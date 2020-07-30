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Місячний посівний календар на серпень 2020: коли і що садити
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У серпні триває літо й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у серпні.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У серпні збирають врожай та активно доглядають за землею. У цьому місяці радять висаджувати дерева.
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Досвідчені садівники зауважують, що краще всього висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки.
Найкраще у серпні садити дерева. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на серпень 2020!
Заборонені дні для посадки та пересаджування рослин у серпні 2020 року – 3 та 19 серпня!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 серпня, субота
|Зростаюча (12, 13 день)
|Козоріг
|
Баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, селера, огірки, перець, петрушка коренева, салат, томати
|
2 серпня, неділя
|Зростаюча (13, 14 день)
|Козоріг
|
Однорічні і багаторічні квіти з насіння, декоративні рослини, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, селера, огірки, перець, петрушка коренева, салат, томати
|
3 серпня, понеділок
|Повний місяць (14, 15 день)
|Водолій
|
Не рекомендуються посіви і посадки
|
4 серпня, вівторок
|Спадаюча (15, 16 день)
|Водолій
|
Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендується збирати зернові та коренеплоди, косити, проводити обприскування і обкурювання, підстригання дерев і кущів, прищипування, прополювання
|
5 серпня, середа
|Спадаюча (16, 17 день)
|Риби
|
Однорічні і багаторічні квіти з насіння, декоративні рослини, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати
|
6 серпня, четвер
|Спадаюча (17, 18 день)
|Риби
|Однорічні і багаторічні квіти з насіння, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати
|
7 серпня, п'ятниця
|
Спадаюча (18, 19 день)
|Риби
|
Цибуля на ріпку
|
8 серпня, субота
|Спадаюча (19, 20 день)
|Овен
|
Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендується підготовка ґрунту під посів, знищення шкідників, прополювання і мульчування
|
9 серпня, неділя
|Спадаюча (20, 21 день)
|Овен
|
Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендується підготовка ґрунту під посів, знищення шкідників, прополювання і мульчування
|
10 серпня, понеділок
|Спадаюча (21, 22 день)
|Телець
|
Однорічні і багаторічні квіти з насіння, декоративні рослини, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати
|
11 серпня, вівторок
|Третя чверть (22, 23 день)
|Телець
|
Бруква і ріпа, морква, огірки, редис, редька, буряк
|
12 серпня, середа
|Спадаюча (23, 24 день)
|Телець
|
Не рекомендується посадка і пересадка трав'янистих культур
|
13 серпня, четвер
|Спадаюча (24, 25 день)
|Близнюки
|Не рекомендується посадка і пересадка трав'янистих культур
|
14 серпня, п'ятниця
|Спадаюча (25 день)
|Близнюки
|
Не рекомендується посадка і пересадка трав'янистих культур
|
15 серпня, субота
|Спадаюча (25, 26 день)
|Рак
|
Цибуля на ріпку, салат
|
16 серпня, неділя
|Спадаюча (26, 27 день)
|Рак
|Декоративні рослини, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати
|
17 серпня, понеділок
|Спадаюча (27, 28 день)
|Лев
|
Заготівля зелені та лікарських трав, які вимагає особливо ефективної сушки
|
18 серпня, вівторок
|Спадаюча (28, 29 день)
|Лев
|
Заготівля зелені та лікарських трав, які вимагає особливо ефективної сушки
|
19 серпня, середа
|Молодик (29, 30, 1 день)
|Діва
|
Не рекомендуються посіви і посадки
|
20 серпня, четвер
|Зростаюча (1, 2 день)
|Діва
|
Не рекомендується садити й пересаджувати овочі, фруктові дерева, проводити посадки на насіння
|
21 серпня, п'ятниця
|Зростаюча (2, 3 день)
|Діва
|
Баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, капуста, селера, огірки, перець, петрушка коренева, салат, томати
|
22 серпня, субота
|
Зростаюча (3, 4 день)
|Терези
|Декоративні рослини, огірки, перець, томати
|
23 серпня, неділя
|Зростаюча (4, 5 день)
|Терези
|
Однорічні і багаторічні квіти з насіння, декоративні рослини, капуста, огірки, перець, салат, томати
|
24 серпня, понеділок
|Зростаюча (5, 6 день)
|Скорпіон
|Бруква і ріпа, цибуля на ріпку, морква, редис, редька, буряк, салат
|
25 серпня, вівторок
|Перша чверть (6, 7 день)
|Скорпіон
|Однорічні і багаторічні квіти з насіння, бруква і ріпа, капуста, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, редис, редька, буряк, салат, томати,
|
26 серпня, середа
|Зростаюча (7, 8 день)
|Стрілець
|Однорічні і багаторічні квіти з насіння, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати
|
27 серпня, четвер
|Зростаюча (8, 9 день)
|Стрілець
|Зелень, цибуля, часник, перець, лікарські трави, суниці, шпинат, шипшина, жимолость, слива
|
28 серпня, п'ятниця
|Зростаюча (9, 10 день)
|Козоріг
|Баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати
|
29 серпня, субота
|Зростаюча (10, 11 день)
|Козоріг
|Декоративні рослини, баклажан, горох, квасоля, боби, кабачок, гарбуз, патисон, бруква і ріпа, капуста, селера, цибуля на ріпку, морква, огірки, перець, петрушка коренева, редис, редька, буряк, салат, томати
|
30 серпня, неділя
|Зростаюча (11, 12 день)
|Водолій
|
Посадка і пересадка дерев і чагарників, особливо грушевих і сливових дерев, аґрусу та смородини
|
31 серпня, понеділок
|Зростаюча (12, 13 день)
|Водолій
|
Посадка і пересадка дерев і чагарників, особливо грушевих і сливових дерев, аґрусу та смородини
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
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