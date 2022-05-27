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Місячний посівний календар на червень 2022: коли і що садити
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У червні починається літо й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у червні 2022.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У червні триває сезон активної роботи на городі.
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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на червень 2022!
Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у червні 2022 року – 1, 2, 30 червня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у червні 2022 року – 17, 27 червня!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 червня, середа
|Зростаюча (2, 3 день)
|Близнюки/Рак
|
Не рекомендується працювати з рослинами
|
2 червня, четвер
|Зростаюча (3, 4 день)
|Рак
|
Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редиска, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
3 червня, п'ятниця
|Зростаюча (4, 5 день)
|Рак/Лев
|
Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редиска, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
4 червня, субота
|
Зростаюча (5, 6 день)
|Лев
|
неродючий знак Зодіаку
|
5 червня, неділя
|Зростаюча (6, 7 день)
|Лев
|
неродючий знак Зодіаку
|
6 червня, понеділок
|Зростаюча (7, 8 день)
|Лев/Діва
|
неродючий знак Зодіаку
|
7 червня, вівторок
|Перша чверть (8, 9 день)
|Діва
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з кучерявими стеблами, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редиска, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь)
|
8 червня, середа
|Зростаюча (9, 10 день)
|Діва/Терези
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з кучерявими стеблами, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редиска, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь)
|
9 червня, четвер
|Зростаюча (10, 11 день)
|Терези
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з кучерявими стеблами
|
10 червня, п'ятниця
|Зростаюча (11, 12 день)
|Терези/Скорпіон
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з кучерявими стеблами
|
11 червня, субота
|Зростаюча (12, 13 день)
|Скорпіон
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
12 червня, неділя
|Зростаюча (13, 14 день)
|Скорпіон
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
13 червня, понеділок
|Зростаюча (14, 15 день)
|Скорпіон/Стрілець
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур
|
14 червня, вівторок
|Повний місяць (15, 16 день)
|Стрілець
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур
|
15 червня, середа
|Спадаюча (16, 17 день)
|Стрілець/Козоріг
|
Плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива), виноград, аґрус, смородина, малина, ожина, горох, боби, квасоля, баштанні, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редиска, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
16 червня, четвер
|Спадаюча (17, 18 день)
|Козоріг
|
Плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива), виноград, аґрус, смородина, малина, ожина, горох, боби, квасоля, баштанні, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редиска, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
17 червня, п'ятниця
|Спадаюча (18 день)
|Козоріг/Водолій
|
неродючий знак Зодіаку
|
18 червня, субота
|
Спадаюча (18, 19 день)
|Водолій
|
неродючий знак Зодіаку
|
19 червня, неділя
|
Спадаюча (19, 20 день)
|Водолій/Риби
|
неродючий знак Зодіаку
|
20 червня, понеділок
|
Спадаюча (20, 21 день)
|Риби
|
Виноград, аґрус, смородина, малина, ожина, суниця, полуниця, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, редиска, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
21 червня, вівторок
|
Третя чверть (21, 22 день)
|Риби/Овен
|
Виноград, аґрус, смородина, малина, ожина, суниця, полуниця, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, редиска, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
22 червня, середа
|
Спадаюча (22, 23 день)
|Овен
|
неродючий знак Зодіаку
|
23 червня, четвер
|
Спадаюча (23, 24 день)
|Овен/Телець
|
неродючий знак Зодіаку
|
24 червня, п'ятниця
|Спадаюча (24, 25 день)
|Телець
|
неродючий знак Зодіаку
|
25 червня, субота
|Спадаюча (25, 26 день)
|Телець
|
неродючий знак Зодіаку
|
26 червня, неділя
|Спадаюча (26, 27 день)
|Телець/Близнюки
|неродючий знак Зодіаку
|
27 червня, понеділок
|Спадаюча (27, 28 день)
|Близнюки
|Не рекомендується працювати з рослинами
|
28 червня, вівторок
|Спадаюча (28, 29 день)
|Близнюки/Рак
|Не рекомендується працювати з рослинами
|
29 червня, середа
|Молодик (29, 30, 1 день)
|Рак
|Не рекомендується працювати з рослинами
|
30 червня, четвер
|Зростаюча (1, 2 день)
|Рак
|
Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редиска, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
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