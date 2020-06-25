Місячний посівний календар на липень 2020: коли і що садити

У липні літо вже уповні й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збором врожаю, а коли не варто поратися у землі у липні.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У липні активно доглядають за землею та збирають врожай. А ще у цьому місяці радять висаджувати зелень та ягоди.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще всього висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки.

Найкраще у липні садити зелень та ягоди. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на липень 2020!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 липня, середа Зростаюча (10, 11 день) Скорпіон Повторний посів насіння цвітної капусти, кінзи, кропу, салату. Стрижка газону, полив саду та городу. 2 липня, четвер Зростаюча (11, 12 день) Стрілець Обрізка плодових дерев і ягідних кущів. Повторний посів насіння чорної редьки та дайкона. Обприскування плодових дерев, ягідних кущів і овочів від шкідників і хвороб. 3 липня, п'ятниця Зростаюча (12, 13 день) Стрілець Соняшник 4 липня, субота Зростаюча (13, 14 день) Козоріг У дні повного місяця бажано не сіяти, не саджати та не пересаджувати рослини. 5 липня, неділя Повний місяць (14, 15 день) Козоріг У дні повного місяця бажано не сіяти, не саджати та не пересаджувати рослини. 6 липня, понеділок Спадаюча (15, 16 день) Водолій У дні повного місяця бажано не сіяти, не саджати та не пересаджувати рослини. 7 липня, вівторок Спадаюча (16, 17 день) Водолій Баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, горох, квасоля, боби, капуста, цвітна капуста, спаржа, петрушка на зелень, соняшник, салат, шпинат, мангольд, селера 8 липня, середа Спадаюча (17, 18 день) Риби Баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, горох, квасоля, боби, суниця садова, полуниця, ревінь, перець солодкий, петрушка на зелень, соняшник, селера, томати, часник 9 липня, четвер Спадаюча (18 день) Риби Баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, горох, квасоля, боби, суниця садова, полуниця, ревінь, цибуля на перо, перець солодкий, соняшник, томати, кріп, фенхель, кінза, кмин, гірчиця, часник 10 липня, п'ятниця Спадаюча (18, 19 день) Риби Баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, горох, квасоля, боби, суниця садова, полуниця, ревінь, цибуля на перо, перець солодкий, соняшник, томати, кріп, фенхель, кінза, кмин, гірчиця, часник 11 липня, субота Спадаюча (20 день) Овен Бажано в цей день нічого не сіяти. Заплануйте обприскування саду від хвороб і шкідників. 12 липня, неділя Спадаюча (20, 21 день) Овен Бажано в цей день нічого не сіяти. Заплануйте обприскування саду від хвороб і шкідників. 13 липня, понеділок Третя чверть (21, 22 день) Телець Бажано в цей день нічого не сіяти. Заплануйте обприскування саду від хвороб і шкідників. 14 липня, вівторок Спадаюча (22, 23 день) Телець Бруква, ріпа, картопля, топінамбур, арахіс, цибуля на перо, петрушка на корінь, томати, кріп, фенхель, кінза, кмин, гірчиця 15 липня, середа Спадаюча (23, 24 день) Телець Бруква, ріпа, картопля, топінамбур, арахіс, цибуля на перо, петрушка на корінь, хрін 16 липня, четвер Спадаюча (24, 25 день) Близнюки Редис, редька, дайкон 17 липня, п'ятниця Спадаюча (25, 26 день) Близнюки Бруква, ріпа, морква, пастернак (на корінь) 18 липня, субота Спадаюча (26, 27 день) Рак Роботи з рослинами заборонені. Прополювання, закладка компосту. 19 липня, неділя Спадаюча (27, 28 день) Рак Роботи з рослинами заборонені. Прополювання, закладка компосту. 20 липня, понеділок Молодик (28, 29, 1 день) Лев Роботи з рослинами заборонені. Прополювання, закладка компосту. 21 липня, вівторок Зростаюча (1, 2 день) Лев У ці дні роботи по посадці та пересадці рослин, а також посіви небажані. Заготівля сіна для худоби, збір насіння. 22 липня, середа Зростаюча (2, 3 день) Лев У ці дні роботи по посадці та пересадці рослин, а також посіви небажані. Заготівля сіна для худоби, збір насіння. 23 липня, четвер Зростаюча (3, 4 день) Діва У ці дні роботи по посадці та пересадці рослин, а також посіви небажані. Заготівля сіна для худоби, збір насіння. 24 липня, п'ятниця Зростаюча (4, 5 день) Діва Буряк, селера 25 липня, субота Зростаюча (5, 6 день) Терези Буряк, селера 26 липня, неділя Зростаюча (6, 7 день) Терези Буряк, селера 27 липня, понеділок Зростаюча (7, 8 день) Скорпіон Бажано в цей день нічого не сіяти. Пересадка вусів суниці. Літній посів зеленних культур для пізнього споживання. Поливи та підживлення мінеральними добривами. 28 липня, вівторок Перша чверть (8, 9 день) Скорпіон Бажано в цей день нічого не сіяти. Пересадка вусів суниці. Літній посів зеленних культур для пізнього споживання. Поливи та підживлення мінеральними добривами. 29 липня, середа Зростаюча (9, 10 день) Стрілець Бажано в цей день нічого не сіяти. Пересадка вусів суниці. Літній посів зеленних культур для пізнього споживання. Поливи та підживлення мінеральними добривами. 30 липня, четвер Зростаюча (10, 11 день) Стрілець Часник 31 липня, п'ятниця Зростаюча (11, 12 день) Козоріг Часник

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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