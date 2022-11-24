Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький

Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у грудні 2022 року.

Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.

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Усі свята і пости в православному календарі на грудень 2022 року

Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:

1 грудня, четвер

Мучч. Платона і Романа

2 грудня, п'ятниця

Прор. Авдія; муч. Варлаама

3 грудня, субота

Передсв. Введення, Преп. Григорія Декаполіта

4 грудня, неділя

ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

5 грудня, понеділок

Ап. Филимона і тих, що з ним

6 грудня, вівторок

Свв. Амфілохія і Григорія єпископів

7 грудня, середа

Влкмчц. Катерини Влкмч. Меркурія

8 грудня, четвер

Віддання Введення, Свщмч. Петра Климента папи

9 грудня, п'ятниця

Преп. Аліпія стовпника

10 грудня, субота

Вмуч. Якова Персіянина Прп. Паладія

11 грудня, неділя

Препмуч. Стефана Нового; муч. Іринарха

12 грудня, понеділок

Мучч. Парамона і Філумена

13 грудня, вівторок

Ап. Андрія Первозванного

14 грудня, середа

Прор. Наума

15 грудня, четвер

Прор. Авакума

16 грудня, п'ятниця

Прор. Софонії

17 грудня, субота

Вмуч. Варвари; преп. Івана Дамаскина

18 грудня, неділя

Преп. Сави Освященного

19 грудня, понеділок

Миколая Чудотворця, аєп. Мир Ликійських

20 грудня, вівторок

Св. Амвросія Медіоланського

21 грудня, середа

Передсв. Зачаття Пресв. Богородиці, проп. Патапія

22 грудня, четвер

Непорочне Зачаття св. Анною Пресв. Богородиці

23 грудня, п'ятниця

Мчч. Мини, Єрмогена і Євграфа

24 грудня, субота

Преп. Даниїла Стовпника

25 грудня, неділя

Св. Спиридона, єп. Трімітійського

26 грудня, понеділок

Мчч. Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста

27 грудня, вівторок

Мчч. Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія, Калиніка

28 грудня, середа

Прп. Павла ісп. Стефана, Свщмч. Елевтерія

29 грудня, четвер

Прор. Аггея, Єви, Адама

30 грудня, п'ятниця

Прор. Даниїла й Ананії, Азарії й Мисаїла

31 грудня, субота

Муч. Севастіяна й інших

Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на грудень 2022 року

1 грудня, четвер

Свв. мчч. Платона і Романа. Свята година

2 грудня, п'ятниця

Св. пророка Авдія і мч. Варлаама. Перша П'ятниця

3 грудня, субота

Предпр. Введення в Храм Пресв. Богородиці. Прп. Григорія Декаполіта. Перша Субота

4 грудня, неділя

25-а НД. ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ

5 грудня, понеділок

Св. ап. Филимона

6 грудня, вівторок

Св. Амфілогія і св. Григорія, єп. Акрагантійського

7 грудня, середа

Св. влкмч. Катерини, св. влкмч. Меркурія

8 грудня, четвер

Віддання Введення. Св. свщмч. Климента, Папи Римського

9 грудня, п'ятниця

Прп. Алипія Стовпника

10 грудня, субота

Св. влкмч. Якова Персянина. Дев'ятниця до св. Николая

11 грудня, неділя

26-а НД. Св. мч. Стефана Нового, св. мч. Іринарха

12 грудня, понеділок

Свв. мчч. Парамона і Філумена

13 грудня, вівторок

Св. ап. Андрея Первозванного. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми. Дев'ятниця до Непорочного Зачаття

14 грудня, середа

Св. прор. Наума і св. Філарета

15 грудня, четвер

Св. прор. Авакума

16 грудня, п'ятниця

Св. прор. Софонія

17 грудня, субота

Св. влкмч. Варвари, св. Йоана Дамаскина ісп.

18 грудня, неділя

27-а НД. Прп. Сави Освященного

19 грудня, понеділок

Св. Николая Чудотворця, архієп. Мир Ликійських

20 грудня, вівторок

Св. Амвросія Медіолянського

21 грудня, середа

Предпр. Непор. Зачаття Пресв. Богородиці. Прп. Патапія

22 грудня, четвер

Непорочне Зачаття Пресвятої Богородиці. Година ласк 12:00-13:00

23 грудня, п'ятниця

Свв. мчч. Мини, Єрмогена, Євграфа

24 грудня, субота

Прп. Даниїла Стовпника

25 грудня, неділя

28-а НД. Неділя Праотців. Прп. Спиридона, єпископа і чудотворця

26 грудня, понеділок

Св. мч. Євстратія і св. Авксентія

27 грудня, вівторок

Свв. мчч. Тирса і Левкія

28 грудня, середа

Св. свщмч. Єлевтерія і прп. Павла

29 грудня, четвер

Відд. Непор. Зачаття, св. пророка Аггея. Дев'ятниця до Рождества Христового

30 грудня, п'ятниця

Св. пророка Даниїла і 3-х отроків Ананії, Азарії, Мисаїла

31 грудня, субота

Св. мч. Севастіяна і дружини його, св. Катерини Лябуре

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