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Місячний посівний календар на лютий 2023: коли і що садити
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У лютому триває зима й з'являється нова робота на городі та у теплицях. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у лютому 2023.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У лютому триває сезон роботи у теплиці.
До теми: Церковний календар на лютий 2023 року: православний і греко-католицький
Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на лютий 2023!
Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у лютому 2023 року – 1, 2, 21 лютого! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у лютому 2023 року – 6, 19 лютого!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 лютого, середа
|
Зростаюча (11, 12 день)
|
Близнюки/Рак
|
малопродуктивний знак Зодіаку
|
2 лютого, четвер
|
Зростаюча (12, 13 день)
|
Рак
|
Огірки, перець, баклажані, томати, зелень різна, капуста, коренеплоди
|
3 лютого, п'ятниця
|
Зростаюча (13, 14 день)
|
Рак
|
Огірки, перець, баклажані, томати, зелень різна, капуста, коренеплоди
|
4 лютого, субота
|
Зростаюча (14, 15 день)
|
Рак/Лев
|
Огірки, перець, баклажані, томати, зелень різна, капуста, коренеплоди
|
5 лютого, неділя
|
Повний місяць (15, 16 день)
|
Лев
|
Місячний календар садівників, городників, квітникарів не рекомендує працювати з рослинами в повний місяць
|
6 лютого, понеділок
|
Спадаюча (16, 17 день)
|
Лев
|
неродючий знак Зодіаку
|
7 лютого, вівторок
|
Спадаюча (17, 18 день)
|
Лев/Діва
|
знак Зодіаку середньої родючості
|
8 лютого, середа
|
Спадаюча (18, 19 день)
|
Діва
|
знак Зодіаку середньої родючості
|
9 лютого, четвер
|
Спадаюча (19, 20 день)
|
Діва/Терези
|
знак Зодіаку середньої родючості
|
10 лютого, п'ятниця
|
Спадаюча (20, 21 день)
|
Терези
|
Огірки, капуста
|
11 лютого, субота
|
Спадаюча (21, 22 день)
|
Терези/Скорпіон
|
Огірки, капуста
|
12 лютого, неділя
|
Спадаюча (22 день)
|
Скорпіон
|
Огірки, перець, баклажані, томати, зелень різна, капуста, коренеплоди
|
13 лютого, понеділок
|
Третя чверть (22, 23 день)
|
Скорпіон
|
Огірки, перець, баклажані, томати, зелень різна, капуста, коренеплоди
|
14 лютого, вівторок
|
Спадаюча (23, 24 день)
|
Скорпіон/Стрілець
|
малопродуктивний знак Зодіаку
|
15 лютого, середа
|
Спадаюча (24, 25 день)
|
Стрілець
|
малопродуктивний знак Зодіаку
|
16 лютого, четвер
|
Спадаюча (25, 26 день)
|
Стрілець/Козоріг
|
Капуста, коренеплоди
|
17 лютого, п'ятниця
|
Спадаюча (26, 27 день)
|
Козоріг
|
Капуста, коренеплоди
|
18 лютого, субота
|
Спадаюча (27, 28 день)
|
Козоріг/Водолій
|
неродючий знак Зодіаку
|
19 лютого, неділя
|
Спадаюча (28, 29 день)
|
Водолій
|
У період молодика всі рослини стають вкрай уразливими, тому не рекомендує працювати з рослинами у ці три дні.
|
20 лютого, понеділок
|
Молодик (29, 30, 1 день)
|
Водолій/Риби
|
У період молодика всі рослини стають вкрай уразливими, тому не рекомендує працювати з рослинами у ці три дні.
|
21 лютого, вівторок
|
Зростаюча (1, 2 день)
|
Риби
|
У період молодика всі рослини стають вкрай уразливими, тому не рекомендує працювати з рослинами у ці три дні.
|
22 лютого, середа
|
Зростаюча (2, 3 день)
|
Риби/Овен
|
неродючий знак Зодіаку
|
23 лютого, четвер
|
Зростаюча (3, 4 день)
|
Овен
|
неродючий знак Зодіаку
|
24 лютого, п'ятниця
|
Зростаюча (4, 5 день)
|
Овен/Телець
|
неродючий знак Зодіаку
|
25 лютого, субота
|
Зростаюча (5, 6 день)
|
Телець
|
Огірки, перець, баклажані, томати, зелень різна, капуста, коренеплоди
|
26 лютого, неділя
|
Зростаюча (6, 7 день)
|
Телець/Близнюки
|
Огірки, перець, баклажані, томати, зелень різна, капуста, коренеплоди
|
27 лютого, понеділок
|
Перша чверть (7, 8 день)
|
Близнюки
|
малопродуктивний знак Зодіаку
|
28 лютого, вівторок
|
Зростаюча (8, 9 день)
|
Близнюки
|
малопродуктивний знак Зодіаку
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
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