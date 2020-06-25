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Місячний посівний календар на липень 2020: коли і що садити
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У липні літо вже уповні й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збором врожаю, а коли не варто поратися у землі у липні.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У липні активно доглядають за землею та збирають врожай. А ще у цьому місяці радять висаджувати зелень та ягоди.
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Досвідчені садівники зауважують, що краще всього висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки.
Найкраще у липні садити зелень та ягоди. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на липень 2020!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 липня, середа
|Зростаюча (10, 11 день)
|Скорпіон
|
Повторний посів насіння цвітної капусти, кінзи, кропу, салату. Стрижка газону, полив саду та городу.
|
2 липня, четвер
|Зростаюча (11, 12 день)
|Стрілець
|Обрізка плодових дерев і ягідних кущів. Повторний посів насіння чорної редьки та дайкона. Обприскування плодових дерев, ягідних кущів і овочів від шкідників і хвороб.
|
3 липня, п'ятниця
|Зростаюча (12, 13 день)
|Стрілець
|Соняшник
|
4 липня, субота
|Зростаюча (13, 14 день)
|Козоріг
|У дні повного місяця бажано не сіяти, не саджати та не пересаджувати рослини.
|
5 липня, неділя
|Повний місяць (14, 15 день)
|Козоріг
|У дні повного місяця бажано не сіяти, не саджати та не пересаджувати рослини.
|
6 липня, понеділок
|Спадаюча (15, 16 день)
|Водолій
|У дні повного місяця бажано не сіяти, не саджати та не пересаджувати рослини.
|7 липня, вівторок
|
Спадаюча (16, 17 день)
|Водолій
|Баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, горох, квасоля, боби, капуста, цвітна капуста, спаржа, петрушка на зелень, соняшник, салат, шпинат, мангольд, селера
|
8 липня, середа
|Спадаюча (17, 18 день)
|Риби
|Баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, горох, квасоля, боби, суниця садова, полуниця, ревінь, перець солодкий, петрушка на зелень, соняшник, селера, томати, часник
|
9 липня, четвер
|Спадаюча (18 день)
|Риби
|Баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, горох, квасоля, боби, суниця садова, полуниця, ревінь, цибуля на перо, перець солодкий, соняшник, томати, кріп, фенхель, кінза, кмин, гірчиця, часник
|
10 липня, п'ятниця
|Спадаюча (18, 19 день)
|Риби
|Баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, горох, квасоля, боби, суниця садова, полуниця, ревінь, цибуля на перо, перець солодкий, соняшник, томати, кріп, фенхель, кінза, кмин, гірчиця, часник
|11 липня, субота
|Спадаюча (20 день)
|Овен
|
Бажано в цей день нічого не сіяти. Заплануйте обприскування саду від хвороб і шкідників.
|12 липня, неділя
|Спадаюча (20, 21 день)
|Овен
|
Бажано в цей день нічого не сіяти. Заплануйте обприскування саду від хвороб і шкідників.
|
13 липня, понеділок
|Третя чверть (21, 22 день)
|Телець
|Бажано в цей день нічого не сіяти. Заплануйте обприскування саду від хвороб і шкідників.
|
14 липня, вівторок
|Спадаюча (22, 23 день)
|Телець
|Бруква, ріпа, картопля, топінамбур, арахіс, цибуля на перо, петрушка на корінь, томати, кріп, фенхель, кінза, кмин, гірчиця
|
15 липня, середа
|Спадаюча (23, 24 день)
|Телець
|Бруква, ріпа, картопля, топінамбур, арахіс, цибуля на перо, петрушка на корінь, хрін
|
16 липня, четвер
|Спадаюча (24, 25 день)
|Близнюки
|Редис, редька, дайкон
|
17 липня, п'ятниця
|Спадаюча (25, 26 день)
|Близнюки
|Бруква, ріпа, морква, пастернак (на корінь)
|
18 липня, субота
|Спадаюча (26, 27 день)
|Рак
|Роботи з рослинами заборонені. Прополювання, закладка компосту.
|19 липня, неділя
|Спадаюча (27, 28 день)
|Рак
|
Роботи з рослинами заборонені. Прополювання, закладка компосту.
|
20 липня, понеділок
|Молодик (28, 29, 1 день)
|Лев
|Роботи з рослинами заборонені. Прополювання, закладка компосту.
|
21 липня, вівторок
|Зростаюча (1, 2 день)
|Лев
|У ці дні роботи по посадці та пересадці рослин, а також посіви небажані. Заготівля сіна для худоби, збір насіння.
|22 липня, середа
|
Зростаюча (2, 3 день)
|Лев
|У ці дні роботи по посадці та пересадці рослин, а також посіви небажані. Заготівля сіна для худоби, збір насіння.
|
23 липня, четвер
|Зростаюча (3, 4 день)
|Діва
|У ці дні роботи по посадці та пересадці рослин, а також посіви небажані. Заготівля сіна для худоби, збір насіння.
|
24 липня, п'ятниця
|Зростаюча (4, 5 день)
|Діва
|Буряк, селера
|
25 липня, субота
|Зростаюча (5, 6 день)
|Терези
|Буряк, селера
|
26 липня, неділя
|Зростаюча (6, 7 день)
|Терези
|Буряк, селера
|
27 липня, понеділок
|Зростаюча (7, 8 день)
|Скорпіон
|Бажано в цей день нічого не сіяти. Пересадка вусів суниці. Літній посів зеленних культур для пізнього споживання. Поливи та підживлення мінеральними добривами.
|
28 липня, вівторок
|Перша чверть (8, 9 день)
|Скорпіон
|Бажано в цей день нічого не сіяти. Пересадка вусів суниці. Літній посів зеленних культур для пізнього споживання. Поливи та підживлення мінеральними добривами.
|
29 липня, середа
|Зростаюча (9, 10 день)
|Стрілець
|Бажано в цей день нічого не сіяти. Пересадка вусів суниці. Літній посів зеленних культур для пізнього споживання. Поливи та підживлення мінеральними добривами.
|
30 липня, четвер
|Зростаюча (10, 11 день)
|Стрілець
|Часник
|
31 липня, п'ятниця
|Зростаюча (11, 12 день)
|Козоріг
|Часник
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
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