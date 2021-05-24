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Місячний календар стрижок на червень 2021: дні, коли стригти волосся

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Коли можна стригтися у червні 2021 - фото 1
Коли можна стригтися у червні 2021

Місячний календар на червень 2021 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього літнього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Міцність волосся багато в чому залежить не тільки від регулярності догляду, але і від часу, коли ми приходимо до перукаря. Якщо взяти до уваги вказівки місячного календаря 2021 року на червень, стрижка у сприятливі дні зробить волосся здоровим, блискучим, його сила збільшиться, і воно буде рости дуже швидко.

Коли можна стригти волосся у червні

Місячний календар стрижок зроблений з урахуванням впливу місячних днів, фаз Місяця, положення Місяця в знаках зодіаку, затемнення Сонця і Місяця, вплив дня тиждень, а також інші планети та будинки гороскопу. Загальна оцінка події та дня поділяється на сприятливі, несприятливі та нейтральні дні для стрижки волосся.

ЧЕРВЕНЬ 2021
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*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.

Місячний календар стрижок на червень

  • 1 червня. Місяць у Рибах. Стрижка, зроблена в такі дні, призводить до утворення лупи. Миття голови та волосся в цей період дасть той самий результат.
  • 2 червня. Стрижка волосся у період місяця, що спадає зміцнить волосся, але воно буде рости повільніше, ніж місяцем, що зростає.
  • 3-6 червня. Стрижка принесе потворний колір обличчя, погіршить ваше самопочуття.
  • 7-8 червня. Понеділок – день місяця. Якщо ви хочете позбутися туги, негативу, смутку – ідіть стригтись у понеділок. Вся печаль, смуток, впаде на підлогу разом з постриженим волоссям.
  • 9 червня. Дуже несприятливий день для зачіски, можливі кармічні захворювання.
  • 10-12 червня. Настійно не рекомендується стригти волосся в дні місячних і сонячних затемнень, це може призвести до різних проблем у житті.
  • 13 червня. Попри цифру 13, це дуже вдалий місячний день, стрижка в який буде вдалою, вона освіжить зовнішній вигляд, подарує красу і щастя.
  • 14-17 червня. У цей період не варто стригтися, оскільки таким чином ви привернете невдачу і негативний настрій. Зміни в кольорі довіряйте лише найближчій людині. Сьогодні рекомендується завивати волосся, витягуючи тим самим позитивну енергію.
    у червні надавайте перевагу зібраним зачіскам - фото 460736
    у червні надавайте перевагу зібраним зачіскам
  • 18-19 червня. Зміна зачіски позитивно позначиться на Вашій зовнішності, додасть шарму. Стрижка приверне популярність, а різкі зміни стануть джерелом позитивної енергії та здоров’я.
  • 20 червня. Грайливе ставлення до волосся приверне позитивну енергію. Легка стрижка допоможе вам стати впевненішими в собі та принципово різко змінити основи життя. Змінювати колір волосся не рекомендується, це може негативно вплинути на фінансовий стан.
  • 21-24 червня. У цей період робити нову зачіску не слід, оскільки такі зміни негативно вплинуть на стан волосся (вони стануть неслухняними та рідкими).
  • 25-26 червня. Хороший період для стрижки. Будь-який вплив на волосся буде вдалим. Для залучення позитивної енергії та усунення невдач рекомендується підстригатися.
  • 27-30 червня. Якщо зробити стрижку у цей період – волосся буде рости швидше. Такі маніпуляції залучають силу та енергію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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