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Місячний посівний календар на липень 2019: сприятливі і несприятливі дні
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У липні погода стає все спекотнішою, а робіт на городі стає все більше. У цей час можна з ранку й до пізнього вечора працювати на землі. Тільки постійна праця і догляд за городом гарантує врожай. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом, а коли не варто поратися у землі.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. Все, що було посіяно і посаджено до того, в липні формує плоди, а активізувати цей процес рекомендується за допомогою пасинкування і прищіпки. Можна зайнятися роботами по розширенню полуничних плантацій, обрізавши та розсадивши нові вуса-пагони, ще раз висіяти зелень і пекінську капусту. З квітів рекомендують у липні висаджувати немофілу, дельфініум та тріціртіс.
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Досвідчені садівники зауважують, що краще всього висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки.
Найкраще в липні садити зелень, моркву, пекінську капусту, буряк. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на липень 2019!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|1 липня, понеділок
|Спадна (27, 28 день)
|Близнюки
|Суниця, полуниця.
|2 липня, вівторок
|Молодик (28, 29, 1 день)
|Рак
|Не рекомендується посів і пересадка садово-городніх культур.
|3 липня, середа
|Зростаюча (1, 2 день)
|Рак
|Суниця, полуниця, хвойні рослини.
|4 липня, четвер
|Зростаюча (2, 3 день)
|Лев
|Троянди, соняшник, квіти однорічні та багаторічні, плодові та ягідні дерева, чагарники.
|5 липня, п'ятниця
|Зростаюча (3, 4 день)
|Лев
|Троянди, соняшник, квіти однорічні та багаторічні, плодові та ягідні дерева, чагарники.
|6 липня, субота
|Зростаюча (4, 5 день)
|Діва
|Хвойні рослини.
|7 липня, неділя
|Зростаюча (5, 6 день)
|Діва
|Хвойні рослини.
|8 липня, понеділок
|Зростаюча (6, 7 день)
|Терези
|Морква, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, солодкий і гострий декоративний перець, капуста, соняшник, виноград, стручкові, кукурудза, квіти однорічні та багаторічні.
|9 липня, вівторок
|Перша чверть (7, 8 день)
|Терези
|Морква, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, солодкий і гострий декоративний перець, капуста, соняшник, виноград, стручкові, кукурудза, квіти однорічні та багаторічні.
|10 липня, середа
|Зростаюча (8, 9 день)
|Терези
|Морква, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, солодкий і гострий декоративний перець, капуста, соняшник, виноград, стручкові, кукурудза, квіти однорічні та багаторічні.
|11 липня, четвер
|Зростаюча (9, 10 день)
|Скорпіон
|Солодкий і гострий декоративний перець, баклажани, баштанні, огірки, томати, пряні трави, салати, кріп, петрушка, квіти однорічні та багаторічні.
|12 липня, п'ятниця
|Зростаюча (10, 11 день)
|Скорпіон
|Солодкий і гострий декоративний перець, баклажани, баштанні, огірки, томати, пряні трави, салати, кріп, петрушка, квіти однорічні та багаторічні.
|13 липня, субота
|Зростаюча (11, 12 день)
|Стрілець
|Хвойні рослини, огірки, квіти однорічні та багаторічні, плодові та ягідні дерева, чагарники.
|14 липня, неділя
|Зростаюча (12, 13 день)
|Стрілець
|Хвойні рослини, огірки, квіти однорічні та багаторічні, плодові та ягідні дерева, чагарники.
|15 липня, понеділок
|Зростаюча (13, 14 день)
|Козеріг
|Морква, огірки, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, хвойні рослини, квіти однорічні та багаторічні.
|16 липня, вівторок
|Зростаюча (14, 15 день)
|Козеріг
|Морква, огірки, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, хвойні рослини, квіти однорічні та багаторічні.
|17 липня, середа
|Повний місяць (15, 16 день)
|Козеріг
|Не рекомендуються посіви і посадки.
|18 липня, четвер
|Спадна (16, 17 день)
|Водолій
|Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендується збирати зернові та коренеплоди, косити, проводити обприскування і обкурювання, підстригання дерев і кущів, прищипування, прополювання.
|19 липня, п'ятниця
|Спадна (17-18 день)
|Водолій
|Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендується збирати зернові та коренеплоди, косити, проводити обприскування і обкурювання, підстригання дерев і кущів, прищипування, прополювання.
|20 липня, субота
|Спадна (18, 19 день)
|Риби
|Зелена цибуля, пряні трави, салати, петрушка, кріп, квіти однорічні та багаторічні.
|21 липня, неділя
|Спадна (19, 20 день)
|Риби
|Зелена цибуля, пряні трави, салати, петрушка, кріп, квіти однорічні та багаторічні.
|22 липня, понеділок
|Спадна (20, 21 день)
|Риби
|Зелена цибуля, пряні трави, салати, петрушка, кріп, квіти однорічні та багаторічні.
|23 липня, вівторок
|Спадна (21, 22 день)
|Овен
|Зелена цибуля, пряні трави, салати, петрушка, кріп, квіти однорічні та багаторічні.
|24 липня, середа
|Спадна (22, 23 день)
|Овен
|Зелена цибуля, пряні трави, салати, петрушка, кріп, квіти однорічні та багаторічні.
|25 липня, четвер
|Третя чверть (23, 24 день)
|Телець
|Морква, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, зелена цибуля, солодкий і гострий декоративний перець, баклажани, огірки, капуста, томати, гарбуз, кабачки, патисони, цукіні, пряні трави, салати, петрушка, кріп, плодові та ягідні дерева, чагарники, квіти однорічні та багаторічні, хвойні рослини, троянди.
|26 липня, п'ятниця
|Спадна (24 день)
|Телець
|Морква, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, зелена цибуля, солодкий і гострий декоративний перець, баклажани, огірки, капуста, томати, гарбуз, кабачки, патисони, цукіні, пряні трави, салати, петрушка, кріп, плодові та ягідні дерева, чагарники, квіти однорічні та багаторічні, хвойні рослини, троянди.
|27 липня, субота
|Спадна (24, 25 день)
|Близнюки
|Суниця, полуниця.
|28 липня, неділя
|Спадна (25, 26 день)
|Близнюки
|Суниця, полуниця.
|29 липня, понеділок
|Спадна (26, 27 день)
|Близнюки
|Суниця, полуниця.
|30 липня, вівторок
|Спадна (27, 28 день)
|Рак
|Редис, гарбуз, кабачки, патисони, цукіні, баштанні.
|31 липня, середа
|Спадна (28, 29 день)
|Рак
|Редис, гарбуз, кабачки, патисони, цукіні, баштанні.
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
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