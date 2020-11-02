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Місячний календар стрижок на листопад 2020: дні, коли стригти волосся

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Коли можна стригтися у листопаді 2020 - фото 1
Коли можна стригтися у листопаді 2020

Місячний календар на листопад 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього осіннього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на листопад точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у листопаді, аби зміни іміджу не розчарували вас.

Коли можна стригти волосся у листопаді

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.

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Місячний календар стрижок на листопад

  • 1 листопада. Стригти волосся сьогодні небажано: ця процедура може негативно вплинути на організм. Але якщо вам давно не вистачає внутрішньої гармонії та спокою, фарбування волосся в темний тон натуральними рослинними барвниками допоможе виправити цю ситуацію.
  • 2 листопада. Стригтися сьогодні варто тільки якщо ви незабаром плануєте кардинально змінити свої життєві плани. Фарбування можливе тільки у світлий або рудий відтінки – це допоможе налагодити стосунки з навколишніми людьми.
  • 3 листопада. Зміна іміджу сьогодні подарує вам харизму і жіночність, а також додасть сил для нових досягнень. Якщо незабаром важливі зустрічі – пофарбуйте волосся в колір, який у вас був в найуспішніший період життя, це додасть сил та натхнення.
  • 4 листопада. Стрижка сьогодні – не найкраща ідея: волосся після салону може стати неслухняним, а тонування і фарбування може не принести бажаного результату.
  • 5 листопада. Стрижки та фарбування сьогодні протипоказані – результат вам не сподобається, а зміна довжини та відтінку може стати причиною різних неприємностей. Краще приділити час процедурам по догляду за волоссям.
  • 6 листопада. Прекрасний день для оздоровчих і живильних процедур для волосся. При цьому не обов'язково відвідувати майстра, навіть домашній догляд принесе вкрай вдалий результат для сухого і пошкодженого волосся. Інші маніпуляції з волоссям сьогодні вкрай небажані.
  • 7 листопада. Місяць у Леві, а під впливом цього знаку, волосся стає густішим, пишнішим і отримує здоровий блиск. Отже, після відвідування салону в цей день ваша зачіска буде ще довго виглядати максимально вдало.
  • 8 листопада. Саме сьогодні нова зачіска подарує величезну кількість енергії. Робіть короткі стрижки, якщо хочете зберегти їх надовго. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям – фарбування, тонування, знебарвлення, укладання. Відмовитися варто тільки від хімічної завивки – результат може вам не сподобатися.
  • 9 листопада. У цей день можна сміливо планувати похід в салон: саме сьогодні нова стрижка обдарує вас величезною кількістю енергії. Якщо ви перебуваєте в пошуках нових проєктів або хочете справити враження на колег, варто пофарбувати волосся натуральними барвниками в темний відтінок.
  • 10 листопада. Стрижка в цей день може негативно вплинути на ваш емоційний стан Кардинальна зміна відтінку волосся теж небажана. Пофарбувавши волосся, ви можете потрапити в центр небажаного конфлікту.
  • 11 листопада. Змінивши зачіску сьогодні, ви ризикуєте відштовхнути важливих для вас людей. Але не поспішайте скасовувати похід в салон, сьогодні підуть на користь оздоровчі процедури – волосся зміцниться, покращиться структура, ріст прискориться, випадання волосся помітно зменшиться.
  • 12 листопада. Підвищити популярність серед чоловічої статі та стати привабливішими в цей день допоможе нова зачіска. Чим кардинальнішими будуть зміни, тим більший успіх чекатиме вас попереду.
  • 13 листопада. Якщо вам не терпиться зустрітися зі своїм майстром по волоссю, запишіться на оздоровчі процедури. Але ось міняти довжину або колір волосся в цей день не варто, остаточний результат швидше за все не виправдає ваших очікувань.
