У цьому місяці радять висаджувати дерева.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще всього висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки.

Найкраще у серпні садити дерева. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на серпень 2020!

Заборонені дні для посадки та пересаджування рослин у серпні 2020 року – 3 та 19 серпня!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 серпня, субота Зростаюча (12, 13 день) Козоріг Баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, селера, огірки, перець, петрушка коренева, салат, томати 2 серпня, неділя Зростаюча (13, 14 день) Козоріг Однорічні і багаторічні квіти з насіння, декоративні рослини, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, селера, огірки, перець, петрушка коренева, салат, томати 3 серпня, понеділок Повний місяць (14, 15 день) Водолій Не рекомендуються посіви і посадки 4 серпня, вівторок Спадаюча (15, 16 день) Водолій Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендується збирати зернові та коренеплоди, косити, проводити обприскування і обкурювання, підстригання дерев і кущів, прищипування, прополювання 5 серпня, середа Спадаюча (16, 17 день) Риби Однорічні і багаторічні квіти з насіння, декоративні рослини, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати 6 серпня, четвер Спадаюча (17, 18 день) Риби Однорічні і багаторічні квіти з насіння, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати 7 серпня, п'ятниця Спадаюча (18, 19 день) Риби Цибуля на ріпку 8 серпня, субота Спадаюча (19, 20 день) Овен Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендується підготовка ґрунту під посів, знищення шкідників, прополювання і мульчування 9 серпня, неділя Спадаюча (20, 21 день) Овен Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендується підготовка ґрунту під посів, знищення шкідників, прополювання і мульчування 10 серпня, понеділок Спадаюча (21, 22 день) Телець Однорічні і багаторічні квіти з насіння, декоративні рослини, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати 11 серпня, вівторок Третя чверть (22, 23 день) Телець Бруква і ріпа, морква, огірки, редис, редька, буряк 12 серпня, середа Спадаюча (23, 24 день) Телець Не рекомендується посадка і пересадка трав'янистих культур 13 серпня, четвер Спадаюча (24, 25 день) Близнюки Не рекомендується посадка і пересадка трав'янистих культур 14 серпня, п'ятниця Спадаюча (25 день) Близнюки Не рекомендується посадка і пересадка трав'янистих культур 15 серпня, субота Спадаюча (25, 26 день) Рак Цибуля на ріпку, салат 16 серпня, неділя Спадаюча (26, 27 день) Рак Декоративні рослини, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати 17 серпня, понеділок Спадаюча (27, 28 день) Лев Заготівля зелені та лікарських трав, які вимагає особливо ефективної сушки 18 серпня, вівторок Спадаюча (28, 29 день) Лев Заготівля зелені та лікарських трав, які вимагає особливо ефективної сушки 19 серпня, середа Молодик (29, 30, 1 день) Діва Не рекомендуються посіви і посадки 20 серпня, четвер Зростаюча (1, 2 день) Діва Не рекомендується садити й пересаджувати овочі, фруктові дерева, проводити посадки на насіння 21 серпня, п'ятниця Зростаюча (2, 3 день) Діва Баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, селера, огірки, перець, петрушка коренева, салат, томати 22 серпня, субота Зростаюча (3, 4 день) Терези Декоративні рослини, огірки, перець, томати 23 серпня, неділя Зростаюча (4, 5 день) Терези Однорічні і багаторічні квіти з насіння, декоративні рослини, капуста, огірки, перець, салат, томати 24 серпня, понеділок Зростаюча (5, 6 день) Скорпіон Бруква і ріпа, цибуля на ріпку, морква, редис, редька, буряк, салат 25 серпня, вівторок Перша чверть (6, 7 день) Скорпіон Однорічні і багаторічні квіти з насіння, бруква і ріпа, капуста, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, редис, редька, буряк, салат, томати, 26 серпня, середа Зростаюча (7, 8 день) Стрілець Однорічні і багаторічні квіти з насіння, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати 27 серпня, четвер Зростаюча (8, 9 день) Стрілець Зелень, цибуля, часник, перець, лікарські трави, суниці, шпинат, шипшина, жимолость, слива 28 серпня, п'ятниця Зростаюча (9, 10 день) Козоріг Баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати 29 серпня, субота Зростаюча (10, 11 день) Козоріг Декоративні рослини, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати 30 серпня, неділя Зростаюча (11, 12 день) Водолій Посадка і пересадка дерев і чагарників, особливо грушевих і сливових дерев, аґрусу та смородини 31 серпня, понеділок Зростаюча (12, 13 день) Водолій Посадка і пересадка дерев і чагарників, особливо грушевих і сливових дерев, аґрусу та смородини

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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