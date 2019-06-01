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Місячний календар стрижок на червень 2019: коли стригти волосся
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Місячний календар на червень 2019 року допоможе обрати, коли можна стригтися, щоб ваше волосся швидко росло! Зверніть увагу, що для стрижок у червні є сприятливі та несприятливі дні, тому для зміни стилю варто обрати правильний час.
Актуальний календар стрижок на місяць червень точно стане вам знадобиться! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка чи раптові зміни точно не розчарували вас.
Коли можна стригти волосся у червні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати
|Червень 2019
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Місячний календар стрижок на травень
- 1 червня (субота). У перший день посушливого літа вашому волоссю просто необхідна легка, зволожувальна маска. Приготувати її можна власноруч з домашніх компонентів, або придбати в магазині. Купуючи - надавайте перевагу природним компонентам у складі.
- 2 червня (неділя). Не надто вдалий день для будь-яких маніпуляцій над волосся.
- 3 червня (понеділок). Розпочати новий тиждень у новому образі - це вдале рішення. Оновленою зачіскою або кольором волосся ви точно привернете увагу людини, яка для вас небайдужа.
- 4 червня (вівторок). У цей день зірки пророкують вам доленосну зустріч, тому причепуритися зранку зайвим точно не буде. Якщо заплануєте похід до перукаря, то тільки до перевіреного. Ліквідування наслідків професійної недбалості справа затратна.
- 5 червня (середа). У цей день утримайтеся від будь-яких змін. Нова зачіска або колір волосся не виправдає очікування, і лише розчарує вас.
- 6 червня (четвер). Зроблена зачіска у цей день - привід для сотень компліментів на вашу адресу. Тому не гайте часу, і мерщій відвідувати перукаря.
- 7 червня (п'ятниця). Завершився робочий тиждень, а це означає, що варто потішити своє волосся живильною маскою. Обирайте легкі текстури, які не обтяжуватимуть ваше волосся. Влітку це зовсім не доречно.
- 8 червня (субота). Саме час перевірити ваші гребінці. Чистий перукарський інструментарій одна з головних умов розкішного волосся.
- 9 червня (неділя). Чому б не спробувати нові техніки у зачісці? Наприклад, плетіння. У спекотливу погоду усі прагнуть зібрати волосся, а зробити це гарно та оригінально вдається, на жаль, не всім.
- 10 червня (понеділок). Обрізати волосся бодай на один сантиметр варто лише тоді, якщо не плануєте його відпускати.
- 11 червня (вівторок). Чудовий день для зміни довжини волосся. Давно хотіли зробити коротку стрижку, але і нині маєте сумнів, чи пасуватиме вона? Заспокоюємо вас: нова зачіска стане приводом десятків компонентів на вашу адресу.
- 12 червня (середа). Волосся скаже дякую, якщо догляд за кінчиками увійде у вашу звичку. Для цього треба не багато: кілька крапель будь-якого косметичного масла за годину до миття, і ви точно лишитися задоволені результатом. Головне у цій процедурі - системність.
- 13 червня (четвер). Якщо плануєте обрізати волосся, то краще це зробити у другій половині дня. Так ви зможете привернути до своєї оселі успіх та вдачу.
- 14 червня (п'ятниця). Не найкращий день для зовнішніх змін. Вони можуть стати причиною вашого зіпсованого настрою.
- 15 червня (субота). Зволожувальна маска у цей день буде як ніколи доречною. Волосся віддячить вам неймовірним блиском.
- 16 червня (неділя). Вдалий день для професійного косметичного догляду. Похід до салону краси буде доречним.
- 17 червня (понеділок). Розпочати новий тиждень з новою зачіскою? Чому б ні. Приємні зміни додадуть вам продуктивності та впевненості в собі.
- 18 червня (вівторок). Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям.
- 19 червня (середа). Якщо помпезна зачіска у вашому розумінні - це дієвий інструмент для з'ясування стосунків, то мусимо вас запевнити: навіть не марнуйте час, адже бажаного результату ви не досягнете.
- 20 червня (четвер). Краще утриматись від будь-яких маніпуляцій на волосся. Це стосується і нових засобів для догляду, якими ви плануєте скористатися.
- 21 червня (п’ятниця). Давно хотіли зробити каре, але не наважувались? Швиденько рушайте до перукарні та втілюйте бажання в життя. Цього дня ви потрапите до рук майстра, який невипадково здобув професію перукаря, адже його робота – це покликання. Кінцевий результат приємно вразить не лише вас, а й тих людей, думка яких для вас цінна.
- 22 червня (субота). Якщо ви марите довгим волоссям, то стригти його рекомендовано лише до 12-ї дня, адже саме цей період буде енергетично найсприятливішим.
- 23 червня (неділя). Забудьте про обрізання волосся, оскільки в цей день різноманітні маніпуляції з ним будуть невдалими.
- 24 червня (понеділок). Гарна нагода змінити зачіску, адже ці зміни можуть стати доленосними у вашому особистому житті.
- 25 червня (вівторок). Сприятливий день для зміни довжини та кольору волосся. Будь-які експерименти однозначно увінчаються успіхом.
- 26 червня (середа). Не найкращий час змінювати імідж. Волосся після стрижки буде рости пошкодженим, а відновити його буде вкрай складно. Тим паче, стригти волосся у неділю заборонено.
- 27 червня (четвер). Обмежтеся в цей день маскою для прискорення росту волосся. Від агресивного механічного впливу (фен, плойка, вирівнювач) краще утримайтеся.
- 28 червня (п’ятниця). Новий імідж додасть вам впевненості в собі і вмотивує на нові звершення.
- 29 червня (субота). Якщо ви давно хотіли обрізати посічені кінчики, то мерщій це робити, адже саме в цей день доцільно розпрощатися з ламким волоссям. За це воно віддячить вам густою шевелюрою.
- 30 червня (неділя). Утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.
Читайте також: Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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