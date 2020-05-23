Місячний посівний календар на червень 2020: коли і що садити

У червні настає літо й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом, а коли не варто поратися у землі у червні.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У червні активно доглядають за землею. У цьому місяці радять висаджувати зелень, коренеплоди та ягоди.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще всього висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки.

Найкраще у червні садити коренеплоди, цибулю, зелень та ягоди. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на червень 2020!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 червня, понеділок Зростаюча (10, 11 день) Терези Селера, петрушка, цибуля на зелень, шніт-цибуля, солодкий, гострий і декоративний перець, баклажани, капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі, рання, пекінська, кале, листова капуста, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, кукурудза, соняшник, рукола, крес і інші гострі салати, петрушка, коріандр і кріп, суниця і полуниця, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, ліщина і інші горішники 2 червня, вівторок Зростаюча (11, 12 день) Терези Селера, петрушка, цибуля на зелень, шніт-цибуля, огірки, томати, фізаліс, солодкий, гострий і декоративний перець, баклажани, капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі, рання, пекінська, кале, листова капуста, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, кукурудза, стручкові, соняшник, міцелій, рукола, крес і інші гострі салати, цикорій, петрушка, коріандр і кріп, суниця і полуниця, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, ліщина і інші горішники, малина, смородина, аґрус, виноград 3 червня, середа Зростаюча (12, 13 день) Скорпіон Селера, петрушка, цибуля ріпчаста, цибуля на зелень, шніт-цибуля, часник, огірки, томати, фізаліс, солодкий, гострий і декоративний перець, баклажани, капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі, рання, пекінська, кале, листова капуста, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, кукурудза, стручкові, соняшник, міцелій, рукола, крес і інші гострі салати, цикорій, петрушка, коріандр і кріп, суниця і полуниця, малина, смородина, аґрус, калина, шипшина, глід, обліпиха, виноград 4 червня, четвер Зростаюча (13, 14 день) Скорпіон Селера, петрушка, цибуля ріпчаста, цибуля на зелень, шніт-цибуля, часник, огірки, томати, фізаліс, солодкий, гострий і декоративний перець, баклажани, капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі, рання, пекінська, кале, листова капуста, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, кукурудза, стручкові, соняшник, міцелій, рукола, крес і інші гострі салати, цикорій, петрушка, коріандр і кріп, яблуня, суниця і полуниця, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, малина, смородина, аґрус, калина, шипшина, глід, обліпиха, виноград 5 червня, п'ятниця Повний місяць (14, 15 день) Стрілець Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва 6 червня, субота Спадаюча (15, 16 день) Стрілець Картопля, батат, топінамбур, редис, редька, ріпа, цибуля ріпчаста, часник, цикорій, яблуня, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, калина, шипшина, глід, обліпиха 7 червня, неділя Спадаюча (16, 17 день) Козоріг Картопля, батат, топінамбур, морква, пастернак, буряк, редис, редька, ріпа, селера, петрушка, цибуля ріпчаста, часник, лікувальні трави, яблуня, суниця і полуниця, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, ліщина і інші горішники 8 червня, понеділок Спадаюча (17, 18 день) Козоріг Картопля, батат, топінамбур, морква, пастернак, буряк, редис, редька, ріпа, селера, петрушка, цибуля ріпчаста, часник, броколі, цвітна капуста, лікувальні трави, яблуня, суниця і полуниця, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, ліщина і інші горішники 9 червня, вівторок Спадаюча (18 день) Водолій Несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, прополка, боротьба з бур'янами, обробка грунту 10 червня, середа Спадаюча (18, 19 день) Водолій Несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, прополка, боротьба з бур'янами, обробка грунту 11 червня, четвер Спадаюча (19, 20 день) Водолій Броколі, цвітна капуста 12 червня, п'ятниця Спадаюча (20, 21 день) Риби Броколі, цвітна капуста, листові і качанні салати, листова гірчиця, мангольд, шпинат, щавель, рукола, крес і інші гострі салати, петрушка, коріандр і кріп, пряні трави (базилік, майоран, розмарин, чебрець та ін.) 13 червня, субота Третя чверть (21, 22 день) Риби Листові і качанні салати, листова