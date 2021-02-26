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Місячний посівний календар на березень 2021: коли і що садити
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У березні розпочинається весна й з'являється робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай, проте вже потрібно готуватися до посіву. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у березні.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У березні готують землю до нового сезону посадки.
І ще: Гороскоп на березень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на березень 2021!
Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у березні 2021 року – 4, 18, 23 та 30 березня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у березні 2021 року – 9 та 28 березня!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 березня, понеділок
|Спадаюча (18, 19 день)
|Терези
|
Капуста, коренеплоди, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти
|
2 березня, вівторок
|Спадаюча (19, 20 день)
|Терези
|
Капуста, коренеплоди, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти
|
3 березня, середа
|Спадаюча (20, 21 день)
|Скорпіон
|
Капуста, коренеплоди, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, огірки, баклажани, перець, томати, зелень різна, часник
|
4 березня, четвер
|Спадаюча (21 день)
|Скорпіон
|
Капуста, коренеплоди, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, огірки, баклажани, перець, томати, зелень різна, часник
|
5 березня, п'ятниця
|Спадаюча (21, 22 день)
|Стрілець
|
Цибулинні і бульбові квіти, часник
|
6 березня, субота
|Третя чверть (22, 23 день)
|Стрілець
|Цибулинні і бульбові квіти, часник
|
7 березня, неділя
|
Спадаюча (23, 24 день)
|Козоріг
|
Цибулинні і бульбові квіти, коренеплоди, дворічні та багаторічні квіти, часник
|
8 березня, понеділок
|Спадаюча (24, 25 день)
|Козоріг
|
Цибулинні та бульбові квіти, коренеплоди, дворічні та багаторічні квіти, часник
|
9 березня, вівторок
|Спадаюча (25, 26 день)
|Водолій
|
Не рекомендуються посіви та пересадки
|
10 березня, середа
|Спадаюча (26, 27 день)
|Водолій
|
Не рекомендуються посіви та пересадки
|
11 березня, четвер
|Спадаюча (27, 28 день)
|Водолій
|
Відмінний час для культивації, поливу і внесення добрив
|
12 березня, п'ятниця
|Спадаюча (28, 29 день)
|Риби
|
Відмінний час для культивації, поливу і внесення добрив
|
13 березня, субота
|Молодик (29, 30, 1 день)
|Риби
|
Не рекомендуються посіви та пересадки
|
14 березня, неділя
|Зростаюча (1, 2 день)
|Овен
|
Не рекомендуються посіви та посадки. Рекомендується підготовка ґрунту під посів, знищення шкідників, прополювання і мульчування
|
15 березня, понеділок
|Зростаюча (2, 3 день)
|Овен
|
Не рекомендуються посіви та посадки. Рекомендується підготовка ґрунту під посів, знищення шкідників, прополювання і мульчування
|
16 березня, вівторок
|Зростаюча (3, 4 день)
|Овен
|Не рекомендуються посіви та посадки. Рекомендується підготовка ґрунту під посів, знищення шкідників, прополювання і мульчування
|
17 березня, середа
|Зростаюча (4, 5 день)
|Телець
|
Капуста, коренеплоди, дворічні та багаторічні квіти, однорічні квіти, огірки, баклажани, перець, томати, зелень різна, часник
|
18 березня, четвер
|Зростаюча (5, 6 день)
|Телець
|
Капуста, коренеплоди, дворічні та багаторічні квіти, однорічні квіти, огірки, баклажани, перець, томати, зелень різна, часник
|
19 березня, п'ятниця
|Зростаюча (6, 7 день)
|Близнюки
|
Видалення зайвих пагонів, боротьба зі шкідниками та хворобами
|
20 березня, субота
|Зростаюча (7, 8 день)
|Близнюки
|
Видалення зайвих пагонів, боротьба зі шкідниками та хворобами
|
21 березня, неділя
|Перша чверть (8, 9 день)
|Близнюки
|
Видалення зайвих пагонів, боротьба зі шкідниками та хворобами
|
22 березня, понеділок
|
Зростаюча (9, 10 день)
|Рак
|Капуста, дворічні та багаторічні квіти, однорічні квіти, огірки, баклажани, перець, томати, зелень різна
|
23 березня, вівторок
|Зростаюча (10, 11 день)
|Рак
|
Капуста, дворічні та багаторічні квіти, однорічні квіти, огірки, баклажани, перець, томати, зелень різна
|
24 березня, середа
|Зростаюча (11, 12 день)
|Лев
|Не рекомендуються посіви та пересадки
|
25 березня, четвер
|Зростаюча (12, 13 день)
|Лев
|Не рекомендуються посіви та пересадки
|
26 березня, п'ятниця
|
Зростаюча (13, 14 день)
|Діва
|Однорічні квіти
|
27 березня, субота
|Зростаюча (14, 15 день)
|Діва
|Однорічні квіти
|
28 березня, неділя
|Повний місяць (15, 16 день)
|Терези
|Не рекомендуються посіви та пересадки
|
29 березня, понеділок
|Спадаюча (16, 17 день)
|Терези
|Капуста, огірки, томати, часник, баклажани, перець, зелень різна, коренеплоди, плодові дерева, аґрус, смородина, цибулинні та бульбові квіти, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти
|
30 березня, вівторок
|Спадаюча (17, 18 день)
|Скорпіон
|
Капуста, огірки, томати, часник, баклажани, перець, зелень різна, коренеплоди, плодові дерева, аґрус, смородина, цибулинні та бульбові квіти, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти
|
31 березня, середа
|Спадаюча (18, 19 день)
|Скорпіон
|Капуста, огірки, томати, часник, баклажани, перець, зелень різна, коренеплоди, плодові дерева, аґрус, смородина, цибулинні та бульбові квіти, однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
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