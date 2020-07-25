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Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на серпень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього літнього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на серпень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у серпні, аби зміни іміджу не розчарували вас.
Коли можна стригти волосся у серпні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|СЕРПЕНЬ 2020
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|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
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|30
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Місячний календар стрижок на серпень
- 1 серпня. Стрижка волосся сьогодні принесе матеріальний добробут. Фарбування натуральними барвниками так само приверне грошову енергію. Сьогоднішня зачіска, незвичайна і яскрава дозволить привернути до себе погляди протилежної статі та допоможе розв'язати проблеми на особистому фронті.
- 2 серпня. Загальний вплив на стан волосся в цей період позитивний. Стрижка додасть сил і здоров'я волоссю – після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадання волосся значно скоротиться. Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовування сивини, можна навіть піти на експерименти з кольором. Хороший період для хімічної завивки, вона не завдасть великої шкоди волоссю.
- 3 серпня. Вплив на якість волосся не помітний. Сьогодні хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок і укладок. Так само успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, не властивий вам колір.
- 4 серпня. Якщо ваш вибір зупинився на простій, нічим не примітній стрижці без родзинки, то цей день не найкращий. Шевелюра може стати неслухняною і млявою, погано піддаватися укладанню, зачіска швидко вам набридне, так само є ризик що волосся почне випадати.
- 5 серпня. Вплив в першу чергу зазнає шкіра голови. Через стрижки та миття голови може з'явиться лупа, якщо є така можливість варто утриматися від цих дій. Відвідати перукаря варто власникам тонкого і пошкодженого волосся, сьогодні їм варто провести оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури.
- 6 серпня. Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування, можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити їх, так само це може привести до перетину кінчиків, а самі кучері швидко розпрямляться.
- 7 серпня. Фарбуватися варто в колір, який у вас був в найуспішніший період вашого життя, в період, який ви хотіли б повернути. У зачісці варто зробити акцент на чубку, це приверне енергію вітру.
- 8 серпня. Якщо ви потребуєте нових ділових контактів і партнерів, то сьогодні варто фарбувати волосся рослинними барвниками. Зачіска сьогодні не повинна бути складною, краще частіше розчісувати волосся, це додасть вам енергію і сил.
- 9 серпня. Хочете поліпшити емоційний фон і настрій – нова стрижка буде доречна. Щоб не зіпсувати собі позитивний настрій фарбування волосся варто відкласти.
- 10 серпня. Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гірше, а можливо і краще.
- 11 серпня. Не варто відкладати стрижку намічену на сьогодні, нова зачіска крім нових позитивних емоцій додасть волоссю сил і енергії, їх зовнішній вигляд кардинально зміниться в кращу сторону.
- 12 серпня. Стригтися сьогодні протипоказано, це може стати причиною різних негараздів і неприємностей. Фарбування волосся натуральними компонентами варто довірити комусь зі своїх близьких, це додасть позитивний настрій і додасть радість у ваше життя.
- 13 серпня. Саме сьогодні нова стрижка обдарує вас величезною кількістю енергії. Стрижіть волосся, якщо хочете зберегти нову зачіску надовго.
- 14 серпня. Стрижка сьогодні зможе негативно позначитися на вашому психічному стані. Щоб захистити себе від негативу ззовні, варто по можливості провести день в головному уборі.
- 15 серпня. Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і додання їм потрібної форми виявляться невдалими.
У серпні хочеться змін
- 16 серпня. Для сухого і пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровчі та поживні процедури. Кардинальна зміна кольору волосся дозволить запастися енергією здоров'я.
- 17 серпня. Якщо сьогодні ви запланували невелику хімічну завивку, то краще відкласти її, волосся сьогодні дуже кучерявиться і сама завивка досить довговічна, тому результат може вас не порадувати.
- 18 серпня. Взагалі сьогодні відмінний день для відвідування майстра перукаря. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям, стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення.
- 19 серпня. Чудово пройде фарбування, навіть зафарбовування сивини, тонування. Стрижка довго збереже свою форму і дозволить волоссю набратися енергії та сил, вони будуть виглядати краще, кінчики довше не будуть сіктися.
- 20 серпня. Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцниться, покращиться їх структура, зростання прискориться, випадання волосся помітно зменшиться.
- 21 серпня. Стрижка забезпечить приплив матеріальної енергії, іншими словами, хочете збільшити своє матеріальне становище, саме час змінити довжину волосся. Так само зростаючий місяць прискорить ріст волосся.
- 22 серпня. Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала.
- 23 серпня. Кардинально змінювати колір волосся не варто, остаточний результат швидше за все не виправдає ваших очікувань, то ж саме стосується кардинально коротких стрижок.
- 24 серпня. Стрижка підійде для слабкого, тьмяного і тонкого волосся, вона зробить їх жорсткішим і густішим. Так само стрижка сьогодні може вплинути на стосунки з протилежною статтю як в кращий, так і в гірший бік. День підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур, фарбування натуральними барвниками.
- 25 серпня. Варто вибрати строгу, класичну зачіску, статичну, не високу, це дозволить вам привернути енергію.
- 26 серпня. Фарбування волосся нагородить вас додатковою сексуальністю. Ви відчуєте впевненість в собі. Варто зробити легку кучеряву зачіску, саме локони дозволять вам отримати енергію природи.
- 27 серпня. Зберегти укладку в первозданному вигляді буде дуже складно, та й піддаватися їй волосся будуть тяжко. Хімічна завивка протримається не довго.
- 28 серпня. Фарбування волосся в природні відтінки так само додасть сил в боротьбі з недугами та відштовхне негативні емоції. Зачіска на сьогодні – висока, але скромна.
- 29 серпня. Фарбування волосся натуральними рослинними барвниками типу хни дозволить вам здобути прихильність начальника. Сьогодні варто розчісувати ваше волосся якомога частіше – це поліпшить ваш зв'язок з космосом.
- 30 серпня. Зачіска сьогодні повинна бути ретельно продумана і також ретельно укладена, щоб не розірвати зв'язок з космосом. Сьогодні потрібно контролювати свої дії, оскільки вони можуть викликати сплеск як позитивної, так і негативної енергії. Сьогодні починає загострюватися "діловий нюх".
- 31 серпня. Будь-яка взаємодія з волоссям приверне до вас різні енергії це допоможе вам знайти сили, спокій і рівновагу.
Стрижка у серпні – гарна ідея
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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