На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
-
- 77
Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у грудні 2022 року.
Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.
І ще: 3 правила, які допоможуть запам'ятовувати сни після пробудження
Усі свята і пости в православному календарі на грудень 2022 року
Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:
- 1 грудня, четвер
Мучч. Платона і Романа
- 2 грудня, п'ятниця
Прор. Авдія; муч. Варлаама
- 3 грудня, субота
Передсв. Введення, Преп. Григорія Декаполіта
- 4 грудня, неділя
ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
- 5 грудня, понеділок
Ап. Филимона і тих, що з ним
- 6 грудня, вівторок
Свв. Амфілохія і Григорія єпископів
- 7 грудня, середа
Влкмчц. Катерини Влкмч. Меркурія
- 8 грудня, четвер
Віддання Введення, Свщмч. Петра Климента папи
- 9 грудня, п'ятниця
Преп. Аліпія стовпника
- 10 грудня, субота
Вмуч. Якова Персіянина Прп. Паладія
- 11 грудня, неділя
Препмуч. Стефана Нового; муч. Іринарха
- 12 грудня, понеділок
Мучч. Парамона і Філумена
- 13 грудня, вівторок
Ап. Андрія Первозванного
- 14 грудня, середа
Прор. Наума
- 15 грудня, четвер
Прор. Авакума
- 16 грудня, п'ятниця
Прор. Софонії
- 17 грудня, субота
Вмуч. Варвари; преп. Івана Дамаскина
- 18 грудня, неділя
Преп. Сави Освященного
- 19 грудня, понеділок
Миколая Чудотворця, аєп. Мир Ликійських
- 20 грудня, вівторок
Св. Амвросія Медіоланського
- 21 грудня, середа
Передсв. Зачаття Пресв. Богородиці, проп. Патапія
- 22 грудня, четвер
Непорочне Зачаття св. Анною Пресв. Богородиці
- 23 грудня, п'ятниця
Мчч. Мини, Єрмогена і Євграфа
- 24 грудня, субота
Преп. Даниїла Стовпника
- 25 грудня, неділя
Св. Спиридона, єп. Трімітійського
- 26 грудня, понеділок
Мчч. Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста
- 27 грудня, вівторок
Мчч. Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія, Калиніка
- 28 грудня, середа
Прп. Павла ісп. Стефана, Свщмч. Елевтерія
- 29 грудня, четвер
Прор. Аггея, Єви, Адама
- 30 грудня, п'ятниця
Прор. Даниїла й Ананії, Азарії й Мисаїла
- 31 грудня, субота
Муч. Севастіяна й інших
Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на грудень 2022 року
- 1 грудня, четвер
Свв. мчч. Платона і Романа. Свята година
- 2 грудня, п'ятниця
Св. пророка Авдія і мч. Варлаама. Перша П'ятниця
- 3 грудня, субота
Предпр. Введення в Храм Пресв. Богородиці. Прп. Григорія Декаполіта. Перша Субота
- 4 грудня, неділя
25-а НД. ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ
- 5 грудня, понеділок
Св. ап. Филимона
- 6 грудня, вівторок
Св. Амфілогія і св. Григорія, єп. Акрагантійського
- 7 грудня, середа
Св. влкмч. Катерини, св. влкмч. Меркурія
- 8 грудня, четвер
Віддання Введення. Св. свщмч. Климента, Папи Римського
- 9 грудня, п'ятниця
Прп. Алипія Стовпника
- 10 грудня, субота
Св. влкмч. Якова Персянина. Дев'ятниця до св. Николая
- 11 грудня, неділя
26-а НД. Св. мч. Стефана Нового, св. мч. Іринарха
- 12 грудня, понеділок
Свв. мчч. Парамона і Філумена
- 13 грудня, вівторок
Св. ап. Андрея Первозванного. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми. Дев'ятниця до Непорочного Зачаття
- 14 грудня, середа
Св. прор. Наума і св. Філарета
- 15 грудня, четвер
Св. прор. Авакума
- 16 грудня, п'ятниця
Св. прор. Софонія
- 17 грудня, субота
Св. влкмч. Варвари, св. Йоана Дамаскина ісп.