  • 14 листопада. Місяць у Скорпіоні – не найкращий час для стрижки волосся. Однак якщо у вас слабкі та тонкі локони й ви хочете зробити їх більш жорсткими, можете сміливо обрізати їх. Фарбування, тонування та освітлення може не дати бажаних результатів. Від будь-якого хімічного впливу на волосся і шкіру голови краще відмовитися.
  • 15 листопада. Вкрай несприятливий день для стрижки та фарбування. Молодик несприятливий для будь-яких впливів на зовнішність. Стрижку, фарбування та інші процедури з зовнішністю варто відкласти на інший день.
У листопаді варто довірити своє волосся професіоналам - фото 430277
У листопаді варто довірити своє волосся професіоналам
  • 16 листопада. У день висхідного Місяця прискорюється потік енергії в організмі та волосся стане більш здоровим і свіжим після будь-яких маніпуляцій. Навіть кардинальне фарбування сьогодні не принесе шкоди волоссю.
  • 17 листопада. Хочете збільшити своє матеріальне становище – саме час змінити довжину волосся. Можете погоджуватися на найсміливіші експерименти, оскільки висхідний місяць допоможе швидко відростити волосся знову.
  • 18 листопада. Експерименти з відтінком волосся в цей день пройдуть як ніколи вдало, а стрижка кардинально змінить ваш зовнішній вигляд в кращу сторону.
  • 19 листопада. Стрижка – не найкраще рішення в цей день. Задумані цілі та справи можуть зірватися. Замість зміни довжини волосся, порадуйте себе фарбуванням в природний відтінок.
  • 20 листопада. Сьогодні вдалий день для експериментів! Нова стрижка подарує вам натхнення для нових креативних проєктів.
  • 21 листопада. Гарний день в місячному календарі для стрижки волосся, а ось з фарбуванням варто почекати – можна спровокувати розлад у родині або колективі.
  • 22 листопада. Фарбування, тонування, освітлення і зафарбовування сивини пройдуть в цей день вдало. Стрижка сьогодні безумовно допоможе прискорити зростання волосся, тому можете сміливо експериментувати з оригінальними стрижками.
  • 23 листопада. Стригти волосся сьогодні не варто, якщо не хочете, щоб нова форма спричинила низку дрібних неприємностей. Фарбування і тонування волосся в натуральні відтінки не зашкодить, проте завивку або кератинові процедури варто відкласти на іншу дату.
  • 24 листопада. Обрізавши волосся в цей день, ви позбудетеся недуг і незручностей, неприємностей, а пофарбувавши пасма в природний відтінок – відштовхне від себе негативні емоції, які можуть переслідувати вас певний час.
  • 25 листопада. Стрижка в цей день календаря може негативно позначитися на стані волосся: пасма можуть стати ламкими та почнуть сіктися. Але фарбування волосся в природний відтінок добре позначиться на робочих взаєминах з колегами.
  • 26 листопада. Сьогодні обов'язково потіште себе походом в салон! Не обмежуйтеся стрижкою або фарбуванням, адже в цей день значну користь принесуть оздоровчі процедури для шкіри голови: приплив крові до коріння волосся прискорить ріст і поліпшить загальний стан.
  • 27 листопада. Якщо вас турбують проблеми зі здоров'ям і фінансами – варто постригтися саме в цей день. Забарвлення натуральними засобами сьогодні не тільки приверне у ваше життя грошову енергію, але і цілюще вплине на особисте життя.
  • 28 листопада. Стрижка волосся в 13 місячний день добре позначиться на вашому на вашому здоров'ї та емоційному стані. Але від фарбування, навіть мінімального, варто відмовитися – воно може відняти у вас позитивний настрій.
  • 29 листопада. Щоб зберегти душевний спокій і внутрішню гармонію, волосся в цей день краще не підстригати. Перемозі в справах може посприяти незначна зміна кольору волосся.
  • 30 листопада. В останній день листопада стрижку планувати не варто, вона може спровокувати неприємності в плані здоров'я. Фарбування волосся в темний відтінок також допоможе відштовхнути від себе негатив.
Зробіть нову зачіску у листопаді - фото 430278
Зробіть нову зачіску у листопаді

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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