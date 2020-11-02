Місячний календар стрижок на листопад 2020: дні, коли стригти волосся

Місячний календар на листопад 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього осіннього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на листопад точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у листопаді, аби зміни іміджу не розчарували вас.

Коли можна стригти волосся у листопаді

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.

ЛИСТОПАД 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Місячний календар стрижок на листопад

1 листопада . Стригти волосся сьогодні небажано: ця процедура може негативно вплинути на організм. Але якщо вам давно не вистачає внутрішньої гармонії та спокою, фарбування волосся в темний тон натуральними рослинними барвниками допоможе виправити цю ситуацію.

. Стригти волосся сьогодні небажано: ця процедура може негативно вплинути на організм. Але якщо вам давно не вистачає внутрішньої гармонії та спокою, фарбування волосся в темний тон натуральними рослинними барвниками допоможе виправити цю ситуацію. 2 листопада . Стригтися сьогодні варто тільки якщо ви незабаром плануєте кардинально змінити свої життєві плани. Фарбування можливе тільки у світлий або рудий відтінки – це допоможе налагодити стосунки з навколишніми людьми.

. Стригтися сьогодні варто тільки якщо ви незабаром плануєте кардинально змінити свої життєві плани. Фарбування можливе тільки у світлий або рудий відтінки – це допоможе налагодити стосунки з навколишніми людьми. 3 листопада . Зміна іміджу сьогодні подарує вам харизму і жіночність, а також додасть сил для нових досягнень. Якщо незабаром важливі зустрічі – пофарбуйте волосся в колір, який у вас був в найуспішніший період життя, це додасть сил та натхнення.

. Зміна іміджу сьогодні подарує вам харизму і жіночність, а також додасть сил для нових досягнень. Якщо незабаром важливі зустрічі – пофарбуйте волосся в колір, який у вас був в найуспішніший період життя, це додасть сил та натхнення. 4 листопада . Стрижка сьогодні – не найкраща ідея: волосся після салону може стати неслухняним, а тонування і фарбування може не принести бажаного результату.

. Стрижка сьогодні – не найкраща ідея: волосся після салону може стати неслухняним, а тонування і фарбування може не принести бажаного результату. 5 листопада . Стрижки та фарбування сьогодні протипоказані – результат вам не сподобається, а зміна довжини та відтінку може стати причиною різних неприємностей. Краще приділити час процедурам по догляду за волоссям.

. Стрижки та фарбування сьогодні протипоказані – результат вам не сподобається, а зміна довжини та відтінку може стати причиною різних неприємностей. Краще приділити час процедурам по догляду за волоссям. 6 листопада . Прекрасний день для оздоровчих і живильних процедур для волосся. При цьому не обов'язково відвідувати майстра, навіть домашній догляд принесе вкрай вдалий результат для сухого і пошкодженого волосся. Інші маніпуляції з волоссям сьогодні вкрай небажані.

. Прекрасний день для оздоровчих і живильних процедур для волосся. При цьому не обов'язково відвідувати майстра, навіть домашній догляд принесе вкрай вдалий результат для сухого і пошкодженого волосся. Інші маніпуляції з волоссям сьогодні вкрай небажані. 7 листопада . Місяць у Леві, а під впливом цього знаку, волосся стає густішим, пишнішим і отримує здоровий блиск. Отже, після відвідування салону в цей день ваша зачіска буде ще довго виглядати максимально вдало.

. Місяць у Леві, а під впливом цього знаку, волосся стає густішим, пишнішим і отримує здоровий блиск. Отже, після відвідування салону в цей день ваша зачіска буде ще довго виглядати максимально вдало. 8 листопада . Саме сьогодні нова зачіска подарує величезну кількість енергії. Робіть короткі стрижки, якщо хочете зберегти їх надовго. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям – фарбування, тонування, знебарвлення, укладання. Відмовитися варто тільки від хімічної завивки – результат може вам не сподобатися.

. Саме сьогодні нова зачіска подарує величезну кількість енергії. Робіть короткі стрижки, якщо хочете зберегти їх надовго. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям – фарбування, тонування, знебарвлення, укладання. Відмовитися варто тільки від хімічної завивки – результат може вам не сподобатися. 9 листопада . У цей день можна сміливо планувати похід в салон: саме сьогодні нова стрижка обдарує вас величезною кількістю енергії. Якщо ви перебуваєте в пошуках нових проєктів або хочете справити враження на колег, варто пофарбувати волосся натуральними барвниками в темний відтінок.

