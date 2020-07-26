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Вихідні у серпні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні на День Незалежності
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Додаткові вихідні у серпні 2020 традиційно будуть з нагоди Дня Незалежності України! У серпні українці отримають затяжний вікенд. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у серпні!
На серпень 2020 року передбачені додаткові вихідні дні з нагоди Дня Незалежності України, які зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього місяця весни українці отримають 11 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
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Вихідні у серпні 2020
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!
24 серпня з нагоди Дня незалежності України буде вихідний, він нікуди не переноситься, адже і так припадає на понеділок. Враховуючи те, що святу передують субота і неділя, то українці матимуть затяжний вікенд у три дні (22, 23, 24 серпня).
Календар вихідних на серпень 2020:
|Серпень 2020 року
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у серпні виділено червоним кольором
Зауважте, що 24 серпня – це вихідний у всіх державних та офіційних установах і вони не працюватимуть. Також цей день не потрібно відпрацьовувати в інші дні.
Усі державні та релігійні свята у серпні
- 1 серпня, субота – Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування
- 2 серпня, неділя – День Повітряних Сил Збройних Сил України
- 3 серпня, понеділок – Всесвітній день кавуна
- 4 серпня, вівторок – День народження шампанського
- 5 серпня, середа – Всесвітній день устриць
- 6 серпня, четвер – Міжнародний день "Лікарі світу за мир"
- 7 серпня, п'ятниця – Міжнародний день пива
- 8 серпня, субота – Всесвітній день кішок
- 9 серпня, неділя – День будівельника
- 10 серпня, понеділок – Всесвітній день лева
- 11 серпня, вівторок – День пісочниці
- 12 серпня, середа – Міжнародний день молоді
- 13 серпня, четвер – Всесвітній день шульги
- 14 серпня, п'ятниця – День Фолклендських островів
- 15 серпня, субота – Всесвітній день бездомних тварин
- 16 серпня, неділя – Всесвітній день повітряних зміїв
- 17 серпня, понеділок – День магазинів секонд-хенд
- 18 серпня, вівторок – День поганої поезії
- 19 серпня, середа – Всесвітній день гуманітарної допомоги
- 20 серпня, четвер – Всесвітній день москітів
- 21 серпня, п'ятниця – Міжнародний день пам'яті та пам'яті жертв тероризму
- 22 серпня, субота – Всесвітній день мозку
- 23 серпня, неділя – День Державного Прапора України
- 24 серпня, понеділок – День незалежності України
- 25 серпня, вівторок – День примирливого поцілунку
- 26 серпня, середа – Всесвітній день собаки
- 27 серпня, четвер – Всесвітній день прощення
- 28 серпня, п'ятниця – День міста Тернопіль
- 29 серпня, субота – День авіації України
- 30 серпня, неділя – День шахтаря
- 31 серпня, понеділок – Всесвітній день блогера
В Україні триває карантин до 31 серпня. Попри послаблення, ви повинні залишатися вдома, якщо немає нагальної потреби виходити кудись, та дотримуватися санітарних норм. Подорожі закордон, концерти та інші розваги поки що не для вас! Не найкращий час ходити на масові заходи. Є певні виключення, але вони діють з деякими обмеженнями.
Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля у серпні:
- читати книги
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- якщо у вас є машина чи мотоцикл, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
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