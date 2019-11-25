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Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
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Грудень 2019 відзначиться кількома магнітними бурями, які негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на грудень, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!
У грудні 2019 року очікується кілька магнітних бур, які накриють Україну та світ. Найсильнішу та найтривалішу варто очікувати наприкінці місяця, а триватиме вона кілька днів. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі.
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Найпотужніша магнітна буря місяця чекає нас 29 грудня. За даними науковців, така буря може призвести до появи головного болю та погіршення роботи серцево-судинної системи й загального самопочуття.
|Календар магнітних бур на листопад 2019
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|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до стану здоров'я, захищати організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб. Медики також радять зменшити кількість нездорової їжі та спиртного. Натомість, можуть покращити самопочуття легкі фізичні навантаження.
Поради, як пережити магнітні бурі:
- Не нехтуйте сном, адже він дуже важливий у такий період.
- Вживайте якомога більше сезонних фруктів та овочів, адже організм потребує вітамінів.
- Не забувайте пити більше води. Найкраще орієнтуватись на відчуття голоду та спраги.
- Кількість напоїв з кофеїном та спиртним варто звести до мінімум, щоб не погіршити самопочуття.
- Пройдіть консультацію у лікаря щодо хронічних захворювань.
- Не забувайте про активний відпочинок, який допоможе і морально, і фізично.
- Вмикайте улюблене Радіо МАКСИМУМ та не забувайте про вдалий настрій щодня!
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