гірчиця, мангольд, шпинат, щавель, рукола, крес і інші гострі салати, петрушка, коріандр і кріп, пряні трави (базилік, майоран, розмарин, чебрець та ін.) 14 червня, неділя Спадаюча (22, 23 день) Овен Редис, редька, ріпа, рукола, крес і інші гострі салати 15 червня, понеділок Спадаюча (23, 24 день) Овен Редис, редька, ріпа, броколі, цвітна капуста, рукола, крес і інші гострі салати 16 червня, вівторок Спадаюча (24, 25 день) Овен Морква, пастернак, буряк, редис, редька, ріпа, селера, петрушка, броколі, цвітна капуста, рукола, крес і інші гострі салати, лікувальні трави 17 червня, середа Спадаюча (25, 26 день) Телець Картопля, батат, топінамбур, морква, пастернак, буряк, редис, редька, ріпа, селера, петрушка, цибуля ріпчаста, часник, броколі, цвітна капуста, лікувальні трави 18 червня, четвер Спадаюча (26, 27 день) Телець Картопля, батат, топінамбур, морква, пастернак, буряк, редис, редька, ріпа, селера, петрушка, цибуля ріпчаста, часник, броколі, цвітна капуста, лікувальні трави 19 червня, п'ятниця Спадаюча (27, 28 день) Близнюки Броколі, цвітна капуста, стручкові, суниця і полуниця, виноград 20 червня, субота Спадаюча (28, 29 день) Близнюки Несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, прополка, боротьба з бур'янами, обробка грунту 21 червня, неділя Молодик (29, 30, 1 день) Рак Несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, прополка, боротьба з бур'янами, обробка грунту 22 червня, понеділок Зростаюча (1, 2 день) Рак Цибуля на зелень, шніт-цибуля, томати, фізаліс, солодкий, гострий і декоративний перець, баклажани, капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі, рання, пекінська, кале, листова капуста, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, кукурудза, стручкові, міцелій, рукола, крес і інші гострі салати, петрушка, коріандр і кріп, суниця і полуниця, малина, смородина, аґрус, калина, шипшина, глід, обліпиха 23 червня, вівторок Зростаюча (2, 3 день) Рак Цибуля на зелень, шніт-цибуля, томати, фізаліс, солодкий, гострий і декоративний перець, баклажани, капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі, рання, пекінська, кале, листова капуста, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, кукурудза, стручкові, соняшник, шпинат, щавель, міцелій, рукола, крес і інші гострі салати, цикорій, петрушка, коріандр і кріп, черешня, суниця і полуниця, малина, смородина, аґрус, калина, шипшина, глід, обліпиха 24 червня, середа Зростаюча (3, 4 день) Лев Соняшник, шпинат, щавель, цикорій, черешня, малина, смородина, аґрус, калина, шипшина, глід, обліпиха 25 червня, четвер Зростаюча (4, 5 день) Лев Цибуля на зелень, шніт-цибуля, соняшник, шпинат, щавель, міцелій, цикорій, петрушка, коріандр і кріп, калина, шипшина, глід, обліпиха 26 червня, п'ятниця Зростаюча (5, 6 день) Діва Цибуля на зелень, шніт-цибуля, шпинат, щавель, міцелій, цикорій, петрушка, коріандр і кріп 27 червня, субота Зростаюча (6, 7 день) Діва Цибуля на зелень, шніт-цибуля, міцелій, петрушка, коріандр і кріп 28 червня, неділя Перша чверть (7, 8 день) Терези Селера, петрушка, цибуля на зелень, шніт-цибуля, томати, фізаліс, солодкий, гострий і декоративний перець, баклажани, капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі, рання, пекінська, кале, листова капуста, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, кукурудза, соняшник, рукола, крес і інші гострі салати, петрушка, коріандр і кріп, суниця і полуниця, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, ліщина і інші горішники 29 червня, понеділок Зростаюча (8, 9 день) Терези Селера, петрушка, цибуля на зелень, шніт-цибуля, томати, фізаліс, солодкий, гострий і декоративний перець, баклажани, капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі, рання, пекінська, кале, листова капуста, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, кукурудза, соняшник, рукола, крес і інші гострі салати, цикорій, петрушка, коріандр і кріп, суниця і полуниця, абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва, ліщина і інші горішники 30 червня, вівторок Зростаюча (9, 10 день) Скорпіон Селера, петрушка, цибуля ріпчаста, цибуля на зелень, шніт-цибуля, часник, томати, фізаліс, солодкий, гострий і декоративний перець, баклажани, капуста білокачанна, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі, рання, пекінська, кале, листова капуста, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, кукурудза, стручкові, соняшник, міцелій, рукола, крес і інші гострі салати, цикорій, петрушка, коріандр і кріп, яблуня, суниця і полуниця, малина, смородина, аґрус, калина, шипшина, глід, обліпиха, виноград

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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