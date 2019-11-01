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Місячний календар стрижок на листопад 2019: дні, коли стригти волосся

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Коли можна стригтися у листопаді 2019 - фото 1
Коли можна стригтися у листопаді 2019

Місячний календар на листопад 2019 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на місяць листопад точно стане вам у пригоді. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.

Коли можна стригти волосся у листопаді

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати

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Місячний календар стрижок на листопад

  • 1 листопада (п'ятниця)

У перший день останнього місяця осені потіште своє волосся зволожуючою маскою. За це воно віддячить вам блиском та інтенсивнішим ростом.

  • 2 листопада (субота)

Цілком ризиковано змінювати зачіску або колір волосся, адже ліквідувати недоліки цих змін (якщо вони будуть) оперативно не вийде.

  • 3 листопада (неділя)

У цей день доречно звернути увагу на кінчики волосся. Якщо їхній стан далекій від бажаного, – зробіть поживну маску. Це додасть вашому волоссю міцності та блиску. І головне: застосовуючи подібні косметичні засоби – не забувайте, що разовість цих процедур не дасть жодного ефекту. Важлива передусім системність та послідовність.

  • 4 листопада (понеділок)

Краще утриматись від будь-яких маніпуляцій на волосся. Це стосується і нових засобів для догляду, якими ви плануєте скористатися.

  • 5 листопада (вівторок)

Робочий тиждень лише стартував, а це означає, що саме час для посиленого догляду.

  • 6 листопада (середа)

Не відмовляйте собі в задоволенні відвідати перукарню. Професійний догляд лише підсилить ваші домашні процедури, а зроблена зачіска у цей день не лишиться без уваги та компліментів.

  • 7 листопада (четвер)

Не найкращий день для зміни іміджу. Ваша спроба буде невдалою.

  • 8 листопада (п'ятниця)

Розпочати цей день з новою зачіскою – чому б ні? Тим паче, цілком можливо, що новий образ допоможе привернути увагу людини до якої ви небайдужі.

  • 9 листопада (субота)

Якщо бажаєте відростити довге волосся, то підрівнювати його не варто. Навіть незначна кількість відрізаного волосся може неабияк вплинути на ваше бажання.

  • 10 листопада (неділя)

Вдалий день для оновлення косметичного арсеналу у догляді за волоссям. Будьте певні: ви точно знайдете щось для себе.

  • 11 листопада (понеділок)

У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення, тож маска з природних компонентів буде, як ніколи, доречною.

  • 12 листопада (вівторок)

Займіться у цей день власним перукарським інструментарієм. Доглянуті гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся.

  • 13 листопада (середа)

Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та компліментів.

  • 14 листопада (четвер)

Зволожуюча маска у цей день допоможе подолати проблему сухості волосся. Як альтернатива масці – поживні олійки. Обирайте саме те, яке зможе зарадити вашій проблемі.

  • 15 листопада (п'ятниця)

Сприятливий день для будь-яких змін. Експериментуйте, але в міру.

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  • 16 листопада (субота)

У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак маска з природних компонентів буде, як ніколи доречною.

  • 17 листопада (неділя)

Чому б не відвідати салон краси і не потішити своє волосся професійним доглядом?

  • 18 листопада (понеділок)

Утримайтеся від зміни іміджу, адже досягнути бажаного результату вам не вдасться.

  • 19 листопада (вівторок)

Важливим етапом у догляді за волоссям – є очищення. Підібрати шампунь, насправді, завдання не з легких, але, як стверджують астрологи, саме в цей день місяця варто зайнятися пошуком шампуню, який ідеально підійде для вас. При виборі – уникайте в складі шампуню агресивних компонентів.

  • 20 листопада (середа)

Саме час для догляду за посіченими кінчиками. Приготуйте маску з природних компонентів і потіште своє волосся.

  • 21 листопада (четвер)

Щоб настрій не зіпсувався, краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.

  • 22 листопада (п'ятниця)

Посилений косметичний догляд – ось що потрібно вашому волоссю. Обираючи косметичні засоби уникайте в їх складі агресивних хімічних компонентів.

  • 23 листопада (субота)

Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо плануєте сповільнити його ріст.

  • 24 листопада (неділя)

Не лінуйтеся в цей день зробити поживну маску. Волосся точно віддячить блиском та інтенсивнішим ростом.

  • 25 листопада (понеділок)

У цей день потурбуйтесь станом гребінців та щіток. Також не забувайте оновити засоби для захисту від термічного впливу (вирівнювачі, фени, плойки тощо).

  • 26 листопада (вівторок)

Утримайтеся від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.

  • 27 листопада (середа)

Обрізати волосся краще у першій половині дня. Це допоможе привернути вам успіх.

  • 28 листопада (четвер)

Розпочніть цей день з новою зачіскою. Вона точно не лишиться без уваги.

  • 29 листопада (п'ятниця)

Сприятливий день для зміни іміджу.

  • 30 листопада (субота)

Оновити косметичний догляд за волоссям – це саме те, що варто зробити.

Місячний календар стрижок на листопад 2019: дні, коли стригти волосся - фото 365190

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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