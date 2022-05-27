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Магнітні бурі у червні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні

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магнітні бурі у червні 2022 - фото 1
магнітні бурі у червні 2022

Червень 2022 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у червні!

У червні 2022 року очікуються магнітні бурі, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати впродовж всього місяця. Триватимуть магнітні бурі по кілька днів.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у червні:

10 червня розпочнеться перше магнітне коливання місяця. Це буде незначна за потужністю магнітна буря. Триватиме вона до 12 червня. Пік магнітних коливань припадає на 11 червня.

15-17 червня буде сильне магнітне коливання, яке буде відчутне та впливатиме на здоров'я та фізичний стан. Може боліти голова, змінюватиметься тиск, відчуєте слабкість, будуть проблеми зі сном.

Магнітні бурі у червні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні - фото 506228

23 червня магнітна буря торкнеться літніх людей та тих, у кого є серцево-судинні захворювання. За потужністю ця буря буде середньою. Триватиме вона впродовж кількох днів – до 25 червня.

Ще магнітне коливання ви можете відчути 30 червня. Проте ця магнітна буря буде слабкою й вплине на ваш стан, якщо ви дуже метеочутливі. У іншому випадку ви можете нічого й не помітити.

Календар магнітних бур на червень 2022
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Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Магнітні бурі у червні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні - фото 506229

Поради, як пережити магнітні бурі у червні 2022:

  • Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.
  • Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.
  • Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.
  • Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.
  • Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.
  • Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.
  • Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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