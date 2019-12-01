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Місячний календар стрижок на грудень 2019: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на грудень 2019 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на місяць грудень точно стане не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.
Коли можна стригти волосся у грудні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати
|ГРУДЕНЬ 2019
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
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Місячний календар стрижок на грудень
1 грудня. У перший день зими потіште своє волосся поживною маскою. Взимку воно як ніколи потребує додаткового зволоження. Приготувати маску можна в домашніх умовах, але якщо вирішите купувати – то надайте перевагу природним компонентам в її складі.
2 грудня. У цей день краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям.
3 грудня. Розпочати новий тиждень з новою зачіскою? Чому б ні.
4 грудня. Сприятливий день для зміни іміджу. Однак, перш ніж зважитись на кардинальні зміни, – подумайте, що саме вас мотивує до цього. Якщо нова зачіска у вашому уявленні – це дієвий інструмент впливу, або бажання щось комусь довести – то навіть не марнуйте час. Всі зусилля будуть марними і неефективними.
5 грудня. Зменшувати довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.
6 грудня. Сприятливий день для зміни косметичного догляду за волоссям. Обираючи нові засоби керуйтеся потребами власного волосся. Якщо кінчики сухі – надавайте перевагу засобам зі зволожувальними компонентами, якщо шкіра голови масна – не зайвим буде обрати шампунь з функцією тривалої свіжості волосся.
7 грудня. Робочий тиждень закінчився, а це означає, що саме час потішити своє волосся маскою з природних компонентів. Додаткове зволоження у холодну пору року додасть вашому волоссю міцності, а відтак мінімізує ламкість.
8 грудня. У вихідний день утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям. Краще подбайте про ваш перукарський інструментарій – як робочий (якщо ви перукар), так і домашній. Пам’ятайте: очищене та продезінфіковане приладдя необхідна умова для красивого та доглянутого волосся. Зважайте на це.
9 грудня. Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист.
10 грудня. Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Якщо не хочете зіпсувати собі настрій невдало підрізаним волосся, чи новим кольором, який вам абсолютно не пасує, - краще утримайтесь від бажання щось змінити.
11 грудня. У цей день будьте обачними купуючи косметичні засоби, зокрема для волосся. Особливу увагу звертайте на дату кінцевого використання. Протермінований товар не лише розчарує вас своєю ефективністю, а й може стати причиною алергічної реакції.
12 грудня. Сприятливий день для зміни кольору волосся. Експериментуйте з радістю, але в міру.
13 грудня. Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та щирості.
14 грудня. Бережіться підробок. Шампунь або маска з люксового сегмента може виявитися звичайним фальсифікатом, але придбаним за шалені гроші. Якщо ви давно хотіли спробувати засоби преміум – класу, то купуйте їх лише у перевірених магазинах, товари яких сертифіковані та оригінальні.
15 грудня. Сприятливий день для підрівнювання посічених кінчиків. За це волосся віддячить вам блиском та міцністю. Однак і ви не забувайте дбати про нього. Кілька капель оливкового або реп’яхового масла на кінчики волосся за годинну до миття, і результат ви побачите вже за кілька днів. Головне в цій процедурі системність та тривалість.
16 грудня. Не надто вдалий день для зміни іміджу. Стригти волосся у неділю також не бажано.
17 грудня. Вдалий день для посиленого догляду за кінчиками волосся. Якщо їхній стан вас не задовольняє, то не поспішайте брати до рук ножиці або йти до перукаря. У цей день косметичний догляд буде набагато результативнішим.
18 грудня. Зроблена зачіска в цей день стане причиною десятків компліментів на вашу адресу та захоплених поглядів. Однак привернути увагу бажаної людини вам, на жаль, не вдасться.
19 грудня. Сприятливий день для окремих маніпуляцій над волоссям. Проте астрологи наполегливо рекомендують утриматись від обрізання шевелюри.
20 грудня. Важливим етапом у догляді за волоссям є очищення. Підібрати шампунь, насправді, завдання не з легких, але, як стверджують астрологи, саме в цей день місяця варто зайнятися пошуком шампуню, який ідеально підійде для вас. При виборі – уникайте в складі шампуню агресивних компонентів.
21 грудня. Сприятливий день для будь-яких маніпуляцій над волосся.
22 грудня. Напередодні свята варто посилити звичний догляд за волоссям. Вишукана зачіска до Нового року буде не надто ефектною, якщо волосся недоглянуте. Поки ще є трішки часу акумулюйте зусилля і подбайте про стан волосся.
23 грудня. Утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.
24 грудня. Зовсім трішки часу лишається до Нового року, тому образ на свято варто продумати завчасно. Це стосується не лише одягу, взуття та аксесуарів, а й вашої зачіски. Якщо ви будете робити її самостійно і не впевнені чи впораєтеся, то спробуйте виконати її за кілька днів – приміром, сьогодні. Щоб у новорічну ніч не перейматися за результат, а бути впевненим в ньому. Якщо ж будете робити зачіску у майстра – то лише в того, якому максимально довіряєте.
25 грудня. Не надто сприятливий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям.
26 грудня. Будь-які маніпуляції над волоссям варто робити у перевірених майстрів. Астрологи радять остерігатися псевдо перукарів, адже ліквідація згубних наслідків буде затяжною та дорогою.
27 грудня. Не надто хороша пора для зміни звичного догляду за волоссям. Намагайтеся цього дня не купувати нові маски, шампуні та кондиціонери, щоб не було спокуси відразу їх випробувати.
28 грудня. Вихідні вже розпочалися, а це означає, що можна зайнятися собою. Мерщій вирушайте до салону краси, і зробіть для свого волосся своєрідне "спа". За це воно не пошкодує блиску.
29 грудня. Новий рік вже стукає у двері, тому для святкової зачіски має бути все готово. Якщо ж у вас немає необхідних засобів – швиденько йдіть до крамниці та придбайте їх.
30 грудня. Астрологи радять утриматися від будь-яких маніпуляцій над волоссям.
31 грудня. У цей день варто правильно розподілити час. Не забувайте, що свято має бути приємним не лише для гостей, яких ви частуватимете своїми стравами, а й для вас. Тому полиште нарізати салати, і мерщій наводити марафет. Новий рік вже на порозі. Не забувайте використовувати лак для волосся з високим ступенем фіксації, щоб цієї ночі не перейматися станом зачіски.
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