- 18 грудня, неділя
27-а НД. Прп. Сави Освященного
- 19 грудня, понеділок
Св. Николая Чудотворця, архієп. Мир Ликійських
- 20 грудня, вівторок
Св. Амвросія Медіолянського
- 21 грудня, середа
Предпр. Непор. Зачаття Пресв. Богородиці. Прп. Патапія
- 22 грудня, четвер
Непорочне Зачаття Пресвятої Богородиці. Година ласк 12:00-13:00
- 23 грудня, п'ятниця
Свв. мчч. Мини, Єрмогена, Євграфа
- 24 грудня, субота
Прп. Даниїла Стовпника
- 25 грудня, неділя
28-а НД. Неділя Праотців. Прп. Спиридона, єпископа і чудотворця
- 26 грудня, понеділок
Св. мч. Євстратія і св. Авксентія
- 27 грудня, вівторок
Свв. мчч. Тирса і Левкія
- 28 грудня, середа
Св. свщмч. Єлевтерія і прп. Павла
- 29 грудня, четвер
Відд. Непор. Зачаття, св. пророка Аггея. Дев'ятниця до Рождества Христового
- 30 грудня, п'ятниця
Св. пророка Даниїла і 3-х отроків Ананії, Азарії, Мисаїла
- 31 грудня, субота
Св. мч. Севастіяна і дружини його, св. Катерини Лябуре
До теми: День ангела у грудні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
17:26Перша в ЄС: відтепер у Бельгії легальний 4-денний робочий тиждень
-
16:31Клопотенко показав, як приготувати гарбузові кекси: рецепт для тих, хто не любить гарбуз
-
15:32Погода на 25 листопада в Україні: синоптик розповіла про зміни прогнозу
-
14:36Співачка KOLA розповіла про пережите у пісні "Листопад"
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
12:32Львів буде молодіжною столицею Європи у 2025 році
-
11:33Володимир Ярославський показав рецепт минтая з цвітною капустою та соусом Бешамель
-
10:2825 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
-
08:33Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
- 23 листопада
-
15:33Три способи підготувати організм до холодів
-
14:10Українка Вікторія Кохана переспівала хіт Стінга та майже рік не покидає музичні чарти
-
13:36Погода на 24 листопада в Україні: синоптик попередила про збільшення опадів
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:2924 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
10:32Як не кинути заняття спортом: три головні поради
-
09:36Ліза Глінська розповіла, як приготувати млинці з сиром та родзинками
-
08:30Лайфхаки для водіїв: які двигуни потрібно прогрівати в зимовий час
- 22 листопада
-
20:36Клопотенко показав, як приготувати капусту пелюстку з буряком: рецепт крижавки
-
19:2923 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
17:31"Рози. Фільм-кабаре": в український прокат виходить кінострічка про гурт Dakh Daughters
-
16:35Як ще можна використовувати таблетки для посудомийки: три прості лайфхаки
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 23 листопада
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil
- 17 листопада
-
18:33Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей
-
11:33Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
- 16 листопада
-
17:02Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме
-
12:50Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 15 листопада
-
15:49"Трапилось найгірше": Джим Керрі та канадські зірки епічно відреагували на санкції росії
-
11:51Гороскоп на 15 листопада: для яких знаків Зодіаку сьогодні не існуватиме проблем
- 14 листопада
-
19:50Який обігрівач вибрати на зиму: всі переваги та недоліки
-
15:34Kalush Orchestra заспівали на MTV EMAs 2022: дивіться відео виступу
-
11:52Гороскоп на 14 листопада: які знаки Зодіаку сьогодні отримають нові можливості
- 13 листопада
-
19:30"Я двічі втратила свій дім": історія переселенки, яка втекла з окупації
-
14:30Учасник "Голосу Країни" Віктор Кирилов презентував ліричну пісню "Дощі"