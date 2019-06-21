Місячний посівний календар на липень 2019: сприятливі і несприятливі дні

У липні погода стає все спекотнішою, а робіт на городі стає все більше. У цей час можна з ранку й до пізнього вечора працювати на землі. Тільки постійна праця і догляд за городом гарантує врожай. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом, а коли не варто поратися у землі.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. Все, що було посіяно і посаджено до того, в липні формує плоди, а активізувати цей процес рекомендується за допомогою пасинкування і прищіпки. Можна зайнятися роботами по розширенню полуничних плантацій, обрізавши та розсадивши нові вуса-пагони, ще раз висіяти зелень і пекінську капусту. З квітів рекомендують у липні висаджувати немофілу, дельфініум та тріціртіс.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще всього висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки.

Найкраще в липні садити зелень, моркву, пекінську капусту, буряк. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на липень 2019!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 липня, понеділок Спадна (27, 28 день) Близнюки Суниця, полуниця. 2 липня, вівторок Молодик (28, 29, 1 день) Рак Не рекомендується посів і пересадка садово-городніх культур. 3 липня, середа Зростаюча (1, 2 день) Рак Суниця, полуниця, хвойні рослини. 4 липня, четвер Зростаюча (2, 3 день) Лев Троянди, соняшник, квіти однорічні та багаторічні, плодові та ягідні дерева, чагарники. 5 липня, п'ятниця Зростаюча (3, 4 день) Лев Троянди, соняшник, квіти однорічні та багаторічні, плодові та ягідні дерева, чагарники. 6 липня, субота Зростаюча (4, 5 день) Діва Хвойні рослини. 7 липня, неділя Зростаюча (5, 6 день) Діва Хвойні рослини. 8 липня, понеділок Зростаюча (6, 7 день) Терези Морква, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, солодкий і гострий декоративний перець, капуста, соняшник, виноград, стручкові, кукурудза, квіти однорічні та багаторічні. 9 липня, вівторок Перша чверть (7, 8 день) Терези Морква, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, солодкий і гострий декоративний перець, капуста, соняшник, виноград, стручкові, кукурудза, квіти однорічні та багаторічні. 10 липня, середа Зростаюча (8, 9 день) Терези Морква, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, солодкий і гострий декоративний перець, капуста, соняшник, виноград, стручкові, кукурудза, квіти однорічні та багаторічні. 11 липня, четвер Зростаюча (9, 10 день) Скорпіон Солодкий і гострий декоративний перець, баклажани, баштанні, огірки, томати, пряні трави, салати, кріп, петрушка, квіти однорічні та багаторічні. 12 липня, п'ятниця Зростаюча (10, 11 день) Скорпіон Солодкий і гострий декоративний перець, баклажани, баштанні, огірки, томати, пряні трави, салати, кріп, петрушка, квіти однорічні та багаторічні. 13 липня, субота Зростаюча (11, 12 день) Стрілець Хвойні рослини, огірки, квіти однорічні та багаторічні, плодові та ягідні дерева, чагарники. 14 липня, неділя Зростаюча (12, 13 день) Стрілець Хвойні рослини, огірки, квіти однорічні та багаторічні, плодові та ягідні дерева, чагарники. 15 липня, понеділок Зростаюча (13, 14 день) Козеріг Морква, огірки, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, хвойні рослини, квіти однорічні та багаторічні. 16 липня, вівторок Зростаюча (14, 15 день) Козеріг Морква, огірки, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, хвойні рослини, квіти однорічні та багаторічні. 17 липня, середа Повний місяць (15, 16 день) Козеріг Не рекомендуються посіви і посадки. 18 липня, четвер Спадна (16, 17 день) Водолій Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендується збирати зернові та коренеплоди, косити, проводити обприскування і обкурювання, підстригання дерев і кущів, прищипування, прополювання. 19 липня, п'ятниця Спадна (17-18 день) Водолій Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендується збирати зернові та коренеплоди, косити, проводити обприскування і обкурювання, підстригання дерев і кущів, прищипування, прополювання. 20 липня, субота Спадна (18, 19 день) Риби Зелена цибуля, пряні трави, салати, петрушка, кріп, квіти однорічні та багаторічні. 21 липня, неділя Спадна (19, 20 день) Риби Зелена цибуля, пряні трави, салати, петрушка, кріп, квіти однорічні та багаторічні. 22 липня, понеділок Спадна (20, 21 день) Риби Зелена цибуля, пряні трави, салати, петрушка, кріп, квіти однорічні та багаторічні. 23 липня, вівторок Спадна (21, 22 день) Овен Зелена цибуля, пряні трави, салати, петрушка, кріп, квіти однорічні та багаторічні. 24 липня, середа Спадна (22, 23 день) Овен Зелена цибуля, пряні трави, салати, петрушка, кріп, квіти однорічні та багаторічні. 25 липня, четвер Третя чверть (23, 24 день) Телець Морква, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, зелена цибуля, солодкий і гострий декоративний перець, баклажани, огірки, капуста, томати, гарбуз, кабачки, патисони, цукіні, пряні трави, салати, петрушка, кріп, плодові та ягідні дерева, чагарники, квіти однорічні та багаторічні, хвойні рослини, троянди. 26 липня, п'ятниця Спадна (24 день) Телець Морква, редис, редька, картопля, коренева петрушка, часник, цибуля ріпчаста, зелена цибуля, солодкий і гострий декоративний перець, баклажани, огірки, капуста, томати, гарбуз, кабачки, патисони, цукіні, пряні трави, салати, петрушка, кріп, плодові та ягідні дерева, чагарники, квіти однорічні та багаторічні, хвойні рослини, троянди. 27 липня, субота Спадна (24, 25 день) Близнюки Суниця, полуниця. 28 липня, неділя Спадна (25, 26 день) Близнюки Суниця, полуниця. 29 липня, понеділок Спадна (26, 27 день) Близнюки Суниця, полуниця. 30 липня, вівторок Спадна (27, 28 день) Рак Редис, гарбуз, кабачки, патисони, цукіні, баштанні. 31 липня, середа Спадна (28, 29 день) Рак Редис, гарбуз, кабачки, патисони, цукіні, баштанні.

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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