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Місячний календар стрижок на листопад 2019: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на листопад 2019 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на місяць листопад точно стане вам у пригоді. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.
Коли можна стригти волосся у листопаді
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати
|ЛИСТОПАД 2019
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Місячний календар стрижок на листопад
- 1 листопада (п'ятниця)
У перший день останнього місяця осені потіште своє волосся зволожуючою маскою. За це воно віддячить вам блиском та інтенсивнішим ростом.
- 2 листопада (субота)
Цілком ризиковано змінювати зачіску або колір волосся, адже ліквідувати недоліки цих змін (якщо вони будуть) оперативно не вийде.
- 3 листопада (неділя)
У цей день доречно звернути увагу на кінчики волосся. Якщо їхній стан далекій від бажаного, – зробіть поживну маску. Це додасть вашому волоссю міцності та блиску. І головне: застосовуючи подібні косметичні засоби – не забувайте, що разовість цих процедур не дасть жодного ефекту. Важлива передусім системність та послідовність.
- 4 листопада (понеділок)
Краще утриматись від будь-яких маніпуляцій на волосся. Це стосується і нових засобів для догляду, якими ви плануєте скористатися.
- 5 листопада (вівторок)
Робочий тиждень лише стартував, а це означає, що саме час для посиленого догляду.
- 6 листопада (середа)
Не відмовляйте собі в задоволенні відвідати перукарню. Професійний догляд лише підсилить ваші домашні процедури, а зроблена зачіска у цей день не лишиться без уваги та компліментів.
- 7 листопада (четвер)
Не найкращий день для зміни іміджу. Ваша спроба буде невдалою.
- 8 листопада (п'ятниця)
Розпочати цей день з новою зачіскою – чому б ні? Тим паче, цілком можливо, що новий образ допоможе привернути увагу людини до якої ви небайдужі.
- 9 листопада (субота)
Якщо бажаєте відростити довге волосся, то підрівнювати його не варто. Навіть незначна кількість відрізаного волосся може неабияк вплинути на ваше бажання.
- 10 листопада (неділя)
Вдалий день для оновлення косметичного арсеналу у догляді за волоссям. Будьте певні: ви точно знайдете щось для себе.
- 11 листопада (понеділок)
У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення, тож маска з природних компонентів буде, як ніколи, доречною.
- 12 листопада (вівторок)
Займіться у цей день власним перукарським інструментарієм. Доглянуті гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся.
- 13 листопада (середа)
Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та компліментів.
- 14 листопада (четвер)
Зволожуюча маска у цей день допоможе подолати проблему сухості волосся. Як альтернатива масці – поживні олійки. Обирайте саме те, яке зможе зарадити вашій проблемі.
- 15 листопада (п'ятниця)
Сприятливий день для будь-яких змін. Експериментуйте, але в міру.
- 16 листопада (субота)
У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак маска з природних компонентів буде, як ніколи доречною.
- 17 листопада (неділя)
Чому б не відвідати салон краси і не потішити своє волосся професійним доглядом?
- 18 листопада (понеділок)
Утримайтеся від зміни іміджу, адже досягнути бажаного результату вам не вдасться.
- 19 листопада (вівторок)
Важливим етапом у догляді за волоссям – є очищення. Підібрати шампунь, насправді, завдання не з легких, але, як стверджують астрологи, саме в цей день місяця варто зайнятися пошуком шампуню, який ідеально підійде для вас. При виборі – уникайте в складі шампуню агресивних компонентів.
- 20 листопада (середа)
Саме час для догляду за посіченими кінчиками. Приготуйте маску з природних компонентів і потіште своє волосся.
- 21 листопада (четвер)
Щоб настрій не зіпсувався, краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.
- 22 листопада (п'ятниця)
Посилений косметичний догляд – ось що потрібно вашому волоссю. Обираючи косметичні засоби уникайте в їх складі агресивних хімічних компонентів.
- 23 листопада (субота)
Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо плануєте сповільнити його ріст.
- 24 листопада (неділя)
Не лінуйтеся в цей день зробити поживну маску. Волосся точно віддячить блиском та інтенсивнішим ростом.
- 25 листопада (понеділок)
У цей день потурбуйтесь станом гребінців та щіток. Також не забувайте оновити засоби для захисту від термічного впливу (вирівнювачі, фени, плойки тощо).
- 26 листопада (вівторок)
Утримайтеся від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.
- 27 листопада (середа)
Обрізати волосся краще у першій половині дня. Це допоможе привернути вам успіх.
- 28 листопада (четвер)
Розпочніть цей день з новою зачіскою. Вона точно не лишиться без уваги.
- 29 листопада (п'ятниця)
Сприятливий день для зміни іміджу.
- 30 листопада (субота)
Оновити косметичний догляд за волоссям – це саме те, що варто зробити.
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