. У цей день можна сміливо планувати похід в салон: саме сьогодні нова стрижка обдарує вас величезною кількістю енергії. Якщо ви перебуваєте в пошуках нових проєктів або хочете справити враження на колег, варто пофарбувати волосся натуральними барвниками в темний відтінок. 10 листопада . Стрижка в цей день може негативно вплинути на ваш емоційний стан Кардинальна зміна відтінку волосся теж небажана. Пофарбувавши волосся, ви можете потрапити в центр небажаного конфлікту.

. Стрижка в цей день може негативно вплинути на ваш емоційний стан Кардинальна зміна відтінку волосся теж небажана. Пофарбувавши волосся, ви можете потрапити в центр небажаного конфлікту. 11 листопада . Змінивши зачіску сьогодні, ви ризикуєте відштовхнути важливих для вас людей. Але не поспішайте скасовувати похід в салон, сьогодні підуть на користь оздоровчі процедури – волосся зміцниться, покращиться структура, ріст прискориться, випадання волосся помітно зменшиться.

. Змінивши зачіску сьогодні, ви ризикуєте відштовхнути важливих для вас людей. Але не поспішайте скасовувати похід в салон, сьогодні підуть на користь оздоровчі процедури – волосся зміцниться, покращиться структура, ріст прискориться, випадання волосся помітно зменшиться. 12 листопада . Підвищити популярність серед чоловічої статі та стати привабливішими в цей день допоможе нова зачіска. Чим кардинальнішими будуть зміни, тим більший успіх чекатиме вас попереду.

. Підвищити популярність серед чоловічої статі та стати привабливішими в цей день допоможе нова зачіска. Чим кардинальнішими будуть зміни, тим більший успіх чекатиме вас попереду. 13 листопада . Якщо вам не терпиться зустрітися зі своїм майстром по волоссю, запишіться на оздоровчі процедури. Але ось міняти довжину або колір волосся в цей день не варто, остаточний результат швидше за все не виправдає ваших очікувань.

. Якщо вам не терпиться зустрітися зі своїм майстром по волоссю, запишіться на оздоровчі процедури. Але ось міняти довжину або колір волосся в цей день не варто, остаточний результат швидше за все не виправдає ваших очікувань. 14 листопада . Місяць у Скорпіоні – не найкращий час для стрижки волосся. Однак якщо у вас слабкі та тонкі локони й ви хочете зробити їх більш жорсткими, можете сміливо обрізати їх. Фарбування, тонування та освітлення може не дати бажаних результатів. Від будь-якого хімічного впливу на волосся і шкіру голови краще відмовитися.

. Місяць у Скорпіоні – не найкращий час для стрижки волосся. Однак якщо у вас слабкі та тонкі локони й ви хочете зробити їх більш жорсткими, можете сміливо обрізати їх. Фарбування, тонування та освітлення може не дати бажаних результатів. Від будь-якого хімічного впливу на волосся і шкіру голови краще відмовитися. 15 листопада. Вкрай несприятливий день для стрижки та фарбування. Молодик несприятливий для будь-яких впливів на зовнішність. Стрижку, фарбування та інші процедури з зовнішністю варто відкласти на інший день.

У листопаді варто довірити своє волосся професіоналам

16 листопада . У день висхідного Місяця прискорюється потік енергії в організмі та волосся стане більш здоровим і свіжим після будь-яких маніпуляцій. Навіть кардинальне фарбування сьогодні не принесе шкоди волоссю.

. У день висхідного Місяця прискорюється потік енергії в організмі та волосся стане більш здоровим і свіжим після будь-яких маніпуляцій. Навіть кардинальне фарбування сьогодні не принесе шкоди волоссю. 17 листопада . Хочете збільшити своє матеріальне становище – саме час змінити довжину волосся. Можете погоджуватися на найсміливіші експерименти, оскільки висхідний місяць допоможе швидко відростити волосся знову.

. Хочете збільшити своє матеріальне становище – саме час змінити довжину волосся. Можете погоджуватися на найсміливіші експерименти, оскільки висхідний місяць допоможе швидко відростити волосся знову. 18 листопада . Експерименти з відтінком волосся в цей день пройдуть як ніколи вдало, а стрижка кардинально змінить ваш зовнішній вигляд в кращу сторону.

. Експерименти з відтінком волосся в цей день пройдуть як ніколи вдало, а стрижка кардинально змінить ваш зовнішній вигляд в кращу сторону. 19 листопада . Стрижка – не найкраще рішення в цей день. Задумані цілі та справи можуть зірватися. Замість зміни довжини волосся, порадуйте себе фарбуванням в природний відтінок.

. Стрижка – не найкраще рішення в цей день. Задумані цілі та справи можуть зірватися. Замість зміни довжини волосся, порадуйте себе фарбуванням в природний відтінок. 20 листопада . Сьогодні вдалий день для експериментів! Нова стрижка подарує вам натхнення для нових креативних проєктів.

