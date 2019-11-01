Місячний календар стрижок на листопад 2019: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у листопаді 2019

Місячний календар на листопад 2019 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на місяць листопад точно стане вам у пригоді. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.

Коли можна стригти волосся у листопаді

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати

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Місячний календар стрижок на листопад

1 листопада (п'ятниця)

У перший день останнього місяця осені потіште своє волосся зволожуючою маскою. За це воно віддячить вам блиском та інтенсивнішим ростом.

2 листопада (субота)

Цілком ризиковано змінювати зачіску або колір волосся, адже ліквідувати недоліки цих змін (якщо вони будуть) оперативно не вийде.

3 листопада (неділя)

У цей день доречно звернути увагу на кінчики волосся. Якщо їхній стан далекій від бажаного, – зробіть поживну маску. Це додасть вашому волоссю міцності та блиску. І головне: застосовуючи подібні косметичні засоби – не забувайте, що разовість цих процедур не дасть жодного ефекту. Важлива передусім системність та послідовність.

4 листопада (понеділок)

Краще утриматись від будь-яких маніпуляцій на волосся. Це стосується і нових засобів для догляду, якими ви плануєте скористатися.

5 листопада (вівторок)

Робочий тиждень лише стартував, а це означає, що саме час для посиленого догляду.

6 листопада (середа)

Не відмовляйте собі в задоволенні відвідати перукарню. Професійний догляд лише підсилить ваші домашні процедури, а зроблена зачіска у цей день не лишиться без уваги та компліментів.

7 листопада (четвер)

Не найкращий день для зміни іміджу. Ваша спроба буде невдалою.

8 листопада (п'ятниця)

Розпочати цей день з новою зачіскою – чому б ні? Тим паче, цілком можливо, що новий образ допоможе привернути увагу людини до якої ви небайдужі.

9 листопада (субота)

Якщо бажаєте відростити довге волосся, то підрівнювати його не варто. Навіть незначна кількість відрізаного волосся може неабияк вплинути на ваше бажання.

10 листопада (неділя)

Вдалий день для оновлення косметичного арсеналу у догляді за волоссям. Будьте певні: ви точно знайдете щось для себе.

11 листопада (понеділок)

У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення, тож маска з природних компонентів буде, як ніколи, доречною.

12 листопада (вівторок)

Займіться у цей день власним перукарським інструментарієм. Доглянуті гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся.

13 листопада (середа)

Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та компліментів.

14 листопада (четвер)

Зволожуюча маска у цей день допоможе подолати проблему сухості волосся. Як альтернатива масці – поживні олійки. Обирайте саме те, яке зможе зарадити вашій проблемі.

15 листопада (п'ятниця)

Сприятливий день для будь-яких змін. Експериментуйте, але в міру.

16 листопада (субота)

У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак маска з природних компонентів буде, як ніколи доречною.

17 листопада (неділя)

Чому б не відвідати салон краси і не потішити своє волосся професійним доглядом?

18 листопада (понеділок)

Утримайтеся від зміни іміджу, адже досягнути бажаного результату вам не вдасться.

19 листопада (вівторок)

Важливим етапом у догляді за волоссям – є очищення. Підібрати шампунь, насправді, завдання не з легких, але, як стверджують астрологи, саме в цей день місяця варто зайнятися пошуком шампуню, який ідеально підійде для вас. При виборі – уникайте в складі шампуню агресивних компонентів.

20 листопада (середа)

Саме час для догляду за посіченими кінчиками. Приготуйте маску з природних компонентів і потіште своє волосся.

21 листопада (четвер)

Щоб настрій не зіпсувався, краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.

22 листопада (п'ятниця)

Посилений косметичний догляд – ось що потрібно вашому волоссю. Обираючи косметичні засоби уникайте в їх складі агресивних хімічних компонентів.

23 листопада (субота)

Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо плануєте сповільнити його ріст.

24 листопада (неділя)

Не лінуйтеся в цей день зробити поживну маску. Волосся точно віддячить блиском та інтенсивнішим ростом.

25 листопада (понеділок)

У цей день потурбуйтесь станом гребінців та щіток. Також не забувайте оновити засоби для захисту від термічного впливу (вирівнювачі, фени, плойки тощо).

26 листопада (вівторок)

Утримайтеся від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.

27 листопада (середа)

Обрізати волосся краще у першій половині дня. Це допоможе привернути вам успіх.

28 листопада (четвер)

Розпочніть цей день з новою зачіскою. Вона точно не лишиться без уваги.

29 листопада (п'ятниця)

Сприятливий день для зміни іміджу.

30 листопада (субота)

Оновити косметичний догляд за волоссям – це саме те, що варто зробити.

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