. Сьогодні вдалий день для експериментів! Нова стрижка подарує вам натхнення для нових креативних проєктів. 21 листопада . Гарний день в місячному календарі для стрижки волосся, а ось з фарбуванням варто почекати – можна спровокувати розлад у родині або колективі.

. Гарний день в місячному календарі для стрижки волосся, а ось з фарбуванням варто почекати – можна спровокувати розлад у родині або колективі. 22 листопада . Фарбування, тонування, освітлення і зафарбовування сивини пройдуть в цей день вдало. Стрижка сьогодні безумовно допоможе прискорити зростання волосся, тому можете сміливо експериментувати з оригінальними стрижками.

. Фарбування, тонування, освітлення і зафарбовування сивини пройдуть в цей день вдало. Стрижка сьогодні безумовно допоможе прискорити зростання волосся, тому можете сміливо експериментувати з оригінальними стрижками. 23 листопада . Стригти волосся сьогодні не варто, якщо не хочете, щоб нова форма спричинила низку дрібних неприємностей. Фарбування і тонування волосся в натуральні відтінки не зашкодить, проте завивку або кератинові процедури варто відкласти на іншу дату.

. Стригти волосся сьогодні не варто, якщо не хочете, щоб нова форма спричинила низку дрібних неприємностей. Фарбування і тонування волосся в натуральні відтінки не зашкодить, проте завивку або кератинові процедури варто відкласти на іншу дату. 24 листопада . Обрізавши волосся в цей день, ви позбудетеся недуг і незручностей, неприємностей, а пофарбувавши пасма в природний відтінок – відштовхне від себе негативні емоції, які можуть переслідувати вас певний час.

. Обрізавши волосся в цей день, ви позбудетеся недуг і незручностей, неприємностей, а пофарбувавши пасма в природний відтінок – відштовхне від себе негативні емоції, які можуть переслідувати вас певний час. 25 листопада . Стрижка в цей день календаря може негативно позначитися на стані волосся: пасма можуть стати ламкими та почнуть сіктися. Але фарбування волосся в природний відтінок добре позначиться на робочих взаєминах з колегами.

. Стрижка в цей день календаря може негативно позначитися на стані волосся: пасма можуть стати ламкими та почнуть сіктися. Але фарбування волосся в природний відтінок добре позначиться на робочих взаєминах з колегами. 26 листопада . Сьогодні обов'язково потіште себе походом в салон! Не обмежуйтеся стрижкою або фарбуванням, адже в цей день значну користь принесуть оздоровчі процедури для шкіри голови: приплив крові до коріння волосся прискорить ріст і поліпшить загальний стан.

. Сьогодні обов'язково потіште себе походом в салон! Не обмежуйтеся стрижкою або фарбуванням, адже в цей день значну користь принесуть оздоровчі процедури для шкіри голови: приплив крові до коріння волосся прискорить ріст і поліпшить загальний стан. 27 листопада . Якщо вас турбують проблеми зі здоров'ям і фінансами – варто постригтися саме в цей день. Забарвлення натуральними засобами сьогодні не тільки приверне у ваше життя грошову енергію, але і цілюще вплине на особисте життя.

. Якщо вас турбують проблеми зі здоров'ям і фінансами – варто постригтися саме в цей день. Забарвлення натуральними засобами сьогодні не тільки приверне у ваше життя грошову енергію, але і цілюще вплине на особисте життя. 28 листопада . Стрижка волосся в 13 місячний день добре позначиться на вашому на вашому здоров'ї та емоційному стані. Але від фарбування, навіть мінімального, варто відмовитися – воно може відняти у вас позитивний настрій.

. Стрижка волосся в 13 місячний день добре позначиться на вашому на вашому здоров'ї та емоційному стані. Але від фарбування, навіть мінімального, варто відмовитися – воно може відняти у вас позитивний настрій. 29 листопада . Щоб зберегти душевний спокій і внутрішню гармонію, волосся в цей день краще не підстригати. Перемозі в справах може посприяти незначна зміна кольору волосся.

. Щоб зберегти душевний спокій і внутрішню гармонію, волосся в цей день краще не підстригати. Перемозі в справах може посприяти незначна зміна кольору волосся. 30 листопада. В останній день листопада стрижку планувати не варто, вона може спровокувати неприємності в плані здоров'я. Фарбування волосся в темний відтінок також допоможе відштовхнути від себе негатив.

Зробіть нову зачіску у листопаді

Читайте також: Магнітні бурі у листопаді 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні